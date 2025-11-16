Němci postavili proti VW Golf jeho elektrického nástupce. ID.3 nápadně nadržovali, přesto prohrál
Petr ProkopecJe docela smutné, když do srovnání nasadíte hvězdu automobilky i médií, postavíte ji proti zašlapávané alternativě, nadržujete jí tak nápadně, až to bolí, a ona přesto prohraje. Přesně to se přihodilo faceliftovanému Volkswagenu ID.3 v klání s rovněž inovovaným Golfem.
16.11.2025 | Petr Prokopec
Je docela smutné, když do srovnání nasadíte hvězdu automobilky i médií, postavíte ji proti zašlapávané alternativě, nadržujete jí tak nápadně, až to bolí, a ona přesto prohraje. Přesně to se přihodilo faceliftovanému Volkswagenu ID.3 v klání s rovněž inovovaným Golfem.
Pokud dnes zatoužíte po Volkswagenu ID.3, vystačí vám na něj 799 900 Kč. To není až tak vysoká suma, neboť ještě nedávno německý elektromobil startoval nad 1 milionem korun. Jenže za tuto cenu u nás dnes pořídíte Teslu Model 3, tedy větší vůz s lepší dynamikou i dojezdem. Pokud by tedy VW nešel níž, stěží by prodal víc než pár kusů za rok. Ani tak ti nemá ID.3 žně, neboť od 677 900 Kč je k dispozici Golf, tedy podobně velký hatchback, jen se spalovacím pohonem. U něj značka pro změnu musela přistoupit k umělému zdražení, jinak by ID.3 nezajímal už vůbec nikoho.
Naši kolegové z Auto Bildu se přitom právě Golf a ID.3 rozhodli porovnat. Na oba vozy se podívali hlavně z uživatelského hlediska, pročež je nezajímala pouze jízda či dynamika, ale také provozní náklady dané hlavně ztrátou hodnoty. Tedy rozdílem mezi pořizovací cenou a zůstatkovou hodnotou. Ten má v případě spalovacího vozu za čtyři roky a 60 tisících najetých kilometrů činit 18 011,71 Eur (asi 437 tisíc Kč) u spalovacího vozu, zatímco u elektromobilu se při stejné době a nájezdu má jednat o 21 097,36 Eur, tedy asi 512 tisíc Kč.
Nechceme se nikoho z kolegů dotknout, pracovali s daty společnosti Schwacke, tato čísla se ale zdají být velmi optimistická. Však čtyři roky starý ID.3 se dnes dnes prodává od asi 15 tisíc Eur, což je 363 tisíc korun. A počítat můžete dokonce s nižším nájezdem, koupit za takové peníze vůz se 40 nebo 50 tisíci kilometry není problém. Navíc původní pořizovací cena byla podstatně vyšší, o tom už byla řeč. Navíc se podívejte, kolik dnes stojí stejně staré spalovací Golfy (pod 14-15 tisíc Eur se dostanete jen u nejoholenějších verzí, to je) a kolik stály jako nové - tahle auta se tehdy prodávala od 510 tisíc Kč. Historickým pohledem, který se možná nebude plně opakovat, ale představu dává, se tedy i velmi optimisticky vzato bavíme o poklesu hodnoty o 150-200 vs. 600-700 tisíc Kč, tedy snadno o 500tisícovém rozdílu. A najednou má jít jen o 75 tisíc Kč?
Kdyby ale kolegové kalkulovali byť jen s 200 tisíci rozdílu, pro elektrický pohon by to dopadlo tragicky. Ještě tragičtější ale nakonec je, že přes toto nápadné nadržování nakonec stejně musel museli za vítěze vyhlásit benzinový vůz jako lepší a levnější. Pokud ovšem jejich výpočet doplníme ještě o dodatečné statisíce ztráty hodnoty, pak by rázem do elektromobility šel jen člověk, kterému na penězích nezáleží.
Na straně ID.3 totiž stojí především nulové daně a poplatky jdoucí do státní pokladny. Mimo to se svými 204 koňmi nabízí lepší zrychlení, než jaké má na kontě Golf se 150 kobylami. V případě maximálky se ovšem karta už obrací. Větší rozdíl v nákladech připadá na benzin a elektřinu, kdy vám bateriový pohon za ony čtyři roky ušetří přibližně 50 tisíc korun. Jenže na druhé straně za jeho pojištění dáte o 36 tisíc korun víc a rozdíl ve ztrátě hodnoty i oněch 75 tisíc stačí na celkově dražší provoz. Odměnou vám pak bude alespoň o trochu lepší jízdní projev daný pohonem zadní nápravy.
Jenže poté tu máme využitelnost, která jednoznačně hraje ve prospěch spalovacího vozu. S 50litrovou nádrží totiž při reálné spotřebě 5,8 l/100 km zvládne na jeden zátah 862 km, zatímco elektromobil ujede na paket o kapacitě 59 kWh jen 364 km. Na dočerpání energie si ovšem hezky dlouho počkáte, neboť maximální dobíjecí výkon činí jen 125 kW. K dispozici ho navíc nemáte po celou dobu, ale jen mezi 10 a 80 procenty kapacity paketu. A k tomu záleží na stojanu či venkovních teplotních podmínkách.
S Golfem nicméně od čerpací stanice s plnou odjedete v řádu minut kdykoli a kdekoli. Po čtyřech letech jej navíc skutečně máte šanci prodat za slušné peníze. Je pak sice pravdou, že počítat u něj nemůžete s doplňováním energie přes noc, to ale při všech nevýhodách (a nakonec i při současné ceně elektřiny...) snadno oželíte. I po letech soustavného protežování a ohromných investic jdoucích do vývoje tak bateriový pohon oproti tomu spalovacímu ztrácí, i když je protežován i v samotném testu. Kdo se pak diví, že přes nekonečné favorizování na všech frontách nedokáže ani v Evropě získat větší než šestinový podíl na celkovém odbytu?
Chcete Golf nebo ID.3? Pokud máte na očích zelené brýle, volit asi budete elektromobil. Zbytek lidí ale zamíří ke spalovacímu vozu, který je zkrátka dokáže uspokojit daleko více za daleko méně - ještě mnohem méně, než byli donuceni uznat němečtí kolegové. Foto: Volkswagen
Zdroj: Auto Bild
