Němci najeli 100 tisíc km s kombíkem s pověstí velkého „držáku”, našli i dost negativ

Je to auto, se kterým majitelé najíždí jedny z nejvyšších průměrných nájezdů a přesto se v tabulkách spolehlivosti i jako desetileté umísťuje velmi vysoko. To je ale teorie, jaká je praxe dlouhodobého ježdění s Audi A6 Avant?

Moderní auta řada lidí považuje za daleko poruchovější než jejich předchůdce. Dáno je to jejich větší složitostí i faktem, že jednodušší atmosférické agregáty byly nahrazeny těmi přeplňovanými o menším objemu. Mimo to narostl počet elektronických systémů, k poruchám je tak skutečně více příležitostí než dříve. I proto je stále větší důraz kladen na spolehlivost, o níž vás každoročně informují různé studie. Jednou z nich je i TÜV Report, který pro letošek na úplný vrchol postavil Mercedes-Benz GLC. Na záda mu ovšem dýchá třída B, stejně jako Opel Insignia a Porsche 911.

Jelikož míra poruchovosti pro dvou- až tříletá auta dosahuje 5,5 procent, lze pozitivně nahlížet i na Audi A6, které se 4,3 procenty skončilo na třiatřicáté příčce. A jeho kvality s časem jen rostou, neboť mezi osmi- a devítiletými vozy je s výsledkem 12,7 % (při průměru 19,9) dokonce sedmé nejlepší. Navíc je tu ještě jeden aspekt, který sice TÜV uvádí, ale v pořadí nezohledňuje.

U německého vozu totiž svítí už u nejmladších aut průměrný nájezd 71 tisíc kilometrů, který je s výjimkou dvojice Škoda Superb/VW Passat vůbec nejvyšší z celé kategorie, u osmiletých aut je tomu velmi podobně. Audi A6 je tak na tom ve výsledku mnohem lépe než třeba Toyota RAV4, která dosáhla stejného hodnocení, ovšem při zhruba polovičním nájezdu. Pokud jste tedy za volantem častěji než doma a hledáte spolehlivý vůz, A6 je papírovým ideálem, kvůli všemu zmíněnému platí za jeden z největších „držáků” mezi moderními auty.

Že to není jen teorie, potvrzuje i německý Auto Bild, který v dubnu 2019 zařadil do své flotily dlouhodobě testovaných vozů právě tento model. Konkrétně pak kombík osazený dvoulitrovým turbodieselem, jenž produkuje 204 koní a 400 Nm točivého momentu. To v kombinaci s 1 785kilovou hmotností nepůsobí zrovna přesvědčivě, nicméně Němci hlásí spokojenost. Uvádí přitom, že agregát je dostatečně tichý a kultivovaný, přičemž svým spíše zdrženlivým zátahem nepovzbuzuje majitele k divočení na veřejných komunikacích.

S tímto přístupem nejspíše pohonná jednotka byla i zajeta, načež by nemělo překvapit, že průměrná spotřeba po najetí sto tisíc kilometrů klesla z 7,9 na 7,1 l/100 km. Akcelerace je nicméně horší, bez ohledu na to, zda budete zrychlovat na padesátku, stovku či stošedesátku. Stejně tak se prodloužila brzdná dráha, na případné vadnutí brzd či jakékoliv podobné problémy si ovšem redakce německého magazínu po celou dobu nestěžovala.

Neznamená to nicméně, že by A6 Avant bylo uchráněno kritiky. Standardní startovací procedurou se totiž kromě stisknutí příslušného tlačítka stala také okamžitá deaktivace systému start-stop a monitoringu jízdních pruhů. První byl totiž až příliš zpomalený, zatímco druhý se snažil i poněkud násilně překonat volbu řidiče. Právě v oblasti elektroniky našli Němci dost negativ - leccos, co by mělo řidiči usnadňovat život, jej spíše komplikuje a redakce se tyto systémy, podobně jako my, raději naučila vypínat.

Němci přitom běžně po najetí 100 tisíc kilometrů nechají testovaný vůz rozmontovat do posledního šroubku, aby mohli vyrukovat s ucelenou zprávou, tentokráte se nicméně rozhodli v testu pokračovat. Prozatím tedy došlo jen na rychlejší kontrolu, při které byl odhalen chybějící šroub spodního krytu motoru. Mimo to některá místa již začíná pokrývat rez, ani v jednom případě však nejde o závady, které by bránily jakémukoliv provozu, či by jej dělaly nebezpečným.

Suma sumárum tak lze Audi A6 hodnotit vskutku dobře, ovšem jak asi již začínáte tušit, celá věc má jeden háček - za kvalitu se vždy muselo platit, a nejinak je tomu i nyní. Německý kombík totiž s veškerými příplatky vyšel na 78 290 Eur (cca 2,04 milionu Kč), což není malá suma. Momentálně však jeho hodnota na trhu činí pouze 33 450 Eur (872 tisíc Kč), tedy méně než polovinu. Každý ze 100 621 km tak i díky dalším provozním nákladům, jako je palivo, vyšel na 1,71 Eur (44,60 Kč). To je docela drahý špás, jedna cesta z Prahy do Brna vyjde na 9 tisíc Kč jako nic. Majitele prémiových aut to asi nepřekvapí, ostatní by mohlo.

Němci otestovali Audi A6 Avant a po 100 tisících kilometrech hlásí spokojenost. Jakkoliv zejména monitoring jízdních pruhů považují kvůli jeho nepříjemným zásahům za nejhorší na světě a s elektronickými asistenty jsou celkově nespokojeni. Foto: Audi

