Ojeté Škody s motory TDI lze dnes v Německu koupit podstatně levněji než v ČR před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

I když relativně škodovky vycházely kupce ze „západu” levněji už dávno, absolutně se české ceny držely pořád nejníž. Už to neplatí a rozdíly nejsou ani tak v procentech, jako spíše v desítkách procent.

Škoda letos v České republice ztrácí spoustu soukromých zákazníků a v posledních měsících se propadá daleko rychleji než celý trh. I když důvodů je jistě více a nad všemi ční patálie způsobené koronavirovou pandemií, jeden bude nepříjemný pro každého - nové škodovky podstatně zdražily.

Žádná nová relativně levná Škoda už v ČR neexistuje, všechny modely jsou ve svých třídách v cenovém nadprůměru. Automobilka to jistě bude vysvětlovat vyšší úrovní svých aut a rostoucími regulatorními požadavky, které tlačí ceny nových aut vzhůru, někteří ale zvládají nezdražovat tolik, takže cesty k lepšími výsledku jistě existují. Buď jak buď, v cenících české automobilky svítí bezprecedentně vysoké cifry, a to má ještě jeden nepřímý dopad - rostoucí ceny ojetin.

Je to logické, neboť když - a to berte jako příklad - zdraží stejné nové auto za jeden rok z 500 na 600 tisíc Kč, není důvod, aby jako ojetina utrpělo za stejný rok obvyklou ztrátu hodnoty o nějakých 25 procent a prodávalo se za 375 tisíc, to by si ho místo nového koupil každý. Ztratí spíše 25 hodnoty z ceny, kterou ani nemělo, tedy z té nové a bude se prodával za 450 tisíc. Tento posun dnes nastává, ojetiny jsou stále dražší a nejvíce je to patrné na škodovkách, neboť ty jsou v českých bazarech tradičně favorizované. I jejich ceny tak nabraly poněkud extrémních podob.

Přivádí nás k tomu tip kolegů z německého Auto Bildu, kteří svým čtenářům doporučují Škodu Kodiaq z roku 2017 s motorem 2,0 TDI a vysokou výbavou Style, která po najetí 108 tisíc km stojí 19 930 Eur, tedy asi 523 tisíc Kč. Zdálo se nám to na české poměry docela málo, a tak jsme se podívali do české i německé inzerce a nabídky srovnali. Zrovna Kodiaqy jsou v Německu skutečně levnější, a to o dost.

Když si u nás zkusíte najít podobné aut, tedy tříletý Kodiaq TDI s nájezdem do 120 km bez dalších podmínek, levněji než za 578 tisíc nekoupíte nic. A to není srovnatelná, ale nejnižší nabídka. Když zkusíte srovnat specifikace, pod 600 tisíc se budete dostávat těžko a není to případ jediného auta - rozdíly mezi cenami na obou trzích snadno bývají až 20procentní. Je to hodně a je třeba se podivit i nad tím, že tříleté Kodiaqy s takovými nájezdy vůbec stojí tolik. Nový vůz dostanete od necelých 720 tisíc a byť to není ani TDI, ani ve vyšší výbavě, jde o nové auto se zárukou. Ojetina obvykle po záruce s šesticiferným nájezdem nemusí být auto „bez investic”.

Kodiaq navíc není jediná Škoda, jejíž ceny jsou v Německu nižší, zejména u dieselových verzí se projevuje přetrvávající záliba Čechů v naftových motorech kontrastující s postupným odklonem Němců k jiným řešením. Pokud tedy po naftové ojetině české značky toužíte, podívejte se také po německých nabídkách. Dovézt auto od našich západních sousedů není nic složitého a rozdíly v cenách mohou být značné. Pro soukromé kupce nakonec i díky německé DPH, která je na auta aktuálně jen 16% - o 5 procent nižší, než u nás.

Podobné Škody Kodiaq TDI lze dnes v Německu pořídit až o desítky procent levněji než u nás, trh si jich tam neváží tolik. Ilustrační foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

Zdroje: Auto Bild, Mobile.de, Sauto

