Němci nacpali do malého auta obří motor V10. Má 650 koní, jede 335 km/h a je na prodej před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: TJ-Fahrzeugdesign, publikováno se souhlasem

Nedá se říci, že by základem tohoto auta byl zrovna sleeper, v poměru velikosti a výkonu ale přesto nejde rozumně zajít o mnoho dál než sem.

Výrobní linky automobilky BMW mělo opustit celkem 6 331 kusů modelu 1 M Coupe. To není zrovna vysoké číslo, produkční kvóty uměle ale limitovány nebyly, takže kdo měl v době vzniku nejvýkonnější jedničky o tento vůz zájem, prostě jej dostal. A i když je to zajímavé auto, našla se mezi jeho kupci spousta takových, které v sériové podobě neuspokojovalo.

Můžeme dnes vzpomenout na díla od dnes už i neexistujících firem jako Alpha-N, TechTec, AC Schnitzer, Manhart, TuningWerk, Hartge nebo RevoZport. Ti všichni měli dojem, že 1 M Coupe nemá adekvátní výkon a potřebuje minimálně přes 400 koní. Jednou z firem, která zašla v ladění a přestavbě hodně daleko, je G-Power, který pod kapotu napasoval motor 4,0 V8 z M3 E92, doplnil jej kompresorem a dostal z něj výkon 600 koní.

Přesto se našla firma, která zašla ještě dál. Vedle ostatních nepříliš známý, rovněž německý tuner TJ Fahrzeugdesign vzal 1 M Coupe a postavili jedno z nejbláznivějších aut svého druhu. Mezi přední kola se jim podařilo umístit atmosférický desetiválec S85B50 z předminulé generace BMW M5 a M6. A nezůstalo pouze při tom. Motoru přibyl i mechanický kompresor, který sériový výkon poslalo z 507 na 650 koní při 8 600 ot./min.

Aby to zbytek auta ustál, spoustu komponentů zde bylo implantovaných z dalších modelů M. Třeba za dvacetipalcovými koly z M4 a pneumatikami o šířce až 285 mm se nachází brzdový systém pocházející z BMW M5 F10 vpředu a M3 E90 vzadu. Odpružení pochází od specializované firmy KW a je nastavitelné ve 3 úrovních, je tu zadní samosvor znovu z M3 E90, jiný je výfukový systém, přibyla spousta karbonových dílů, sedačky z M3 E46 CSL...

Je to opravdu speciál mezi speciály a pokud jsem to z telefonátu se zástupcem firmy dobře pochopil, úpravce potřebovala na přestavbu více jak 1 000 času hodin a měla ji přijít na 145 tisíc euro, tedy asi 3,7 milionu Kč. To je hutná suma, ovšem dynamika odpovídá - dvoustovka za 10,5 sekundy a maximálka 335 km/h prý nejsou problém, a to už jsou parametry supersportů.

Tohle auto nyní můžete mít jako ojeté s 15 tisíci km za 89 000 euro, tedy asi 2,3 milionu Kč. To z něj dělá nejdražší 1 M Coupe v evropské nabídce, ovšem také nejrychlejší. A minimálně pohledem investic do provedených úprav jde vlastně o výhodnou nabídku...

Extrémní jedničkové kupé dostalo s motorem z předminulé M5 i sekvenční převodovku SMG. Možná to není řidičský sen, ovšem 650 koní v tak malém autě se hned tak nevidí. Foto: TJ-Fahrzeugdesign, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

