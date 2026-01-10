Někdo si za zlatých časů Audi koupil jeho superkombík v unikátní vrcholné verzi. Až teď ho prodává a je to rána
Petr MilerTohle auto má prostě všechno. Až absurdní rychlost, přitom decentní styl, vrcholné technické provedení vyrobené jen v 500 kusech a vzácnou vizáž, v níž existuje jedno jediné. A navíc má za sebou jasnou, nepříliš divokou historii v rukou jediného majitele. Stačí se plácnout přes kapsu.
dnes | Petr Miler
Audi RS6 se nachází na sklonku éry generace C8, která je tu s námi už od roku 2019. Co bude dál, je otázkou, neboť „devítka” je na spadnutí a má to být dobíjecí hybrid, tedy mizerně fungující koncepce jakéhokoli auta, natož pak toho sportovního. Současné BMW M5, od jehož premiéry se parníkům říká parMík, by se svými 2,5 tunami hmotnosti mohlo vyprávět. Neznám jediného puristu, který by tento stroj akceptoval a dal za něj byť „jen” 3,7 milionu Kč jeho základní ceny.
Dnes si pořád můžete koupit RS6 C8, které se svého času zdálo být také těžké a zbytečně mild-hybridní, dnes se ale jeví být spíš kouzelně ryzí. Je to už čtvrtá generaci auta, které můžete nazvat supersportovním stěhovákem, überkombi nebo raketou s batohem, jak chcete. Každému se bude líbit jiná přezdívka, všechny ale budou souviset s tím, že jde o auto spojující mimořádnou praktičnost s dynamikou pramenící z motoru V8 o výkonu až 600 koní (441 kW) a točivém momentu nejvýše 800 Nm.
RS6 Avant je prostě živoucí legenda, vůz, který už léta kupuje určitý typ zákazníků v momentě, kdy přijde na trh. O tuto tradici se ale musely postarat modely, které přišly před dřív. Základy ji položil kombík generace C5 z let 2002 až 2004, který byl toho času výjimečný, dnes ale bude jeho dynamika někde na úrovni bazarového hot hatche většího kalibru. Do stratosféry vystřelil image trochu bláznivého nápadu čtyř kruhů až jeho nástupce, model RS6 Avant C6, který vsadil na ještě šílenější techniku.
Audi, tehdy i dnes vládnoucí italskému výrobci supersportů Lamborghini, vzalo jeho motor 5,0 V10, osadilo jej dvojicí turbodmychadel a nacpalo jej do kombíku A6. Jakkoli to z ní jako projekt odvážného tunera, přesně tak se to v Ingolstadtu odehrálo a výsledkem bylo nejrychlejší kombi své doby. Výkon 580 koní je v této třídě aut na výši dnes (viz 600 koní stále aktuální generace, verze Performance má pořád jen o 30 víc), točivý moment 650 Nm odpovídá točivějšímu charakteru použitého motoru V10 místo současného osmiválce s elektrickou asistencí. Akcelerace na stovku se odehrávala okolo 4,5 sekundy, na dvoustovku za 14,5 sekundy, maximální rychlost bez omezovače se snadno pohybovala okolo 300 km/h. To jsou opravdu výtečná čísla i na dnešní dobu.
Komu tohle nebylo dost dobré, musel si počkat až na závěr éry RS6 C6, kdy dorazila verze Plus. Na rozdíl od některých jiných „plusek” nedošlo na zvýšení výkonu, všechno ostatní se ale měnilo tak, aby vůz byl ještě dynamičtější - podvozek, řízení, převodovka a další prvky (nevyjímaje brzdy, zde standardně karbon-keramické) doznaly přiostření. K tomu Audi řeklo, že jde o posledních 500 aut, která prodá, a tak si je zájemci rozebrali v mžiku oka. A obvykle na sobě nešetřili.
Vůz, na který se právě díváte, je 456. z 500 vyrobených, takže na světě existuje už jen 44 novějších RS6 C6. Tahle navíc dostala od divize Exclusive kúru jako žádná jiná - černo-červené pojetí interiéru nemusíte milovat, ale višňovo-fialový lak Dark Cherry Pearl Effect autu sedne jako ulitý. Tohle auto muselo být, vlastně pořád je nepřehlédnutelnou ozdobou silnic, a tak není divu, že se jej majitel nemohl nabažit. Nechal si ho dlouhých 15 let, během nichž s ním najel velmi decentních 86 tisíc km. A až teď ho prodává ve stavu 1A.
Je to rána, jaká se v bazarech nevídá, ránou je ale také jeho cena. Nizozemský prodejce za tuhle RS6 Avant Plus ve světově unikátním provedení (a dost možná i kondici vzhledem k nájezdu...) žádá 69 950 Eur, tedy asi 1,7 milionu Kč. Není to málo, jde ale o zcela výjimečné auto, které spojuje v jednom celku prostě všechno. A zestárne vůbec někdy? Pokud to nezvládlo doteď... Podobné to může být s dalším vývojem ceny.
Nenápadně nápadné Audi RS6 Avant Plus generace C6 ve barvě na přání je se svou historií a stavem prostě pecka. Také ale podle toho stojí. Foto: Maessen Classics & Sportcars, publikováno se souhlasem
Zdroj: Maessen Classics & Sportcars@Marktplaats
