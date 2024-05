Němci podrobili nový VW Passat důkladnému testu. Dnes spíš česko-slovenské auto si o známce 1 může nechat jen zdát včera | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Nenechte se mýlit, již devátá generace německé legendy není špatným autem, někdy až nesmyslné ústupky se v něm ale najdou snadno. Cenově zajímavým ho pak činí jen to, že moderní „alternativy” jsou ještě dražší.

Do roku 2019 bylo prakticky nemyslitelné, aby německá média prskala nad produkty domácích automobilek. Stála za tím nejen národní hrdost, ale také fakt, že modely jako Volkswagen Golf či Passat skutečně neměly ve své třídě konkurenci. Ano, lze souhlasit s tím, že ani jeden vůz nebyl vyloženě dokonalý, jenže celkově dokázaly natolik pokrýt potřeby zákazníků, že ti je dál pochopitelně preferovali před jejich soupeři. Golf či Passat se tak staly nastavenými laťkami, s nimiž ostatní výrobci poměřovali své novinky, ať už chtěly nebo ne.

To vše se ale během pár změnilo, a nikoli kvůli koronaviru, energetické krizi či válce na Ukrajině. Skutečným důvodem byla snaha Němců urychleně přejít od spalovacího pohonu k elektrickému. Na tento oltáři pak bylo položeno prakticky vše, tedy i příslovečná kvalita. V tomto ohledu byl navíc sešup dolů natolik citelný, že už ani dříve servilní média nedokázala mlčet. Prakticky ihned poté, co se objevil Golf osmé generace, se tak všude objevovaly rozpaky. Pročež někdejší lídr evropských prodejů často i nefiguroval mezi desítkou nejlepších aut.

Passat s interním označením B9 byl odhalen teprve loni, tedy v době, kdy si již Němci sypali hlavu popelem kvůli svým „golfovým“ prohřeškům. Člověk by tedy očekával, že u svého dalšího klíčového modelu již takové chyby neudělají. A jak se zdá na základě hodnocení našich kolegů z Auto Bildu, do jisté míry se tak i stalo. A to přesto, že autu sebral notný kus svébytnosti fakt, že vývoj měla vedle nového Superbu na povel Škoda a výroba se přestěhovala z německého Emdenu na Slovensko, kde se bude montovat i český liftback a kombík znovu bok po boku. Ať se vám to líbí nebo ne, je to spíš česko-slovenské než německé auto.

Možná největším problémem ale je, že Passat výrazně podražil a levným se jeví být jen vedle elektrického VW ID.7. Základní verze osazená 1,5litrovým čtyřválcem, jemuž napomáhá mild-hybridní systém, totiž v Německu stojí 44 995 Eur (cca 1 115 000 Kč). Takto vysoko se přitom před devíti lety, kdy dorazilo provedení B8, prodával vrcholný Passat 2,0 TDI Bi-Turbo s 240 koňmi pod kapotou a našlapanou výbavou Highline. Základní jedna-čtyřka na stupni Trendline byla o poznání levnější, pořídit jste ji mohli za něco málo přes 700 tisíc korun.

Německá automobilka se navíc rozhodla, že pomalu za cokoli si nechá připlatit, a to opravdu tučnou částku. Kolegy testovaný vůz tak nakonec překročil hranici 60 tisíc Eur (1 488 000 Kč), což je na auto osazené vcelku titěrným motorem opravdová darda. Kombík, což je ostatně jediná varianta, jaká se bude vyrábět, si tak odváží na jednu stranu chvályhodné hodnocení, tedy známku 2, neboť v klíčových ohledech dokázal zachovat to, co publikum milovalo. O kdysi skoro samozřejmé jedničce si ale může nechat jen zdát.

Nicméně buďme pozitivní - zavazadelník zvládá pobrat 690 litrů již v základu, stejně jako není problém připojit za Passat 1,6tunový přívěs. Pohonná jednotka si pak reálně řekne o 5,9 l/100 km, což je sice o trochu víc, než VW uvádí, nicméně je třeba si uvědomit, že čest máme s takřka pětimetrovým vozem, který váží 1 665 kg a zvládá jet maximální rychlostí 222 km/h. Kolegy dosažená spotřeba je tak sympatická, jakkoli (znovu citelně dražší) 2,0 TDI bude ještě jinde.

Nárůst rozměrů vedl k tomu, že taková 16palcová kola by v podbězích vypadala utopeně. Testovaný vůz tak byl osazen osmnáctkami, kvůli nimž k pozadí posádky proniká celá řada silničních nerovností. Vedle multimediálního systému, který je paradoxně horší než u Superbu, jde o jeden z významnějších důvodů ke kritice. Tedy vedle oné vysoké ceny, kvůli které již nový Passat nepotáhne davy jako jeho předchůdci. Což jej může během pár let úplně zabít. Když se zamyslíte nad tím, proč se dnes o takovém scénáři bavíme jako o reálně možném, je to velmi smutné.

Multimédia jsou tradiční slabinou koncernových aut, devátá generace Passatu je na tom ovšem ještě hůř než spřízněná Škoda Passat. Chyb je ovšem víc, proto také auto nedostalo v testu jedničku, ubližuje mu navíc citelný posun výš po cenové stránce. Foto: Volkswagen

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

