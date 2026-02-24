Němci ještě před startem nových dotací na elektromobily pochopili, že nejsou určené pro ně, způsobí masivní nárůst cen
Petr ProkopecNaši západní sousedé si ukousli příliš velké sousto, přiznat si to ale nechtějí a ztratit tvář také ne. Proto ho soustavně přežvykují. Ani tentokrát ale dotacemi nepomohou s koupí elektromobilů sociálně slabším reálným zlevněním, jak oblinou oblibou uvádí, jen tak nasypou víc peněz do kapes výrobců.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Němci ještě před startem nových dotací na elektromobily pochopili, že nejsou určené pro ně, způsobí masivní nárůst cen
24.2.2026 | Petr Prokopec
Naši západní sousedé si ukousli příliš velké sousto, přiznat si to ale nechtějí a ztratit tvář také ne. Proto ho soustavně přežvykují. Ani tentokrát ale dotacemi nepomohou s koupí elektromobilů sociálně slabším reálným zlevněním, jak oblinou oblibou uvádí, jen tak nasypou víc peněz do kapes výrobců.
Loni bylo v Německu prodáno 545 142 nových elektromobilů. To je nejvíc ze všech členských států Evropské unie a zároveň o 43,2 procenta větší množství, než jaké bylo v zemi registrováno o rok dřív. Naši sousedé toužící po kompletně zeleném vozovém parku by tedy mohli pořádat oslavné party. Jenže místo toho chystají smutné nové kolo dotací, které by mělo zájem o elektrický pohon zase nakopnout. Proč? Protože lidí, kteří po něm skutečně touží a navíc si jej mohou dovolit, není mnoho, to platí i na západ od našich hranic, kde se berou o poznání vyšší platy.
Loňský růst jde navíc z velké části na konto předloňského propadu, za kterým stál - a to vás jistě překvapí - náhlý konec dotací, na nějž došlo v půlce prosince 2023. Automobilky se ho pak sice snažily vykompenzovat slevami, které často i převyšovaly původní vládní příspěvek, nicméně protože nešlo mediálně o tak skloňovanou záležitost, mnozí se o těchto pobídkách nedozvěděli. Podíl elektrických aut na celkových prodejích tak předloni klesnul z 18,4 na 13,5 procenta.
Německá vláda chce ale mít do roku 2030 na silnicích 15 milionů elektromobilů, což je zcela nereálný cíl. Na sklonku loňského roku se totiž jejich počet pohyboval jen lehce nad dvěma miliony. Tohoto výsledku navíc bylo dosaženo po takřka dekádě vnucování těchto vozů, kdy na jejich oltář byly položeny stamiliardy. Aby tedy politici splnili svůj plán, musely by od teď zákazníci kupovat už jen elektromobily. A ke všemu kupovat celkově víc aut než v předešlých letech.
K tomu pochopitelně nedojde, je to jedna velká utopie. Jenže politici neradi na veřejnosti přiznávají svá selhání, a tak se rozhodli, že státní dluh ještě není příliš velký. A nebylo by tedy od věci rozjet nové kolo dotací. To má být tentokrát sociálně spravedlivější, příspěvky ve výši až 6 000 Eur (cca 146 tisíc Kč) jsou tak určeny rodinám, jejichž roční příjem nepřesahuje 80 tisíc Eur (1,94 milionu Kč), v případě dvou dětí do 18 let pak může dosahovat částky 90 tisíc Eur (2,18 milionu Kč).
Nové dotace tedy sice nejsou tak štědré jako ty předchozí, na druhou stranu však částka 6 tisíc Eur rozhodně není zanedbatelná. Povede se tedy počet elektromobilů na německých silnicích navýšit tak moc, jak vláda doufá? Ani v nejmenším, neboť jakkoli se politici zaklínají pomocí svým voličům, ve skutečnosti jen pomáhají automobilkám k lepším výsledkům.
Velmi trefně na to poukazuje Focus, který přinesl velký přehled slev, se kterými se dnes elektromobily v Německu prodávají. Prakticky každá automobilka v době váznoucího zájmu přišla s razantními slevovými akcemi, které zlevňují elektrické modely obvykle o sumy od 3 000 do 6 000 Eur, tedy znovu až o oněch 146 tisíc korun. Tyto akce jsou ovšem platné maximálně do 31. května, v některých případech s nimi lze ale počítat jen do 31. března. Poté se mají ceny vrátit na standardní úroveň.
Proč? Protože dotace, chce se říci. Na dotace sice lze vznášet nárok u elektromobilů pořízených od 1. ledna 2026, žádosti ale nebudou vyřizovány dříve než v dubnu či květnu a celý proces se pořád může dál zpozdit. A dokud peníze netečou, lidé nekupují. Jenže výrobci potřebují vykazovat prodané kusy kvůli mechanismům EU i plnit vlastní plány, a tak prodeje rozhýbali takto. Auta tedy zlevnila o přibližně stejné peníze bez jakékoli intervence. A jakmile se dotace rozjedou, akce skončí podle plánu a obdobnou slevu zajistí dotace. Ve skutečnosti tak dotace způsobí jen masivní nárůst cen reálných cen, které se na dnešní úroveň vrátí za peníze ze státního rozpočtu?
Pro koho tedy přerozdělované peníze jsou? Když automobilky zjevně umí prodávat takové vozy za dotované ceny už nyní? No jsou pro ně, aby prodeje nemusely samy tak „masírovat”. Neříkáme, že efekt bude 1:1, tedy že dotace přesně vyrovnají slevy, ale princip bude stejný - pár set euro tam nebo sem. Podobné ohýbání trhu je zkrátka nemocné už z podstaty a tento případ to zas jednou ukazuje v plné nahotě.
Do každé rodiny elektrické hodiny? Či spíš nový Ford Capri nebo některý z dalších elektromobilů modrého oválu, které automobilka momentálně nabízí se slevou 5 000 Eur (cca 121 tisíc Kč) bez ohledu na to, jaký je váš příjem. Ale jen do března, pak začnou lítat vzduchem dotace a pro podobné slevy zase nebude prostor. Foto: Ford
Zdroj: Focus
Bleskovky
- „Bugatti pro chudé” si namazalo na chleba všechny a všechno na dalším okruhu, pomalejší je i McLaren za 20 milionů
před 2 hodinami
- Ryčící novinka bez turba předvádějící svůj zvuk v tunelu je něco, co v roce 2026 nečekáte, tím víc to chcete slyšet
včera
- Poslední pětiválcová ikona Audi s pohonem quattro dostala ve sněhovém testu nabančeno od obyčejné Toyoty, to není dobré
24.2.2026
Nejnovější články
- „Bugatti pro chudé” si namazalo na chleba všechny a všechno na dalším okruhu, pomalejší je i McLaren za 20 milionů
před hodinou
- Elektrická auta už nechce ani policie. „Jsou pomalá, nebrzdí a nikam nedojedou,” říká s ukončením pilotního projektu
před 2 hodinami
- Zpackaná prvotina nové levné značky Audi je totální propadák, firma to zkouší zvrátit trojicí slev a leasingem s nulovým úrokem
před 4 hodinami
- Němci srovnali vrcholné BMW řady 1 s VW Golf. Skončilo to ostudou, jakou v Mnichově nepamatují
včera
- Automobilový valach českého původu se po drsné službě proměnil v „luxusní nářadí” s bizarním jménem za víc než 9 milionů
včera
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva