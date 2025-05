Němci dali v testu dramaticky lepší známku čínskému autu než srovnatelnému vozu domácího Audi, to je zlomová věc včera | Petr Prokopec

Jestli se na něco mohl dosud německý automobilový průmysl spolehnout, pak to byla podpora domácího tisku, zvlášť v případě prémiových značek. Audi si ale najednou vede se svým modelem vedle čínského soupeře takhle bídně, a to nejen proto, že stojí skoro třikrát tolik, aniž by třikrát víc nabízel.

Před pár dny zveřejnil německý Auto Bild test Audi RS e-tron GT performance z pera Berenda Sandersa a Holgera Preisse. Tento pětimetrový vůz dostal do vínku 925 elektrických koní, s nimiž zvládá stovku za 2,5 sekundy. Při úsporné jízdě si pak sice řekne o 19,2 kWh na sto kilometrů, což při využití 80 % bateriového paketu reálně pracujícího s 97 kWh naznačuje dojezd lehce přes 400 kilometrů. Pokud nicméně budete chtít využít plný potenciál pohonného ústrojí, je třeba se připravit na mnohonásobně vyšší spotřebu, spřízněné Porsche Taycan GT bere za takových okolností přes 200 kWh na 100 km. To pak nelze myslet na víc než pár desítek kilometrů ujetých na jedno nabití.

Ve finále tak vlastně nebylo překvapivé, že Sanders a Preiss vůz vychválili pomalu až do nebes, palec nahoru dali zejména jízdním vlastnostem, ovladatelnosti, dynamice i komfortu. Přesto však e-tron GT odjel z testu se známkou 2-, kterou nelze vnímat jako skvělé vysvědčení. Elektromobil Audi se místo toho blíží průměru, což je pro automobilku, která by v brzké době ráda prodávala pouze vozy s bateriovým pohonem, poněkud tristní. A hodně s tím má dle kolegů co dělat cena, která je až šílená - testovaný kousek stál 183 340 Eur neboli 4,57 milionu korun. Nabídnout dobré auto za skoro 5 milionů opravdu není velké umění. Ta pravá facka do tváře pro Němce od Němců ale přišla později.

S odstupem jen pár dnů Auto Bild vydal další test tentokrát čínského vozu, který označován za obdobu Porsche, ze kterého e-tron GT vychází. Je to tedy srovnatelné auto, ať už se na věc podíváme jakkoli, známka ale dostal o mnoho příznivější - 1,6. Olaf Itrich se až takto rozplýval nad Xiaomi SU7, tedy prvotinou čínského výrobce mobilních telefonů, která už je k mání i v Evropě. Ta do testu dorazila ve verzi Max, pročež disponuje „pouze“ 673koňmi, tedy o něco nižším výkonem, než jaký má na kontě Audi. To se ale dokáže rozjet maximálně na 250 km/h, zatímco Xiaomi zvládá nejvyšší rychlost 265 km/h.

Tento rozdíl jistě není primárním důvodem odlišného hodnocení a nebude jím ani dojezd. Ten reálný je ale větší, neboť Xiaomi má jak větší baterii (101 kWh), tak menší spotřebu na na testovací trase Auto Bildu (26,8 kWh/100 km vs. 27.6 kWh/100 km). Stejně tak se dá předpokládat, že hru jen velmi lehce ovlivnil delší rozvor Xiaomi a jeho větší zavazadelník jak vpředu, tak i vzadu. I tak je pozoruhodné, že Xiaomi je téměř ve všech klíčových parametrech krom těch vycházejících z ryzího výkonu o něco lepší.

Jak je tedy možné, že čínský zástupce odjíždí jakožto premiant, zatímco ten německý by měl přinejmenším požádat o požádat doučování? Jak asi možná již tušíte, důvodem je cena, SU7 totiž včetně veškerých poplatků a cel vychází v Evropě na 69 990 Eur, což odpovídá zhruba 1,74 milionům korun. Ve srovnání s Audi je tedy o poznání levnější, bavíme se skoro o třech milionech rozdílu a bezmála třetinové ceně, i když majiteli nabídne v podstatě totéž. Což je přesně to, před čím evropské automobilky soustavně varujeme - s nožem totiž vyráží do souboje na pistole, navíc s daleko schopnějším soupeřem.

Německá média jsou přitom k domácím značkám povětšinou velmi shovívavá, podobně jako je tomu ve vztahu mnohých českých novinářů ke Škodě. To dnes nechceme nijak kritizovat, domácím se prostě fandí a dá se to chápat - spíše jde o další fakt, který si automobilky jako Audi musí uvědomit, když jsou konfrontovány s takovými výsledky. Pokud totiž prohrávají souboj ve své domovině, kde jsou preferované, jak chtějí oslovit publikum v zahraničí? Je třeba dodávat nějakou konkrétní odpověď?

RS e-tron GT performance má jistě své kvality, nedává je však levně. Foto: Audi



SU7 Max má své slabiny, ale v jádru nabízí skoro totéž o miliony levněji. Není tedy nakonec divu, že i u Němců dostává jasně přednost. Foto: Xiaomi

Petr Prokopec

