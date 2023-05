Němci otestovali nejlevnější nové BMW 7 bez elektrických nesmyslů, je tím nejlepším v nabídce před hodinou | Petr Prokopec

Nežijeme v podivné době, když se dříve nejlevnější naftová z nouze ctnost stává vytouženou volbou pro svou použitelnost a pořizovací i provozní náklady? Nové BMW 740d má i podle Němců jen minimum chyb, třebaže jde o úplný základ nabídky.

Za svůj život jsem již mnohokrát zaslechl někoho říkat, že nafta patří do kamen a ne do aut. Pokud nešlo o žert, obvykle za ním stáli lidé, kteří nebyli schopni domyslet, co by se skutečně stalo, pokud by svět fungoval podle jejich představ. Stačí si jen uvědomit, že doprava prakticky veškerého zboží po silnici je realizována s pomocí dieselových kamionů. Pokud by u nich došlo na výměnu pohonu, rázem by rohlík nestál tři koruny, ale spíše trojnásobek. Salám by si tak obyčejné rodiny kupovaly jen jednou měsíčně na nějaké oslavy.

Při pohledu na současné ceny pohonných hmot pak i ti největší zastánci benzinových aut často litují, že raději nekoupili vůz s označením TDI či podobnou zkratkou. Litr motorové nafty mnohde můžete koupit i za méně než 30 korun, zatímco benzin pro změnu na řadě míst atakuje čtyřicetikorunovou hranici. Pokud navíc ještě do hry zakomponujeme nižší spotřebu dieselů, pak rázem můžete na trase dlouhé pár set kilometrů ušetřit i několik set korun. To je lákadlo, na něž slyší i ti bohatší.

Přesunout se můžeme k BMW řady 7, které si můžete pořídit s elektrickým, plug-in hybridním nebo právě dieselovým ústrojím. Varianta 740d xDrive je přitom tou nejlevnější, jako jediná startuje pod 3 miliony korun. Do vínku sice dostala „jen“ 299 koní, tedy o devadesát méně než benzin-elektrické provedení 750e xDrive, nicméně za volantem rozhodně trpět nebudete. Na stovku se totiž 2 180 kilogramů vážící limuzína měřící 5,39 metru na délku zvládá rozjet za 5,8 sekundy.

Právě dieselovou verzi otestovali naši kolegové z Auto Bildu, kteří v souboji se stopkami dosáhli dokonce ještě lepšího času, než automobilka uvádí - mety 100 km/h dosáhli o dvě desetiny sekundy dříve. Více než to je nicméně působivá spotřeba. BMW oficiálně mluví o 6,1 až 6,8 litrech na sto kilometrů, realitou je pak 6,9 l/100 km. Když si uvědomíme, že palivová nádrž pobere 74 litrů, pak trasu Praha-Paříž zvládnete na jedno natankování. S tím se elektrická i7 ani nemůže měřit. Navíc s dieselem můžete jet hned zpět.

Působivá je i decelerace 2,2tunového vozu, ze stovky totiž zvládá zastavit na pouhých 32,8 metrech. Kde nicméně nadšení končí, to jsou rozměry. Oproti minulosti totiž BMW již nenabízí standardní a prodlouženou verzi, nýbrž pouze jednu karosářskou variantu. Ta zastiňuje oba své předchůdce, neboť disponuje rozvorem 3 215 milimetrů. K dobru má tak o 5 mm více než někdejší prodloužené provedení. Oproti němu je pak ostatně také o více než 10 centimetrů delší.

Právě to je důvod, proč BMW vozu dodalo i řiditelnou zadní nápravu. Ta sice zmenšila průměr otáčení na 12,5 metru, nicméně i tak je parkování nesnadnou disciplínou. Zvláště když kapota motoru a víko zavazadelníku vystupují natolik, že konce obou nárazníků musíte odhadovat. Vše má nicméně i svou kladnou stránku, uvnitř totiž posádku čeká daleko více místa. A pochopitelně také komfortu, i když v tomto případě vždy závisí na tom, kolik příplatkové výbavy zvolíte.

Bezchybně nicméně řada 7 působí spíše ze zadních sedadel. Řidiči si totiž nejspíše budou stěžovat třeba na čitelnost digitálního přístrojového štítu či ovládání iDrive, které vám sice mělo zachovat přirozenou nadvládu nad vozem, ovšem některé nedostatky nakonec vedou k tomu, že raději využijete hlasové ovládání. To sice funguje bez problémů, ovšem od vozu za tři miliony korun člověk očekává, že jedničkové hodnocení je spojeno se vším.

Suma sumárum se dieselová limuzína zdá být velmi dobrou volbou. Otázkou však je, zda koupit zcela nový vůz či spíše pár let ojetý. Hodnota limuzín sedmičkové řady se totiž i dnes propadá poměrně drasticky. Jakkoli tedy česká vláda chystá navýšení spotřební daně na naftu na původní úroveň, ve srovnání s benzinem bude provoz dieselů i nadále levnější. A když souběžně s tím ušetříte i nějaký milion korun při nákupu, pak se několikaměsíční trpělivost rozhodně vyplatí.

Snad jen v dnešním světě plném zkreslování reality a dotací je možné, aby základní provedení nějakého modelu bylo tím nejlepším v nabídce. Dieselová verze 740d není pouze levnější na pořízení, chlubit se zároveň může také velmi levným provozem. A dokonce je i rychlejší, než naznačují tovární data. Foto: BMW

