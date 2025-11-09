Někdo vydělal miliony tím, že si před 33 léty koupil docela tuctové auto za 340 tisíc a nikdy ho ani nevybalil
Petr MilerPokud právě přemýšlíte o tom, jak se zabezpečit na stáří, máme pro vás na první pohled komický tip - kupte si aspoň trochu zajímavé nové auto, nikam s ním nejezděte a za 30 let ho zkuste prodat. Šance, že jen díky tomu budete roky za vodou, je docela slušná.
9.11.2025 | Petr Miler
Pokud právě přemýšlíte o tom, jak se zabezpečit na stáří, máme pro vás na první pohled komický tip - kupte si aspoň trochu zajímavé nové auto, nikam s ním nejezděte a za 30 let ho zkuste prodat. Šance, že jen díky tomu budete roky za vodou, je docela slušná.
Doba je, jaká je, a naděje, že by dnešní třicátníci přišli za dalších 30 nebo 40 let k solidnímu státnímu důchodu, jak jsme na něj dosud byli zvyklí, se limitně blíží nule. Víc než kdy jindy je tak třeba si říci antimušketýrské: „Jeden za jednoho, každý za sebe!” a k tomu, že mladší lidé dál budou muset odvádět peníze do současného důchodového systému skrze různé daně, jinak nazvané daně a ještě jinak nazvané daně, nebude od věci dávat si něco stranou sám pro sebe. Jenže co a jak?
Odkládat peníze jen tak nemá smysl, sežere vám je inflace. Využití spořicích účtů mnoho neřeší, výnosy jsou velmi malé a nejspíš ani onu inflaci nepokryjí. Investiční důchodové spoření je lepší, ale pokud nejste moc do rizika, výnosy jsou znovu neadekvátní tomu, kolika peněz se dnes musíte vzdát. Slušnou šancí se jeví být investice do amerických akcií, takový index S&P dlouhodobě přináší velmi slušné zhodnocení s omezeným rizikem, jenže ne každý je do takových investic hrr a bez rizika stejně nejsou. Navíc v ruce máte jen „pár papírků”, což každému není po chuti.
Největší jistotou bývají nemovitosti, ale kdo z dnešních třicátníků má peníze na to, aby si pořídil byť jen bydlení pro sebe, natož pak další nemovitost jako investici? Tím se dostáváme - uhádli jste - k autům. Která zase tak drahá pořád nejsou a dobrou investicí být mohou, ač se to o nich neříká. A není to tak, že musíte mít „Bugatti money”, jak by řekli Američané, někdy stačí koupit něco docela obyčejného, co ale má slušnou fanouškovskou základnu.
Dobrým, nejen „dobře americkým” příkladem budiž Ford Mustang, lidová automobilová legenda, která se od roku 1965 dočkala už sedmi generací. Zní to jako jeden velký úspěšný příběh, podobně jako u jiných klasických modelů aut ale ani v tomto případě neplatí neplatí každá z iterací jednoho z nejslavnějších Fordů za zdařilou. Ta třetí patří v případě Mustangu k průměru, jakkoli fandové by tu druhou a čtvrtou možná zařadili na pomyslném žebříčku ještě níž. Šlo zejména vizuálně o poněkud tuctové auto. Přesto se i ta mohla stát dobrou investicí, jak vám ukáže dnešní příběh.
Jít o nějakou specialitu typu SVT Cobra, ani se nepodivíte, auto na záběrech okolo je ale obyčejný model 5,0 LX z roku 1992. Nebyla to nikdy žádná velká automobilová rána - pod kapotou sice měl motor 5,0 V8, ten ale generoval jen 225 koní v 4 200 ot./min. Dnešním pohledem předpotopní agregát s rozvodem OHV ale aspoň s pětistupňovým manuálem dával vozu slušnou dynamiku, když dokázal zrychlit na stovku za 5,9 sekundy - také vážil pod 1,5 tuny - a rozjet se až na 211 km/h.
Tohle auto si mohl koupit kdekdo a rodinný rozpočet mu nezruinovalo. Vůz na fotkách si někdo koupil za 16 274 dolarů přesně, dnešním kursem jen 340 tisíc Kč. A i po započtení inflace jsme na nějakých 780 tisících. Bavíme se tedy sotva o něčem, jako je současná Škoda Octavia RS, skutečně celkem tuctovém voze. S ohledem na mánii posledních let jsou i taková auta v posledních letech prodávána relativně draho, pokud normálně jezdila. Tento stroj ale nejezdil, nikdy.
Na tachometru má tedy 209 km, najeté jsou ale jen při servisních přesunech. Jinak ho nikdo nikdy ani pořádně nevybalil, vůz byl hned po pořízení zavřen do garáže, jak stál a ležel, a maximálně čas od času oprášen a lehce servisován. Až nyní se jej majitel rozhodl prodat přes jednoho dealera z New Jersey. Ten kolem něj spáchal pořádný humbuk na sociálních sítích, což mu vyneslo spoustu „hejtů” i kvůli cenovce 149 tisíc dolarů, tedy víc jak 3,1 milionu Kč. Zdálo se to na takový vůz velmi ambiciózní, ale světě div se, kupec se našel.
Dotyčný tak na autě vydělal miliony, aniž by s ním cokoli podstatného dělal. Jeho výnos je velmi slušný, na koupi takového auta rozhodně - s investicí do S&P byl na tom byl podobně, ale v garáži by se na co koukat neměl. A kdyby bylo třeba někam odjet...
Křišťálovou kouli nikdo nemá, a tak nelze předjímat, co kdy bude, s ohledem na současný vývoj bychom se ale nedivili, kdyby lidé platili za 30 miliony i za nejetá auta typu oné Škody Octavia RS. Zvlášť něco jako (dnes už bohužel nedostupná) dvoulitrová benzinová verze s manuálem bude kolem roku 2060 zabalená v továrních krycích plastech něco jako přízrak. Tak kdo to zkusí? I kdyby to nebylo terno, o zajímavé auto v garáži vás nikdo - ani inflace - nepřipraví.
Tohle auto bylo před 33 roky tuctovým strojem, přesto mohlo být dobrou investicí. Stačilo s ním... nic nedělat. Foto: NJ Truck King, publikováno se souhlasem
Zdroj: NJ Truck King
