Němci otestovali levný čínský Land Rover, který půjde koupit i v Evropě, jejich slova lze vnímat jako útěchu i hrozbu včera | Petr Prokopec

Čínské automobilky už nelze označit jen za levné kopírovače západních aut, to ale neznamená, že se „našimi” legendami nenechávají inspirovat. Dokonce ani respektované BYD nemá problém přijít s autem, které se velmi podobá klasickým Land Roverům, jak funguje?

Před expanzí čínských výrobců varujeme již nějaký ten pátek. Většina zavedených automobilek přesto v uplynulých letech oplývala sebevědomím a na nové vozy z Říše středu pohlížela s despektem - místní firmy měly pocit, že na své pověsti budou schopné stavět věčně. Ještě před dekádou by to možná bylo na místě, od té doby se ale změnily dvě podstatné věci. Jednak Číňané své vozy výrazně vylepšili. A evropské značky svá auta výrazně zdražily. Lidé tak najednou nemají problém koukat i po nabídkách, které by dříve ignorovali.

Číňané se tak najednou prosazují i u nás, takové MG prodává jen auta čínského SAICu a je s nimi velmi úspěšné. Nejde ale zdaleka o jedinou čínskou automobilku, která se dokáže prosazovat mimo svou domovinu. Tou další je BYD, které boduje hlavně na západ od našich hranic díky svým elektrickým modelům, neplánuje tu ale nabídnout jen ty. Přijít chce i s hybridními modely, mezi které se řadí také SUV prodávané v Číně pod jménem BYD Fang Cheng Bao 5.

Právě to otestoval v Číně pro německý Focus Wolfgang Gomoll. Než se dostaneme k jeho poznatkům, uveďme, že se za pro nás poněkud nesrozumitelným jménem skrývá loni představené, 4 890 milimetrů dlouhé SUV, které na první pohled připomene klasické off-roady Land Roveru, zejména Defender a Discovery.

Dá se předpokládat, že šlo o záměr, neboť karoserie typu krabice je v tomto segmentu považována za symbol robustnosti. BYD toto zdání podpořil i technikou, neboť Bao 5 je prvním vozem značky, jenž užívá nově vyvinutou platformu DMO (Dual Mode Off-Road). Ta počítá s žebřinovým rámem a je vůbec první na světě, jenž počítá pouze s plug-in hybridním ústrojím. Tvořeno je přitom jedna-pětkou (194 koní) a dvěma elektromotory (272 a 387 koní).

Celkově má soustava na kontě 687 koní, se kterými je možné zrychlit na stovku za 4,8 sekundy. Vůz zároveň dostal do vínku také velkorysé nájezdové úhly (39 stupňů vpředu, 35 vzadu), stejně jako světlou výšku 310 mm. Silnější z elektromotorů přitom roztáčí zadní kola, pročež tu máme elektronickou čtyřkolku. Vůz je tak i díky separované redukční převodovce připraven na jízdu mimo zpevněný asfalt, která snad bude lepší než na silnici.

Důvodem kritiky je fakt, že i když se BYD věnuje už jen hybridům a elektromobilům, ústrojí Bao 5 není optimálně sladěno. Hmotnost vozu navíc díky němu vyletěla na hrozivých 2 890 kg, pročež lze na udávaný dojezd 1 200 km rovnou zapomenout. Je totiž třeba si uvědomit, že baterie mají kapacitu jen 31,8 kWh a vystačí pouze na 125 km bezemisní jízdy. I to je navíc údaj vypočtený podle cyklu CLTC, který je od reality odtržen více než metodika WLTP.

Zajímavé pak je, že i když BYD byl nejprve výrobcem baterií pro mobilní telefony, než si do repertoáru přidal také automobilovou branži, Bao 5 zrovna neexceluje dobíjecími schopnostmi. Dá se ale předpokládat, že maximální výkon 100 kW byl zvolen ve snaze o snížení ceny. Ta startuje na 289 800 yuanech (cca 943 tisíc korun), což je na 4,9metrové SUV s 687 koňmi opravdu láce, zvláště s ohledem na rozsáhlou standardní výbavu.

Právě v těchto ohledech Číňané již neztrácejí, nýbrž pro změnu excelují. Bao 5 totiž mimo jiné disponuje 12,3palcovým digitálním přístrojovým štítem, 15,6palcovým centrálním displejem multimédií s rozlišením 2,5K a 12,3palcovou obrazovkou před spolujezdcem. Ne vše a ne vždy funguje na jedničku s hvězdičkou, ovšem i tak má BYD před konkurencí nemalý náskok. Zvláště když do placu přihazuje ještě head-up displej.

Pokud to klientele nestačí, může zvolit vrcholnou úroveň výbavy za 352 800 CNY (1 148 000 Kč). V té chvíli je přitom možné počítat nejen s koženým čalouněním a panoramatickou střechou, ale také s technologií DiSus-P. Tu vyvinul sám BYD, přičemž systém počítá s hydraulickou kontrolou náklonů karoserie skrze variabilní nastavení tlumičů v každém rohu. Zároveň je pak i základem pro autonomní jízdu či parkování.

V něčem tedy Číňané drží krok, v něčem jsou napřed a v něčem zpátky. Svým způsobem ale jejich technikům stačí jen málo, aby se z levné alternativy stali vážnými soupeři. Nedá se ale čekat, že by čas, který byl zavedené konkurenci ještě dán, byl nějak smysluplně využit. V Evropě totiž vyrobit nové auto levně už ani nejde, a tak se i v případě tohoto BYD budeme jednoho dne dívat, jak přebírá zákazníky zavedeným automobilkám. Kdy přesně se to stane a kolik bude stát, zatím není jasné, auto ale už má do Evropy namířeno.

Fang Cheng Bao 5 na první pohled připomene Ford Bronco či Land Rover, pod povrchem pak spojuje žebřinový rám s plug-in hybridním pohonem. Na jeho konto momentálně míří asi největší výtky, naopak v prostorné kabině Číňané již mají před zbytkem světa náskok. Foto: BYD

Zdroj: Focus

