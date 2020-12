Němci otestovali Škodu Fabia III se 160 000 km. Okouzlil je motor, který už nejde koupit před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Na Škodu Fabia je to už hodně vysoká kilometráž, která při najetí během tří let cosi svědčí způsobu využití. O to levnější ale auto je, a to zvlášť s motorem na naftu, který v Německu posílá ceny dolů.

Pokud patříte mezi české chalupáře a svého času jste hledali levný hatchback či kombík s prostornou kabinou a zavazadelníkem převyšujícím svou kapacitou veškeré soupeře, pak jste nejspíše zamířili do showroomu Škody. V něm jste přitom až do roku 2017 mohli veškerou praktičnost ještě umocnit zaškrtnutím 1,4litrového turbodieselu, který sice nikd nebyl v manželském svazku s kultivovaností, ovšem na druhou stranu dokázal oslnit slušným zátahem, spolehlivostí a nízkou spotřebou. Rázem zde tak byl ideál svého druhu, na který konkurence stěží nacházela odpověď.

Nyní je situace diametrálně odlišná. Jakkoliv Fabia i Fabia Combi zůstávají dále v prodeji ve stejné generaci, vůz již není k mání s dieselovými motory. Místo toho mohou zákazníci volit pouze benzinový litrový tříválec, který má k dokonalosti ještě dál než onen diesel. Zejména při plném zatížení ztrácí poslední zbytky švihu a jeho palivová nádrž vysychat rychleji, než by se vám líbilo. To zájemce o diesel žene do autobazarů.

Je ale ojetá Fabia III TDI přijatelnou alternativou? To zjišťovali kolegové z německého Auto Bildu, kteří sáhli po jednom z nejdostupnějších tříletých kousků, hatchbacku s motorem 1,4 TDI a 160 tisíci najetými km. To je opravdu vysoký nájezd, který žene cenu dolů, stejně jako sám diesel pod kapotou - o současném vztahu Němců k naftovým motorům se jistě nemusíme déle rozepisovat.

Auto je tak na německé poměry velmi dostupné - 6 480 Eur, tedy asi 170 tisíc Kč, představuje o 2 tisíce euro nižší cifru než za nejlevnější srovnatelný benzin z téhož roku výroby, třebaže půjde o méně ojetý vůz. Podle Němců se ale ani v podstatě podezřele levný kousek nejeví nezajímavě. Tříválcová dieselová jednotka má sice k hladkému chodu opravdu daleko, nicméně nabízí i s 90 koňmi příjemný zátah a jakmile zařadíte pátý rychlostní stupeň a necháte se unášet krajinou, můžete je se spotřebou mezi třemi a čtyřmi litry na 100 kilometrů. To je meta, na jakou se nedostanete ani s modernějšími motory.

Motor tedy pořád umí okouzlit svou efektivitou a i na jeho neurvalosti lze najít něco pozitivního. Horší je to ale s podvozkem, který u exemplářů s vysokým nájezdem dává najevo svou opotřebovanost a testovaný kus nebyl výjimkou. Silentbloky i ložiska se zdály být dávno za zenitem, Němci ale dodávají, že jde spíše o pocit než faktický problém - ani hodně jeté Fabie v nefigurují mezi vozy, na něž by si stěžovali technici TÜV.

Mimo to je třeba věnovat nemalou pozornost také elektronickým systémům. Němci v tomto ohledu poukazují na možnost selhání vyhřívání sedadel či dešťový senzor, který si funguje, jak se mu zlíbí. Nicméně třeba parkovací senzory jsou již chváleny, stejně jako třeba navigace, byť v tomto ohledu je již třeba počítat se zastaralým multimediálním systémem, který překoná kdejaký mobil. Spíše tak vybírejte výše postavené úrovně výbavy s moderními prvky, na cenu ojetiny už to nemá velký vliv.

Dodat už lze jen ceny, které se u nás pohybují o něco níže než v Německu. Na Fabii III 1,4 TDI lze pomýšlet už s částkou okolo 100 tisíc korun v kapse, za tu ale dostanete jen exempláře z let 2015 či 2016, které mají najeto více než 200 tisíc kilometrů. Pokud chcete vozy s pěticiferným nájezdem či novějším rokem výroby, je třeba sáhnout do kapsy o poznání hlouběji. Ceny v té chvíli začínají na zhruba 160 000 Kč. Na druhou stranu byste se ale již v takové chvíli neměli trápit problematickým podvozkem, ostatní přednosti by vás opustit neměly.

Ojetá Škoda Fabia s dieselem pod kapotou dává smysl, Němce motor dokázal okouzlit svou efektivitou. U levnějších exemplářů je ale kvůli vysokému nájezdu třeba řádně prověřit podvozek, popř. si připlatit za méně „olítaný” exemplář. Iustrační foto: Škoda

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec