Němci radí krajanům: Elektromobil si teď rozhodně nekupujte, sází ale na velmi ošidnou kartu včera | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Z médií se obvykle dozvíte opačné rady, podobná „instrukce” je tedy překvapením. Neznamená ovšem, že by se Němci měli elektromobilům vyhnout navždy, očekáván je návrat dotací, který může zastavit jen jedno - že na ně Němci nebudou mít peníze.

V roce 2021 se u nás konaly volby, od kterých si většina lidí slibovala velké změny. I proto se hnutí ANO přesunulo do opozice, zatímco vládu vytvořila koalice pěti dříve opozičních stran. Její základy se však ukázaly být poměrně vratké, kromě toho premiér Petr Fiala předvedl názorový veletoč takového kalibru, ze se nejspíš jednou ocitne v učebnicích historie. Než totiž zamířil do své funkce, kritizoval Green Deal a vše s ním spojené od rána do večera. Následně však během českého předsednictví šel Bruselu na ruku víc než ti, kteří mu dříve oponovali.

Letos se do Poslanecké sněmovny bude volit nanovo a uvidíme, co to přinese tentokrát, podle preferencí lze očekávat další obrat. V Německu už mají volby za sebou a také tam došlo na změnu - kancléřem dále nebude Olaf Scholz, kterému mimo jiné vaz srazil až nemístný tlak na podporu zelené politiky včetně elektromobility, kterou absurdně považuje za spásu místního automobilového průmyslu.

Scholzova SPD ve volbách skončila na třetím místě za vedoucí CDU/CSU a druhou AfD. S Alternativou pro Německo ale nikdo nechce nic mít, místo toho mají koalici vytvořit křesťanští a sociální demokraté. To ale víceméně znamená, že voliče čeká podobné zklamání jako před pár lety ty české. Proti elektromobilitě je totiž většina z nich, přesto ji však nově budou muset opětovně svými penězi podpořit. CDU/CSU a SPD totiž chystají návrat vládních dotací, proto také kolegové z Focusu radí svým krajanům, aby si teď elektromobil nekupovali, za pár týdnů by mohli koupit levněji.

Budoucí vládní strany se ale zatím nedohodly na podobě dorací. SPD navrhuje, že by zavedeno bylo šrotovné na starší auta se spalovacím pohonem, které by podle socialistů bylo spravedlivější než přímé dotace na nákup, ze kterých by profitovaly pouze ti nejbohatší. To ale vlastně jen dokládá, kterak politici skutečně ztratili kontakt s realitou. Pokud totiž vlastníte starou „plečku“, na nový elektromobil nedosáhnete ani za předpokladu, že by vám zbytek Německa zaplatil třeba polovinu kupní ceny. Tak vysoké ovšem dotace rozhodně nebudou.

Je navíc třeba si uvědomit, že lidé s jednou kapsou prázdnou a druhou vysypanou nežijí v luxusních rezidencích pokrytých solárními panely. Dobíjet tedy logicky budou muset svá auta jen u veřejných stanic, což již není tak levný špás jako kdysi. Kromě toho je pak otázkou, jak dlouho budou moci počítat s veškerými dalšími úlevami, než se z nich stane finanční past. Státní kasy nejsou bezedné.

Tento aspekt ostatně může celému plánu zlomit vaz, neboť návrat dotací vyžaduje zvýšení schodku státního rozpočtu až za hranici tzv. dluhové brzdy, na jejímž odstranění musí zavládnout široká shoda. A Zelení - ze všech stran právě ti - to nyní spolu s pravicí odmítají. Pokud dluhová brzda nepadne, dotace nebudou, neboť na ně Němci prostě nebudou mít peníze. Kolegové tak při svých radách sází na docela ošidnou kartu.

Kromě toho si nemyslíme, že šrotovné či jakékoliv jiné dotace - i když nakonec přijdou - zafungují tak, jak si polici myslí. Výrobci, jako třeba Škoda, totiž svá elektrická auta nabízí hluboko pod výrobní cenou, aby je tak alespoň trochu zatraktivnili a vyhnuli se pokutám za nadlimitní emise CO2. Jakmile se ale otevře státní kasa, která to udělá za ně, bude to spíš dotace pro výrobce než pro zákazníky. Elektromobily tedy sice o trochu zlevní, ovšem ne tak moc, aby se staly přitažlivými pro široké masy.

Aby toho nebylo málo, vládní pomoc přinese jen dočasnou oblibu bateriového pohonu, jako jsme to viděli již dříve. Jakmile ale státní pokladny vyschnou, vrátí se poptávka na mizivou úroveň. Možná by tak CDU/CSU a SPD spíše než cokoli jiného měly trvat na splnění svého prohlášení, ve kterém zmiňují „otevřenost technologiím“. Jinak se koneckonců může stát, že u vesla nevydrží ani čtyři roky. A máme pocit, že v takovém případě už CDU ani SPD volby nevyhrají...

Taková Škoda Elroq u nás startuje na 799 tisících korunách, v Německu pak v přepočtu o zhruba 47 tisíc korun dráž. To je vlastně poměrně nízká cena, i když základní provedení je opravdu bídné, přesto nevede k vysokým prodejům. Pokud politici vrátí do hry dotace, dá se předpokládat, že značka vůz o něco zdraží, aby na něm tolik neprodělávala. Zájem o něj tak nakopnut bude jen málo. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Focus

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.