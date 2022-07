Němci dál jdou po krku majitelům SUV, teď po nich mohou chtít vyšší pokuty než po řidičích ostatních aut před 4 hodinami | Petr Prokopec

Nevraživost Němců k majitelům esúvéček není nová, nyní ale dosáhla bodu, nad kterým zůstává rozum stát. Škatulkovat řidiče podle auta je podle nás velmi nebezpečným precedentem.

Před několika málo dny jsme poukázali na nesmyslné populistické divadlo, které uspořádal starosta New Yorku Eric Adams. Ten zkouší vymýtit zločin ulic tím, že nechal demonstrativně přejet zabavené motocykly a čtyřkolky. Mimo jiné i proto, že tyto dopravní prostředky nejsou pojištěné. Pokud tedy dojde na kolizi s chodem, ten si musí veškeré nemocniční výdaje hradit sám. Z logiky věci by se přitom vybízelo, aby daný účet byl pokryt prodejem oné motorky či čtyřkolky v aukci, tím by se ale Adams jistě tolik nezviditelnil.

Kdyby si navíc starosta New Yorku vzal do rukou statistiky, zjistil by, že jeho nepřítelem je něco zcela jiného. Počet obětí sražených SUV se totiž ve městě zvýšil o 42 procent. Pokud si přitom uvědomíme, že celkový nárůst mrtvých při dopravních nehodách vzrostl o 44 procent, skutečně lze prstem ukázat na těžkotonážní monstra jako na viníky. Což koneckonců aktuálně udělal i soud v německém Frankfurtu, který řešil případ řidiče SUV, jenž projel na červenou. Jeho verdikt však ve výsledku zdvihá obočí ještě víc než newyorské absurdní divadlo.

Soud totiž rozhodl, že SUV jsou na základě svých rozměrů a vyšší hmotnosti pro chodce větším nebezpečím než normální auta. Řidiči proto namísto obvyklé pokuty 200 Eur (cca 5 000 Kč) nařídil uhradit takřka dvojnásobek, tedy 365 Eur (9 050 Kč). Kromě toho mu udělil měsíční zákaz řízení. Tím ovšem vytvořil nebezpečný precedens, neboť mnozí řidiči SUV mohou rázem začít doplácet na dané zaškatulkování, i kdyby svými schopnostmi několikrát překonávali majitele osobních aut.

Mimo to je třeba připomenout, že s vysokou hmotností jsou spojené všechny elektromobily. Přitom právě ty mají představovat mobilitu budoucnosti. Podle daného verdiktu je však jejich provoz spojen s vyššími riziky v provozu. Budou tedy jejich majitelé rovněž platit dvojnásobné pokuty? To si nemyslíme, daný krok by nezapadal Němcům do zelených plánů. Jakkoli je třeba dodat, že i ty se v důsledku horšící se ekonomické situace mohou změnit.

Zpět ale k rozsudku frankfurtského soudu, který je dalším z řady projevů nevraživosti Němců k těmto autům - opakovaně už volali i po jejich zákazu. Proti zmíněnému rozhodnutí se ale majitel SUV pořád může odvolat. Doufejme, že tak učiní, a že si vyšší instance uvědomí veškeré problémy spojené s jeho případným potvrzením. Jinak je možné, že obliba těchto aut začne v Německu klesat, což by znovu byla rána pro politicky tlačenou elektromobilitu, dokonce hned dvojitá.

SUV jsou jednak pro výrobce pomyslnou slepicí snášející zlatá vejce. A ona elektrifikace je spojována znovu hlavně s tímto segmentem. Pokud tedy s takovými auty bude spojen legislativní škraloup, ekonomicky to může být zejména pro německé automobilky velká rána. Ač tedy sami nejsme přáteli SUV, jít proti nim těmito prostředky se nám zajídá. Každý případ problematického jednání na silnici je třeba posuzovat individuálně podle aktuálních okolností, ne podle škatulky, do které řidič zapadne na základě takových atributů, jako je jím vlastněný automobil.

Když už na to přijde, je nebezpečnější 1,5tunové BMW X1... Foto: BMW



...nebo více než dvoutunová Tesla Model S Plaid, která navíc na zabrzdění ze stovky potřebuje delší vzdálenost než na akceleraci na tutéž hodnotu? Na to jistě dokážete odpovědět sami. Foto: Tesla

