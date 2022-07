Někdo zkouší vydělat miliony na tom, že před 26 léty zavřel do garáže docela obyčejné auto, najelo jen 26 km před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Honda

Jako dobrou investici si každý představí něco jiného, málokoho by ale napadlo auto. Tím spíše pořád docela obyčejné auto. Tady ale někdo zvolil právě tuto cestu a bude-li úspěšný, může na tom výrazně profitovat.

Před pár dny jsme zmínili, že Toyota Corolla je prodejním rekordmanem, který nejspíš už nikdy nebude překonán. Japonská automobilka totiž od roku 1966, kdy představila první generaci, vyrobila již více než 50 milionů aut tohoto jména. Ke stejné metě se konkurence ani zdaleka nepřibližuje, jakkoli i s ní bývají spojena zajímavá čísla. Třeba taková Honda Civic, která se začala vyrábět v roce 1974, to již dotáhla na více než 27 milionů vyrobených vozů všech generací. Pro sběratele tedy nejde o auto, které by je budilo ze spaní.

Platí to přitom i o variantách Type-R, tedy až na tu první. Honda s ní přišla v rámci šesté generace, a to pouze na domácím trhu. Vozu přitom dodala jedna-osmu z modelu Integra Type-R, nicméně odladěnou na 185 koní. Pohonná jednotka navíc byla montována ručně a doprovázel ji jak upravený podvozek, tak poladěné zavěšení a sportovně stylizovaný interiér, ve kterém nechyběla sedadla Recaro a volant Momo. Vůz zároveň prošel i redukční dietou, aby připomínal lehké závoďáky.

Mimo tuto vrcholnou verzi nicméně Honda v případě šesté generace nabízela také Civic VTi. Pod tímto označením však byl hatchback k dispozici pouze v Evropě, do Ameriky již zamířil jako varianta Si. V Kanadě či na domácím trhu však byl znám jako Civic SiR. Právě v důsledku rozdílné nomenklatury Honda vlastně ani neví, kolik přiostřených aut v letech 1996-2000 vzniklo. Málo jich ale nebylo, zvláště když zákazníci mohli volit mezi dvoudveřovým kupé a tří- nebo pětidveřovým hatchbackem.

Přestože tedy Civic VTi/Si/SiR byl a je fanoušky vždy poměrně vyhledávaný, jde o relativně masovou záležitost. Za jeho popularitou stálo i to, že čtyřválcový motor B16A (standardně naladěný na 160 koní) šlo relativně snadno upravovat. Na integraci turba se specializovalo velké množství firem, některé nicméně sáhli i po kompresoru. Kromě toho se našla i hrstka takových, které pod kapotu napěchovaly oba typy přeplňování. Výkon vozu vážícího lehce přes tunu přitom v takové chvíli šplhal směrem ke 300 koním.

Právě možnost velmi jednoduchých úprav vedoucích z závratným výkonům nakonec udělala z Hondy Civic Vti/Si/SiR vyhledávané zboží. S vysokými cenami je nicméně spojen pouze ryze originální stav, v němž dnes najdeme jen hrstku aut. Královskou výjimkou mezi nimi budiž vůz, který momentálně nabízí společnost Vistec R Imports. Ta vám s radostí prodá japonský Civic SiR z roku 1996, který jeho majitel koupil a prostě jej zavřel v garáži. Dodnes tak má najeto pouhých 26 km a je jedním slovem nový.

Na jeho koupi si ale musí zájemce připravit přes 100 000 dolarů, kdy majitel zváží jeho prodej, s pevnou cenou k mání není. To znamená aspoň 2,5 milionu korun, mnohonásobek 11 215 dolarů, za které šel vůz koupit jako nový. I po započtení inflace je to dnešním kursem 507 tisíc Kč, auto tedy mělo jen stáním na místě po 26 let nabrat na hodnotě 2 miliony.

Výsledná suma je tedy vyšší, než za jakou byste si pořídili třeba Hondu NSX Type-R. Tedy mnohem rychlejší, výkonnější a ve výsledku i vzácnější vůz. Nabídky na koupi vozu za 70 tisíc dolarů (1,7 mil. Kč) prý již byly odmítnuty. Inu, máme tu v podstatě dokonalý stroj času, jehož sedadla jsou stále ještě zabalena v igelitu, zda ovšem stojí za takové peníze, to už si musíte říci sami.

Společnost Vistec R Imports koupila požaduje za dodnes nejetou Hondu Civic SiR šestimístnou sumu v dolarech, tedy aspoň 2,5 milionu korun. To je o miliony víc než bylo třeba dát za nový vůz, i se započtením inflace. Ilustrační foto: Honda

Zdroj: Vistec R Imports@Instagram

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.