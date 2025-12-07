Někdo spočítal přesný počet log na nejvíc kolotočářském Mercedesu dneška a výsledek bere dech
Petr MilerPřipusťme, že mnozí zákazníci Mercedesu k tomuto tíhnou, ale není tohle moc už i na ně? Na nás to moc rozhodně je. Už pár log divize M navíc na dnešních ostrých BMW nám přijde přes čáru, tady se ale bavíme o stovkách emblémů Maybachu, kterým je model SL 680 doslova posetý.
Když se tohle auto loni představilo světu, konstatovali jsme, že ke kolotoči pasuje jako nic jiného. Řeč je o Mercedesu-Maybach SL 680, tedy vrcholném provedení roadsteru SL, které se snaží spojit v jedno úplně všechno, čím se Mercedes stal vyhlášený. Naštěstí u toho nechybí ani pořádný motor, i v jiných oblastech tak ale činí v podobě, která otáčí pomyslným kolečkem křiklavosti doprava, jak to jen jde.
Mercedesy - a tím spíš třídy jako S a SL ve svých opulentních provedeních - byly vždy oblíbené u lidí, kteří nemají problém vyjít do společnosti v kalhotách z hadí kůže a řetězem kolem krku tak velkým, že by udržel na uzdě i pitbulla. Třícípá hvězda tomu tedy dlouho ráda vycházela vstříc, ale nepřehnala to v tomto případě už trochu?
Na tomto autě jsou vážně přítomné všechny prvky nápadné křiklavosti. Je tu rám okna z leštěného hliníku, chromované prahy, svítící logo nad maskou a spousta opulentních doplňků typu kabelka nebo kožená bunda ze stejného těsta. Nejvíc ale zaskočí záplava log Maybachu, jsou prostě všude. Kapota motoru, maska chladiče, plátěná střecha, vnitřní grafika světel, blatníky nebo části sedadel - vše je poseté vysokým množstvím log německé luxusní značky. Svého času jsme počet použitých emblémů odhadli na 7 milionů (to byl samozřejmě žert). A zase tak daleko od pravdy jsme nebyli (také to je žert, i když...).
Auto si nyní vzali do parády kolegové z Car and Driver a rozhodli se přesně spočítat, kolik log s písmenem M na autě je. Odpověď? 835, jak uvádí video níže. Neděláme si legraci, osm set třicet pět log Maybachu!. A to se kolegové vyhnuli započítávání emblémů vyobrazených na různých digitálních displejích.
Samozřejmě, nespadli jsme z Marsu. Maybach tuto stylizaci nazývá Monogram, takže je jasné, že se nechal inspirovat u Vuittona a jím s oblinou používaným emblémům LV, kterým jsou poseté jeho kabelky, peněženky, pásky, cokoli. Ale patří tohle na luxusní auto na úrovni, které s cenou startuje na 6 557 305 Kč? Podle nás ne, ale vkus má pochopitelně každý svůj.
Tohle auto logy Maybachu nešetří, opravdu ne... Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Car and Driver@Youtube
