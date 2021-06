Němci poslali proti zdi 18 let starého Korejce s 270 000 km a mohli se jen divit před 2 hodinami | Petr Prokopec

V nárazových zkouškách obvykle vidíme nová auta ukazovat, jaký pokrok ten či onen vůz za poslední léta učinil, Němci ale hru tak trochu otočili a crash testu podrobili 18 let starý Hyundai Getz, který ani neprošel STK.

Řada lidí možná už zapomněla na to, že automobilka Hyundai svého času nabízela i malý hatchback Getz. Ten byl jejím prvním velkým evropským úspěchem, neboť v letech 2004 a 2005 poprvé překonal metu 100 tisíc prodaných exemplářů za rok. Korejci se tak začali stávat něčím o trochu více než jen alternativou k zavedeným značkám. Stál za tím jak povedený design, tak i ucházející pohonné jednotky, které byly spárovány se zhruba tunovou hmotností. Ač se tedy výkon pohyboval mezi 62 a 110 koňmi, počítat jste mohli s dostačující jízdní dynamikou a zároveň s poměrně nízkou spotřebou.

Velmi dobře si nicméně Getz vedl i při nárazových testech, neboť třeba organizace Euro NCAP mu udělila čtyři hvězdy za ochranu dospělých a stejný počet za ochranu dětské posádky. Tak tomu nicméně bylo v roce 2004, tedy před dlouhými lety. Dokáže ovšem Getz nabídnout ucházející bezpečnost cestujícím i dnes? To se rozhodla zjistit německá Dekra, která korejský hatchback vyrobený v roce 2003 poslala proti zdi v rychlosti 50 km/h. A protože k tomu vydala obsáhlou tiskovou zprávu, můžeme se na výsledky zkoušky podívat i my.

Než se k nim dostaneme, je třeba zmínit stav testovaného vozu. Šlo totiž nejen o 18 let starý exemplář, ale také vůz s najetými 270 tisíci kilometry, který loni neprošel technikou kvůli korozi. Běžně přitom taková auta končí ve východní Evropě nebo v Africe, kde je čeká nová kapitola života, ovšem v tomto případě vše ukončila ona zeď. Dekra se přitom zaměřila hlavně na jeho předpínače bezpečnostních pásů a čelní airbagy, což na počátku milénia byla víceméně běžná bezpečnostní ochrana.

Vůz byl osazen čtyřmi rychlostními kamerami, jenž zjistily, že 17 milisekund po nárazu došlo k přitáhnutí bezpečnostní pásů a dvě milisekundy poté k aktivaci airbagů. Mezi samotným nárazem a dopadem vozu zpět na zem pak uplynulo 37,9 milisekundy, přičemž třeba takové mrknutí oka trvá 100 milisekund. Jak je tedy patrné, i 18 let od svého vzniku dokáže Getz okouzlit - zvláště když otevřít šly po nárazu veškeré dveře. To pochopitelně zaručuje, že posádka by se snadno dostala ven.

Šéf německé pobočky Dekry Thilo Wackenroder mimo to poukazuje na promáčkliny pod sloupkem řízení a na schránce před spolujezdcem, které vytlačily nohy testovacích figurín. Dle něj totiž tyto plasty jen přispívají k absorbování energie a tudíž k vyšší bezpečnosti. Samotný volant a pedály pak nezasáhly příliš do kabiny, což by kvitoval především řidič. A již zmíněné předpínače pak v rámci nárazu přitáhly pásy o 10 centimetrů, aby je následně po dopadu o 15 centimetrů uvolnily.

Na tak staré auto, které navíc ze hry vyřadila rez, tedy Getz exceloval. Byť je nutné zmínit, že šlo pouze o jeden test. Stačila by tedy kupříkladu vyšší nájezdová rychlost, jiný úhel či třeba náraz pouze částí přídě a nikoliv celkem, a výsledky by mohly být jiné. Ovšem i tak je třeba před Korejci smeknout. Vlastně tak není překvapivé, že se Hyundai od té doby dostalo do pozice jedné z nejhodnotnějších automobilek světa, po jejíchž novinkách touží miliony lidí každý rok.

Zrezlé Hyundai Getz sice loni neprošlo technickou, ovšem v případě crash testu dokáže ohromit i 18 let po svém vzniku. Foto: Dekra

