Někdo si v roce 1995 koupil vzácný Ford pro vyvolené, dnes ho „nevybalený" prodává

Je tak výjimečný, že většina lidí ani nebude vědět o jeho existenci, koupit si jej nakonec mohlo jen pár nadšenců se závodní licencí. Jeden z nich zjevně uvěřil tomu, že jej o dekády později výhodně prodá.

Ford Mustang je legenda, která se od roku 1965 dočkala už šesti generací. Podobně jako u jiných modelů ale každá neplatí za úplně povedenou. Ta čtvrtá má v případě Mustangu snad ještě horší renomé než třetí iterace Volkswagenu Golf, šlo v prvé řadě o vizuálně a do jisté míry i technicky nezajímavé auto. I ve stádu černých ovcí se ale sem tam najde nějaká bílá a čtvrtá iterace Mustangu v tomto směru není výjimkou.

I když nad tímto pony carem spousta lidí ohrne nos, jeho verze nazvaná SVT Cobra R z roku 1995 si zaslouží všechno, jen ne to. Ani leckterý fanoušek tohoto modelu nebude tušit, že vůbec vznikla, neboť na svět přišlo jen 250 exemplářů zejména technicky vyladěných na maximum tehdejších možností.

Pod kapotou se objevil motor Windsor 5,8 V8 generující až 300 koní v 4 800 ot./min a 494 Nm v 3 750 ot./min. Dnešním pohledem předpotopní agregát s rozvodem OHV byl spojen s pětistupňovým manuálem Tremec a díky pečlivému sladění a ještě pečlivějšímu odlehčení dovoloval kobře zrychlit na stovku za stále zajímavých 5,4 sekundy. Maximální rychlost činila 245 km/h.

Ono odlehčení bylo opravdu důkladné a dnes nepředstavitelné i u těch nejpurističtějších modelů. Žádné rádio, žádná klimatizace, žádná elektrická okna, žádná zadní sedadla, dokonce žádné mlhovky. Prostě všechno, co bylo nadbytečné z hlediska maximálně efektivní ostré jízdy, muselo pryč. To vypadá skoro na závodní speciál, auto ale dál mělo silniční homologaci. Přesto si některý z 250 vyrobených kusů mohl pořídit pouze člověk se závodní licencí nebo závodní tým.

Jeden z vyvolených vytušil příležitost a stroj s pořadovým číslem 40 na fotkách níže schoval do garáže i s krycími igelity a nálepkami z výroby či od dealera. V tomto kontextu nepřekvapí, že na tachometru má pouhých 187 mil (301 km) a přesně s nimi je na prodej. K autu je veškerá dobová dokumentace a spousta dílů, dokonce i náhradní hliníková nádrž. Žádný krasavec to ovšem není ani dnes a nepředpokládáme, že by se z něj stala vyhledávaná memorabilie, na to je čtvrtá generace Mustangu příliš zapomenutou.

Asi proto činí nabídková cena jen 55 000 dolarů (1,36 milionu Kč), což sice není málo peněz, na možná nejzachovalejší Mustang SVT Cobra R na světě s prakticky nulovým nájezdem to ale není ani mnoho. Vzhledem k původní ceně a inflaci se tahle investice majiteli stěží vyplatila, ale tak už to zkrátka někdy bývá. Ne každé, čtvrtstoletí staré a přesto nejeté auto je sběrateli vyhledávanou záležitostí.

Tohle auto bylo před 25 léty absolutním vrcholem nabídky Mustangu a koupit si jej mohlo jen 250 vyvolených. Jeden z nich je dnes ve stavu nového vozu na prodej

Zdroj: Auto Trader

Petr Miler