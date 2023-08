Někdo si v roce 2004 koupil vzácné BMW M3 CSL a odjel s ním jen domů. S 59 km dodnes stojí opuštěné v garáži před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Vždy to byl výjimečný stroj, dnes je to ale svatý grál moderní produkce BMW, který se v perfektním stavu prodává za sumy přesahující 7 milionů Kč. Možná nejméně jetý exemplář na světě ale už roky chátrá ve veřejné garáži v Londýně.

„Peakovat”, tedy dosáhnout určitého vrcholu evoluce, je sice odporné slovo, pokud se jej ale podržíme v souvislosti s automobilkou BMW, pak ta peakovala někdy v polovině předminulé dekády. Nebudeme tomu dávat zbytečný emotivní podkres, prostě se to sešlo - tržní regulace stále dovolovaly automobilkám dělat po technické stránce v podstatě cokoli, v Mnichově cizelovali svůj tehdejší designový přistup založený na nenucené eleganci, byla to ještě dost malá a hlavně na Evropu a USA zaměřená značka, aby vycházela vstříc nadšencům a pracovali pro ni lidé, kteří měli za sebou dekády zkušeností s vývojem techniky pro nejvyšší patra motorsportu. Technika BMW tomu odpovídala a v některých ohledech byla míle před konkurencí.

Můžete o těchto slovech pochybovat, ale měl jsem svého času tu čest poznat dnes již zesnulého Paula Roscheho, mnichovského motorového mága, který ještě ve svých 65 letech postavil nejsilnější motor Formule 1 své doby - samozřejmě vysokootáčkový, samozřejmě bez turba. Pan Rosche byl extrém, podobných lidí s dekádami nezastupitelných zkušeností (ve Formuli 1 dnes všechny z aerodynamiky školí 64letý Adrian Newey s papírem a tužkou v ruce) ale bylo v BMW hodně a na autech zejména divize M to bylo znát. Právě tehdy vznikla dodnes mimořádně ceněná M3 E46 a aby toho nebylo málo, BMW na její bázi postavilo ještě vypiplanější verzi CSL. Ta dnes platí za svatý grál moderní produkce BMW.

Není to přehnané, tohle auto mělo všechno, snad krom volitelné manuální převodovky a lepších brzd. Byla extrémně lehká, její atmosféricky plněný motor 3,2 R6 dával až 360 koní, podvozek byl dotažený k dokonalosti a vůz jako celek byl naladěný tak, že laskal řidiče při každém ujetém metru. A nebylo to samoúčelné, nebylo to jen pro radost či falešnou exkluzivitu - auto i 10 let po svém zrodu platilo za nejrychlejší silniční model značky na Severní smyčce Nürburgringu. Není tak divu, že je dnes velmi ceněný a dokonalé exempláře se prodávají za víc jak 7 milionů Kč.

Naposledy zmíněný vůz byl tak drahý proto, že měl najeto necelých 5 tisíc km, hořce vtipné ale je, že ve Velké Británii stojí auto s ještě skoro stokrát menším nájezdem. Takže dokonalý kousek na prodej? Ani omylem, je to rozpadající se otřískaný exemplář, na kterém jako by nikomu už skoro 20 let nesešlo. Co mu přisoudilo tuto roli, nevíme, příběh s ním spojený ale máme potvrzený i od člověka, který jej na místě jeho současného pobytu pravidelně vídá.

Stojí totiž v garáži centru Londýna, která je veřejně přístupná. To by nemuselo být nic až tak zvláštního, kdyby auto nebylo jako nové prodáno v roce 2004 blíže neupřesněnému byznysmenovi, který s ním odjel jen od dealera právě domů do Londýna. A pak už nikdy nikam. Vůz tak má najeto pouhých 59 kilometrů a skoro 20 let se nehnul z místa.

Jak už jsme zmínili, stojí v parkovacím domě, který je přístupný všem. Auto z něj nikdy neodjelo ani na STK, nepodrobilo se servisní prohlídce, žádná časové kapsle to přesto není. Na voze jsou z fotek níže patrná mnohá poškození, která na podobných místech auta utrpí. Vidíme škrábance, promáčkliny a dokonce i upadlý zadní nárazník, který se někomu z nešikovných parkujících podařilo skoro urazit.

Proč auto chytá prach ve veřejném parkovacím domě v srdci Londýna už 19 let, netušíme. Autor fotek říká pouze tolik, že vůz měl jednou za svou existenci změnit majitele v rámci rodiny, patrně původní kupec zemřel či se vzdal tohoto vozu z jiného důvodu. Ani od té doby se s ním ale nic neděje - na autě vidíme dokonce dvě soukromé botičky kvůli nezaplacenému parkování z dob, kdy je provozovatelé placených parkovišť mohli v Británii používat (dnes už nemohou), což nakonec může být důvod, proč auto nikdo nevysvobodil - mohou na něm váznout nezaplacené poplatky za parkování v extrémní výši.

Ale proč jej původní kupec na tomto místě vůbec nechal? S 59 km na tachometru může jít o nejméně ojeté CSL na světě, jehož cena může snadno činit i přes 10 milionů Kč. To by stálo za vysvobození... Tedy aspoň nám, Britům, kteří o tomto voze vědí víc, je to patrně jedno. Podívejte se na vůz na fotkách níže sami, je to vážně smutný unikát.

Oficiální dobové fotky britské CSL mohou klidně vzniknout znovu díky autu níže. Tedy mohly by, kdyby jej po 19 letech stání ve veřejné garáži někdo konečně vysvobodil a dal zase do pucu... Ilustrační foto: BMW

Zdroj: Motorchive@Facebook

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.