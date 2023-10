Němci chtějí v Düsseldorfu postavit obytný Zelený most, megalomanský projekt ve světě nemá obdoby včera | Petr Prokopec

Něco jako obytný most zní jako dost šílený nápad, v Düsseldorfu to ale s projektem na přestavbu důležité spojnice pojmenované po Theodoru Heusseovi myslí smrtelně vážně. Auta by zamířila do jejího nitra, na povrchu by pak vzniknul luxusní rezidenční komplex.

V poslední době u nás v souvislosti s klesající životní úrovní znovu častěji přichází ke slovu spojení „skončit pod mostem“. Pro řadu lidí se totiž dosavadní způsob života stal v podstatně neudržitelným. A pokud jejich životní náklady dál porostou, mohou někteří skutečně skončit bez domova. Tedy klidně pod mostem. V Německu by ale někteří mohli „skončit v mostě“ a zase tak špatná vyhlídka to není.

Jak už naznačuje nadpis tohoto článku, nebude to mít nic společného s tím, že jste přišli o všechno včetně střechy nad hlavou. Spíše se budete moci chlubit svou výjimečností. Společnost RKW totiž navrhla novou podobu mostu Theodora Heusse, u kterého se doprava spojila s bydlením do jednoho celku. Klasickou mostovku tak jako by obalila obytná část celé stavby, na povrchu by pak nechyběly ani cyklostezky.

Celý projekt je zatím pouze návrhem na možný způsob rekonstrukce či spíše nové konstrukce 1,3 kilometru dlouhého mostu, který byl dokončen v roce 1957. Architektonická firma RKW to tedy chce vzít pořádně od podlahy - původní stavba by byla stržena a na jejím místě by vznikla nový. V návrhu se počítá s označením Green Bridge, což má spojitost s tzv. udržitelností. Elektřinu by si totiž vyráběl sám, a to s pomocí fotovoltaiky a větrné turbíny.

Stavba nového mostu by dle RKW měla zabrat čtyři roky a vyjít má na zhruba 700 milionů Eur (cca 17,2 miliardy korun). Celý komplex by pak měl mít na délku více než současného 1,3 kilometru kvůli obytným pilířům na obou stranách Rýnu. Kromě 400 luxusních bytů pak má být jeho součástí také hotel, kancelářské prostory a dokonce i obchody.

Uprostřed má trůnit jakási zelená oáza, která má sloužit místním k relaxaci, sportování i k tvorbě čistšího vzduchu. Napříč pak povedou cyklostezky. O takových garážích se nicméně firma nezmiňuje, což by zájem publika mohlo značně zredukovat. Dá se totiž předpokládat, že ony byty nebudou zrovna levné, ať už na koupi nebo pronájem. Bohatá klientela si nicméně život bez vozu, klidně i elektrického, dnes nedovede představit. To ale ve finále není jediný problém.

Konstrukce mostů totiž musí být s ohledem na případné povodně a silný vítr pružné. V důsledku toho je ovšem může rozpohybovat i silnější doprava. Mnozí tak snadno mohou mít žaludek doslova na vodě. I když je tedy historie plná mostů, na kterých vyrostly byty a domy, tyto stavby jsou obvykle podstatně kratší. Jak jsme ale již zmínili, komplex v Düsseldorfu bude více než kilometr dlouhý a uprostřed se s žádnými podpůrnými pilíři nepočítá. Tak či onak je to zajímavý nápad - jak moc se zamlouvá právě vám, posuďte sami.

Tzv. Zelený most je zatím pouze projektem německých architektů. Ti uvádí, že pokud by vedení Düsseldorfu projekt odkleplo, vyšel by komplex na 17,2 miliardy korun a na dokončení by došlo po čtyřech letech. Foto: RKW, tiskové materiály

Petr Prokopec

