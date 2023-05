Němci chtějí potrestat aktivisty za jejich soustavné lepení se k silnicím, střílí do jejich nejcitlivějšího místa před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Christian Mang, Reuters

Jsme ti poslední, kteří by chtěli kohokoli omezovat v možnosti vyjádřit svůj názor, není ale možné tak činit způsobem, který terorizuje jiné na jejich vlastní účet. I Němcům už došla s „Poslední generací” trpělivost, v podstatě ji chtějí zničit.

Aktivisté z hnutí pateticky nazvaného „Poslední generace” v posledních měsících soustavně blokují rozličné silnice německé metropole. V podstatě tak činí den co den po několik hodin tím, že se lepí k asfaltu a zamezují průjezdnosti jednotlivých míst do jejich citlivého odstranění. Němci - a Berlíňané obzvlášť - někdy působí dojmem, že si to nechají bez okolků líbit, protože jde přece o vyšší dobro, o které bojují též. Jenže realita je taková, že to naprostou většinu lidí štve a politici už jejich nářky nemohou ignorovat.

Zastupitelé CDU v berlínském sněmu tak nyní horují za to, aby aktivistům byly vyúčtovány náklady na tisíce hodin práce policistů a hasičů při jejich zásazích, které byly vynuceny právě blokádami silnic. A není náhodou, že s tím přichází teď. Politici tím stupňují finanční tlak na aktivisty, kteří už otevřeně přiznali, že mají problémy s hospodařením a vyzývají Němce k tomu, aby jim poslali víc peněz.

Dirk Stettner z CDU se už dříve nechal slyšet, že „poškozování památek a vyvolávání dopravních zácp je nezákonné jednání, které je třeba důsledně trestat“. Nyní vůdce frakce křesťanských demokratů pokračuje ve stejném duchu a chce aktivisty pohnat k odpovědnosti nejen za náklady na činnost policie a hasičů, ale také za způsobené škody na silnicích. Stettner říká, že pro to má precedens v podobě útoku ekologické organizace Greenpeace v roce 2019 na Vítězný sloup. Tehdy byly aktivistům vyúčtovány náklady ve výši 14 000 Eur (tedy asi 333 tisíc Kč), které organizaci nezbylo než zaplatit.

Greenpeace je ale relativně bohatá organizace, „Poslední generace” nikoli. Pro aktivisty tak tato snaha přichází v nejhorší možný okamžik a míří přímo do jejího necitlivějšího místa. Aktivisté ve čtvrtek zveřejnili výzvu nazvanou prostě „Potřebujeme více peněz”, neboť - jak praví - „navzdory tisícům malých darů každý měsíc jsou naše pokladny prázdné”. Jen za duben vyčíslili celkové náklady na svůj chod na bláznivých 171 467 Eur, tedy více jak 4 miliony Kč. A mimochodem, asi 24 845 Eur (asi 595 tisíc Kč) padlo na materiál jako lepidlo, kterým se demonstranti přilepují na vozovku a nově i na auta.

Za takové situace může nutnost zaplatit náklady na nespočet policejních a hasičských zásahů včetně ceny opravy silnic „Poslední generaci” zruinovat. Politici přesto topí pod kotlem - nový starosta Berlína Kai Wegner znovu za CDU tento týden oznámil, že policie a justice budou moci zadržovat podezřelé nově na pět dnů. „Jako koalice vytvoříme zákonné předpoklady pro preventivní zadržení těchto osob v délce až pěti dnů,” řekl Wegner pro Tagesspiegel. A koaliční SPD je pro.

Vypadá to tak, že s aktivitami „Poslední generace” došla trpělivost i Němcům a udělají vše proto, aby jim zamezili. Jak moc budou úspěšní, ukáže jen čas, aktivisté jisté nesloží zbraně jen tak.

I Němcům, dokonce Berlíňanům už leze krkem neustálý boj s aktivisty lepícími se k silnicím. Nově je chtějí zadržovat jen na základě podezření až na 5 dnů, především jim ale v době jejich finančních potíží chtějí vyúčtovat veškeré náklady jejich předešlých akcí. A to může být pořádná suma. Foto: Christian Mang, Reuters

Zdroj: Reuters

Petr Miler

