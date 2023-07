Někdo stvořil skoro dokonalou repliku vzácného Ferrari, rozdíl ospravedlňující cenu jinou o 430 milionů stěží najdete před 9 hodinami | Petr Prokopec

Málokdy se poštěstí spatřit repliku tak vzácného auta vedle originálu, tady ale v rámci jejího prodeje máme tu možnost. Výsledek je skoro dokonalý a i proto dává smysl. Však raritou za půl miliardy stejně nikdo jezdit nebude, lepší napodobeninou za pár milionů ano.

Italské automobilce se ve Formuli 1 nedaří již patnáct let. A je otázkou, zda její povedený návrat do vrcholné třídy Le Mans byl jen ojedinělým úspěchem či nikoliv. Její chování k vlastní klientele pak lze nazvat minimálně kontroverzním. Přesto pomalu neexistuje jezdec, který by pro tuto stáj nechtěl závodit, stejně jako bychom jen těžko pohledali člověka, který by odmítnul silniční model značky, zvláště pokud by takový měl dostat zadarmo.

Ferrari si nicméně svou produkci hlídá a přestože pozvolna navyšuje výrobní strop, poptávka stále překonává nabídku. I proto si Italové mohou dovolit za svá auta účtovat majlant. A ještě větší peníze jsou spojené se změnou vlastnictví klasických maranellských ikon, mezi něž patří i Ferrari 250 California Spyder. Na aukcích za něj totiž musíte vysázet na dřevo víc než 20 milionů dolarů, tedy asi 435 milionů korun.

O to větším překvapením je aktuální dražba Californie Spyder na webu Bring A Trailer. Ta skončila včera a přihazování se zastavilo na cifře 267 000 USD, tedy asi 5,8 milionu Kč. Za tak slavné Ferrari jde skoro o almužnu, svět se však neobrátil naruby. Nabízený vůz totiž nebyl pravý, předmětem prodeje byla replika postavená na bázi BMW Z3. Ale jaká?

Původnímu majiteli se povedl husarský kousek, neboť stvořil mimořádně věrnou napodobeninu. Ta byla i nafocena vedle skutečného Ferrari 250 California Spyder a je skutečně těžké odlišit originál od napodobeniny. Obě verze se od pohledu liší v podstatě jen bočním okénkem, které v jednom případě navazuje na to čelní, jinak jsou si však podobné jako vejce vejci. A nikoli pouze zvenčí, ale také uvnitř. Největší rozdíl pak najdete pod kapotou, kde netrůní ani šestiválec z Mnichova, ani dvanáctiválec z Maranella.

Místo toho zadní kola roztáčí sedmilitrový osmiválec LS7 původem z Corvette Z06. Ten produkuje přes 500 koní, tedy prakticky dvojnásobek původního výkonu. Replika je tak schopná roznést originál na rovince i v zatáčkách. Repliky obecně moc nemusíme, ale čistě zdravým rozumem je tohle Bavorrari za necelých 6 milionů zajímavějším autem než ono Ferrari za bezmála půl miliardy.

