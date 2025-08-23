Nekupujte si elektromobil, v roce 2030 už ho ani nebudete mít čím nabíjet, varují Nizozemci na základě zprávy operátora sítě
Petr Miler
Jen neznalost základů fyziky a neschopnost vnímat souvislosti mohou způsobit, že někdo uvěří tvrzení o tom, jak brzy bude možné dobíjet elektromobily za pár minut způsobem, jakým dnes tankujeme spalovací auta. Teoreticky to samozřejmě možné je, podobné praxi v širokém měřítku jsme ale vzdáleni natolik, že si její příchod během života kohokoli, kdo dnes legálně řídí osobní automobil, nelze představit snad ani v těch nejdivočejších snech.
Opakovali jsme to mnohokrát, ale protože to mnoho lidí pořád nevnímá správně, zopakujeme to znovu - benzin, nafta či jejich ekvivalenty jsou díky jejich energetické hustotě, stálosti za běžných tlaků a teplot a jednoduché přenosnosti úchvatné zdroje paliva, které v současných bateriích a při dnešních možnostech distribuce elektrické energie nenachází sobě rovného ani na tisíc honů.
Použijeme-li mnohokrát dříve zmíněný přibližný přepočet „nádrže spalovacího auta na baterii elektromobilu” a naopak, máme v obyčejné 55litrové nádrži naftového vozu o hmotnosti asi tak 50 kg (46,8 kg bude vážit náplň, 3,2kilová nádrž už bude něco, ale dejme tomu) ekvivalent nejméně okolo 215 kWh uložených v baterii, která při dnešních možnostech podobných akumulátorů váží přes 1,3 tuny. Už to samo o sobě je absurdní (ne)poměr, o tom ale dnes hovořit nechceme.
Takovou nádrž dolijete naftou u čerpací stanice řádově za desítky sekund, ale budeme hodní a řekneme, že půjde o 2 minuty. A když u ní bude tankovat najednou 8 aut, pořád všechna odjedou za 2 minuty. A když po celé zemi bude najednou tankovat tisíc aut, pořád všechna odjedou za 2 minuty. Převeďme si to do potřebného elektrického výkonu. Abyste 215kWh akumulátor nabili za 2 minuty, potřebujete k tomu elektrický výkon nejméně okolo 7,2 MW, to když dobíjení bude probíhat s (při takové rychlosti těžko kdy dosažitelnou, ale buďme znovu velkorysí) 90% účinností.
Když budete u jedné stanice takto dobíjet 8 aut, potřebujete už skoro 60 MW. A když po celé zemi budete dobíjet 1 000 aut, potřebujete 7,2 GW. Dle ČSÚ se instalovaný výkon všech elektráren v České republice hodnoty pohybuje okolo 21 GW. Chápete? Pouhých 1 000 naráz dobíjených aut „jen” rychlostí dolévání obyčejné nafty do nádrže by „vyžralo” víc než třetinu veškerého technicky dostupného výkonu všech elektráren v Česku - pro celou zemi, pro všechny firmy, pro všechny domácnosti, pro všechny nemocnice, obchody, úřady, fitness centra, prostě pro úplně všechno. A v Česku nejezdí 1 000 nebo 10 000 aut, je tu aktuálně registrováno téměř 7 milionů vozů.
To je jedna rovina. Jinou je otázka, kde by se vzala síť, která bude takový výkon do kdejaké „díry” distribuovat? Je to naprostá utopie optikou jakkoli dohledné budoucnosti a kdo hovoří o výše popsaném jako fakticky brzy možném, jedním slovem lže navzdory tomu, že i velmi povolaní lidé opakovaně zmiňovali, jak se věci mají. Pro pár aut na pár místech v zemi? Možná. Pro běžný život nás všech kdekoli v Česku? Ani omylem.
Jaká je realita už současné praxe nakonec nejlépe ukazují soustavné patálie Nizozemska, mého jakéhosi druhého domova, právě s elektřinou. Opakovaně jsme psali o tom, jak moc se už dnes tamní elektrická síť přetěžuje v momentě, kdy elektromobily tvoří na asi 10milionové flotile aut asi 5 procent všech vozů. A dobíjet je lze vždy jen velmi pomalu či pomalu výkony obvykle okolo 50, nanejvýš pak okolo 350 kW ve chvíli, kdy velká baterie má kapacitu okolo 100 kWh. Jsme tedy v každém ohledu vzdáleni čemukoli, co by se dalo nazvat vysokou penetrací elektrických aut, která lze obsluhovat srovnatelně jako ta spalovací, to ani omylem, ani trochu. Přesto jsou se sítí problémy tak velké, že nelze připojovat ani nové domy a sídla firem.
To je ale síť. Pro fungování této chiméry potřebujete ještě samotnou elektřinu. A té nejenže nebude víc, bude jí pořád míň. Varuje před tím ve své zprávě nizozemská firma Tennet, státem vlastněný operátor sítě, který rozhodně nemá důvod na tomto poli šířit mylné informace či paniku. Zatímco jsme tento článek připravovali, zpráva byla z webu odstraněna, v momentě jeho vydání je znovu online. Kdyby se to opět změnilo, kopie by měla být k dispozici třeba na AWS Amazonu a případně ji máme uloženou. To jen pro případ, že by někdo měl tendenci tvrdit, že je vše vymyšlené. Samozřejmě není.
Zprávy si ostatně všimly i mnohá nizozemská média, mezi nimi také kolegové z Autoblogu, kteří rozhodně nepatří mezi nějaké „elektrokazy”, jakkoli k věci mají na nizozemské poměry realistický přístup. A ti nyní jasně říkají: Nekupujte si elektromobil, nanejvýš tak dobíjecí hybrid, protože do roku 2030 máte po dobíjení.
Zpráva nápadně připomíná varování některých českých energetických expertů, kteří hovoří o tom, že vynucené zavírání uhelných a plynových elektráren po celé Evropě přinese takovou nestabilitu, že elektřiny v některé momenty prostě nebude dost. Ano, už dnes jí bývá pravidelně moc, to když fouká a svítí, ale co když ne? I tohle už jsme slyšeli: Permanentně fungující hospodářství nelze vybudovat na občasně fungujících dodávkách elektřiny.
Tennet tak uvádí, že vynucený rozmach získávání elektřiny z tzv. udržitelných zdrojů kombinovaný se stejně vynuceným zavíráním fosilních elektráren, který se už dnes umí postarat o rozsáhlé blackouty, se do roku 2030 budeme postará o obecný nedostatek elektřiny. Jak podotýkají Nizozemci - pro firmy je jich málo už teď, pro ostatní začne za jinak nezměněných okolností docházet do pěti let.
Provozovatel sítě pochopitelně volá po tom, aby vláda přijala opatření, která tomu zabrání, ale co se reálně stalo? Jak už padlo, zpráva zmizela, pak se zase objevila. A nedivili bychom se, kdyby místo původní přišla nová, optimističtější. Místo řešení podstaty problémů jsme si v poslední době zvykli raději zabíjet ty, kteří přináší špatné zprávy. Tady se to už vzhledem k vlastnické struktuře Tennetu vyloženě nabízí.
Představa, že by auta jako toto v použitelném provedení ovládla Evropu v jakkoli dohledné době, je od začátku nerealizovatelná a dál se hroutí. V Nizozemsku je to patrné jasněji než jinde. Co se změní? Tušíme, že „nic” bude mít nejblíž k přesné odpovědi. Foto: Škoda Auto
