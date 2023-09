Němci se Číňanů ve skutečnosti bojí, fotky z mnichovského IAA to dokazují. Hra se dokonale otočila před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: MG Motor

Na jednu stranu je to logické, jako šéf velké německé automobilové firmy asi nebudete akcionářům říkat, jak máte pro strach uděláno z čínské konkurence. Přesto je bizarní vidět, jak moc jiná je realita.

Zrovna včera jsme zmiňovali slova šéfa skupiny Volkswagen Olivera Blumeho o tom, že se nebojí čínské konkurence. Na jednu stranu se nedivíme, že tak hovoří, je to to, co chtějí akcionáři, kteří ho ve výsledku ve funkci drží, slyšet. Na tu druhou ale není těžké už z jeho samotných slov poznat, že realita bude trochu jiná.

Blume totiž přiznává, že Číňané auta už dělat umí a umí je dělat podstatně levněji, věří však, že VW Group v Evropě ochrání místní regulace, které i čínské vozy uměle zdraží. Nebudeme říkat, že na tom nic není, je to ale stejně tak dar jako prokletí. Ostatně jeho jmenovec Zipse, který pro změnu vede BMW, z kroků EU nadšený není a podle nás mnohem realističtěji nepřímo říká, že evropský zákaz spalovacích aut je pro Čínu nejlepším dárkem, jaký si mohla přát.

Pomineme-li toto konstatování, co má Blume ještě v arzenálu? Prý tradici značky, která se ale stává bezcennou v momentě, kdy ona značka začne kašlat na hodnoty, jež ji dostaly do srdcí stamilionů zákazníků. A přesně to VW dělá. Pak má prý kvalitu, která se ale z VW čím dál víc vytrácí. A pak know-how, které VW určitě má, ale to své mají i Číňané. A je otázkou, jestli ho dnes v některých oblastech nemají už dokonce víc.

Dění na současném IAA (zdráháme se to nazvat autosalonem) v Mnichově nasvědčuje právě tomu. A také ukazuje na to, že Němci se ve skutečnosti Číňanů bojí jako čert kříže. Kolegům z australského Drivu se totiž podařilo nafotit v akci hned několik lidí s visačkami identifikujícími je jako techniky či manažery významných evropských, zejména pak německých (jsme v Mnichově, že) automobilových firem, kterak detailně zkoumají řešení, jež se objevila na čínských novinkách vystavených právě na IAA. Jestli tohle není projev obav, jestli tohle není projev nejistoty v oblasti know-how, pak nevíme, co to je.

Fotky případně můžete vidět na zdrojovém odkazu, samotné záběry ale nejsou podstatné, to hlavní je jinde. Je to nejlepší ukázka toho, jak dokonale se v tomto ohledu otočila hra. Sám dobře pamatuji, jak v minulých dekádách po evropských autosalonech běhali lidé z čínských firem a zkoumali, fotili, dělali si poznámky o řešeních na nových evropských autech, aby se jimi inspirovali a použili je na těch svých. Co dnes? Dnes Němci běhají po IAA a zkoumají, fotí, dělají si poznámky o řešeních na nových čínských autech, aby se... jimi inspirovali a použili je na těch svých? O co jiného by tu šlo? Neříká to o současném vývoji evropského automobilového světa vlastně všechno?

Evropané popravdě řečeno nemají páru, jak udělat auto kalibru MG7, tedy konkurenta Škody Superb, za ceny odpovídající spíše Fabii. Není divu, že zkoumají, jak Číňané jednotlivé dílčí části vozu dělají, pes není zakopaný jen v personálních apod. nákladech. Foto: MG Motor

Zdroj: Drive

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.