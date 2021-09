Němci proti sobě možná naposledy postavili vrcholné požírače dálničních kilometrů před 4 hodinami | Petr Prokopec

Jsou to ideály svého druhu, které se už v nespočtu případů osvědčily jako zaručený způsob, jak rychle a efektivně zdolávat obrovské vzdálenosti. Slunce nad hlavou jim ale nesvítí, a tak je možné, že už žádné další nevzniknou.

Pokud chcete zdolávat dálky s velkým nadhledem - a nejsou to zase takové dálky, aby mělo smysl sáhnout po letadle - potřebujete co možná nejkomfortnější auto. Takový vůz logicky musí být velký a těžký a k jeho pohonu potřebujete maximálně efektivní pohon, který dokáže skladovat velké množství energie v malém balení a případně jej rychle doplnit. Pokud si tyto proměnné dáte do jedné rovnice, nemůže vám vyjít nic jiného než dálniční křižník se silným naftovým motorem.

Jen takový vůz dokáže s adekvátní nádrží ujet rychle klidně tisíc kilometrů na jeden zátah a pokud bude třeba, během pár minut pokračovat v cestě s plnou nádrží. Dnešní 300- a vícekoňové diesely nemají problém s podobnými vozy s lehkostí hýbat a činit tak bez znatelného zvukového projevu. Není divu, že ve třídách aut definovaných vozy, jako jsou Audi A6 a A8, BMW 5 a 7 či Mercedesy E a S, v Evropě dominuje dieselový pohon. A v ČR též - například do á-šestky si loni koupilo diesel 396 kupců z 469, do nového Mercedesu S letos do srpna 246 lidí z 382. To je jasná dominance.

Právě úplně novou třídu S od Mercedesu postavili do srovnání s již letitou řadou 7 od BMW kolegové z německého Auto Bildu. Dá se přitom předpokládat, že obou limuzín se dočkáme také v příštích generacích, otázkou ovšem je, zda u toho v obou případech budou dieselové pohonné jednotky. U BMW bychom tomu ještě věřili, to hlásá oddanost kupcům spalovacích aut i nadále, Mercedes ale naznačuje, že s ničím jiným než elektřinou na starém kontinentu nepočítá. A tak je možné, že příští třída S na naftu už jezdit nebude.

Nemělo by tedy překvapit, že dnešní srovnání se bude točit hlavně okolo pohonných jednotek. Ta od BMW je přitom chválena mnohem více, což s ohledem na stáří řady 7 může být překvapivé. Mnichovská automobilka nicméně třílitrový šestiválec nově osadila 48voltovým startérem-generátorem a mild-hybridní technikou, jenž ke 340 spalovacím koním přihazují dalších 11 kobylek. Silniční koráb tak snadno zvládá stovku za rovných 5 sekund, na čemž se podílí i sportovní verze osmistupňového automatu od ZF. Za tu je ovšem třeba již připlácet.

Řada 7 nicméně není jen rychlejší, se 7litrovým průměrem je také o sedm desetin litru paliva úspornější ve skutečném světě. Hybridní ústrojí navíc zjemňuje startování, na typické zvukové projevy někdejších dieselů tak zcela zapomeňte. Místo toho zde jen občas zaslechnete spíše temné dunění. Mercedes oproti tomu zní příjemněji, ovšem jakékoliv formy elektrifikace se ve verzi S400d nedočkal. Všimnete si toho ovšem pouze po nastartování, kdy je motor poněkud obhroublejší, poté se již třícípá hvězda chová přesně tak, jak od noblesní limuzíny očekáváte.

Třída S pak díky absenci hybridní techniky disponuje pouze 330 koňmi, o které se stará devítistupňový automat. Ten nicméně neřadí tak jemně či rychle jako převodovka ZF, proto jak ona vyšší spotřeba, tak i sprint na stovku „až“ za 5,6 sekundy. S pohonem všech kol (zvaným 4Matic) pak můžete počítat již ve standardu, stejně jako jím ostatně disponuje i konkurenční BMW 740d xDrive. Zatímco však u mnichovského vozu si můžete připlatit hlavně za paket Executive Drive Pro s lepšími stabilizátory, Mercedes nabízí i řiditelnou zadní nápravu.

Právě v té chvíli dokáže třícípá hvězda se soupeřem plně srovnat krok, navíc se dokáže mnohem jemněji přenést přes nerovnosti. BMW pak třída S válcuje také interiérem, který je o poznání modernější. Nechybí tedy ani 12,8palcový středový displej, vedle kterého působí 10,25palcová obrazovka řady 7 přímo titěrně. Na druhou stranu, systém iDrive je stále nastavenou laťkou i pro mnohem novější vozy, přičemž v průběhu let byl soustavně vylepšován. Přesto však neztratil nic ze své uživatelské přívětivosti.

Oba vozy jsou tedy vlastně velmi vyrovnané, byť každý ke svému cíli - tedy k maximální potěše majitele - míří zcela jinou cestou. Ta, jíž se vydalo BMW, je podle Auto Bildu i po takové době na trhu (od roku 2015) kupodivu vítězná, jakkoliv ve výsledku záleží vždy spíše na konkrétních prioritách toho či onoho zákazníka. Pokud totiž chcete daleko větší komfort, vyšší zůstatkovou hodnotu či modernější techniku, zvolíte třídu S. Je-li ale pro vás prioritou řízení, pak sáhněte po řadě 7, za níž navíc utratíte méně, a to i přes rozsáhlejší výbavu.

Pro BMW by ale tato výhra vlastně neměla být jen zdrojem potěchy, ale i jistým varováním. Již mnohokrát jsme zmínili, že tuto automobilku dosud definovaly hlavně pohonné jednotky, kvůli čemuž tak moc lákala zákazníky. A zjevně je stále umí, výkonné diesely BMW jsou naprostá špička. V době elektrické však tento náskok snadno zmizí a rozhodovat mohou multimédia, všelijaké hračičky a případná obliba loga na čelní kapotě. Tam už mnichovská automobilka tak silná být nemusí, možná i proto jako jedna z mála nepokládá na oltář elektromobility úplně vše.

Ať už sáhnete po dieselovém BMW 7... Foto: BMW



...nebo Mercedesu S, můžete počítat především s komfortem. Mnichovská limuzína pak přihazuje hlavně řidičské zaujetí, zatímco ta stuttgartská kontruje moderními technologiemi a většími displeji. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec