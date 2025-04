Někdo ukradl 900 nových motorů z továrny Kie, firmě trvalo 5 let, než si toho všimla včera | Petr Miler

/ Foto: Kia

Škodu v řádu stovek milionů korun způsobili automobilce zatím nedopadení chmatáci, kteří zjevně našli způsob, jak z továrny korejské firmy odvážet tak velké a cenné díly, aniž by si toho kdokoli všiml. A zvládli to tak dělat roky.

Krást věci patřící jiným je samozřejmě špatné a netolerovatelné. Přesto občas člověk musí uznale kývnout nad tím, co a jak se někomu podaří ukrást. Velmi pravděpodobně jste slyšeli třeba o případu, kdy bylo v roce 2005 z brazilské centrální banky ukradeno v přepočtu asi 1,5 miliardy korun stovky metrů dlouhým tunelem, který skupina asi 20 lidí měsíce hloubila pod domy stojícími v okolí. A krádež provedla tak nenápadně, že si chybějících peněz nikdo nevšiml celý další den.

Bylo o tom natočeno i několik dokumentů, a přestože je v nich vše maximálně přesně popsáno, stejně se člověk musí ptát: Jak? Jak se vůbec někdo v amatérských podmínkách prohrabe přesně tam, kam potřebuje, po cestě nenaruší žádné vedení, nezpůsobí propad zeminy, z místa dostane takové peníze a udělá to tak dobře, že o tom okradený ani neví? Navíc většina zúčastněných nikdy nebyla dopadena a ukradené peníze nebyly z většiny nalezeny - a ani nebudou, nebyly přesně evidovány, čísla bankovek nejsou známa.

Vzpomínky na tento případ vrací odhalení krádeže, ke které došlo - či spíš dlouhodobě docházelo - v továrně Kie v indickém Ándhrapradéši. Z toho bylo odcizeno během posledních pěti let neskutečných 900 nových motorů, aniž by si toho kdokoli všiml, jak informují Economic Times.

Kia chybějící jednotky zaznamenala až během letošní březnové inventury, po které vše nahlásila místní policii. Ta zahájila vyšetřování původně s očekáváním, že motory byly ukradeny během přepravy do továrny a nikdy do ní fyzicky ani nedorazily, tento předpoklad se ale ukázal být mylným. Nakonec bylo zjištěno, že motory byly do továrny dovezeny a byly v ní také uskladněny, skladové záznamy ale byly upravovány tak, aby zdánlivě nikomu nechyběly. Proto se na jejich nepřítomnost tak dlouho nepřišlo.

„Předběžné závěry vyšetřování ukazují, že motory byly odcizeny postupně a plánovaně,” uvedla k věci policie s tím, že do případu muselo být zapleteno několik bývalých i současných zaměstnanců firmy, aniž by kohokoli konkrétně jmenovala. Dopaden tedy zatím nebyl nikdo, vyšetřování ale pokračuje na několika místech země současně.

Popravdě si nedovedeme představit, jak někdo nepozorovaně odváží z fabriky automobilky motor, tuplem pak skoro 1 000 motorů. Ale jak už ukázal zkraje zmíněný případ, ani bujná fantazie někdy nestačí, abyste dokázali pochopit realitu - třeba továrnu opouštěly tunelem. Nalezení motorů, jejichž hodnota může jít do miliard korun, bude každopádně složité - těm dnes jednoznačná identifikační čísla chybí zcela.

V továrně Kie u Žiliny se snad nekrade, tedy aspoň Kia o tom neví či nemluví. V Indii roky panovaly jiné pořádky, z tamní fabriky se ztratilo neskutečných víc jak 900 motorů, než si vůbec někdo něčeho všiml. Ilustrační foto: Kia

Zdroj: Economic Times

Petr Miler

