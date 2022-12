Němci se rozhodli, že aktivistům snažícím se zakázat starší auta dají ochutnat jejich vlastní medicínu před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Majiran Murat, DPA

Kolikrát už jsme slyšeli o snahách zejména organizace Deutsche Umwelthilfe zakázat starší, hlavně dieselová auta v tom či onom městě? Obvykle to skončilo před soudem, nyní se to stane znovu. Aktivisté už ale nebudou žalující stranou.

Mnichov je dalším německým městem, ve kterém hnutí DUH (Deutsche Umwelthilfe) vyhlásilo válku majitelům starších, zejména pak dieselových aut. A zatím bylo úspěšné, neboť s příchodem února příštího roku má být zakázán vjezd všem osobním i nákladním vozům a dodávkám plnícím maximálně emisní normu Euro 4. Zpočátku přitom půjde pouze o centrum města, následně se však environmentální zóna má rozšířit. Od října navíc budou za nevyhovující shledány i vozy, které již plní emisní normu Euro 5.

Právě druhý zmíněný krok silně popudil Roberta Brannekampera, křesťansko-demokratického politika a poslance za CDU. Ten je totiž majitelem SUV, které plní právě emisní normu Euro 5. To znamená, že vyrobeno bylo nejpozději v roce 2014 a podle něj ani v nejmenším nejde o vrak, ostatně je to tak i optikou stárnoucího vozového parku v Německu (aktuálním průměrem je už 10 let). Pokud by tedy všude začala platit stejná pravidla jako v Mnichově, rázem by značná část země neměla čím jezdit.

Brannekamper uvedl, že své SUV používá „k rodinným výletům, dlouhým služebním cestám a při dovolených. Je v naprosto skvělé kondici, chtěl jsem s ním najet aspoň 100 tisíc kilometrů.“ To ve finále stále ještě může, ovšem pouze za předpokladu, že si pořídí garáž na kraji města, kde vůz bude parkovat. S něčím takovým se ovšem nehodlá smířit, zvláště když to rozhodně není řešení pro zhruba 140 tisíc motoristů, kteří zákazem budou postiženi.

Německý poslanec se proto rozhodl, že dá aktivistům s kolegy-právníky ochutnat jejich vlastní medicínu. V zastoupení Clause-Petera Martense totiž hodlá zákaz vjezdu zvrátit u soudu, o což se jako Mnichovan, tedy dotčený člověk může pokusit. A má vlastně poměrně velké šance, neboť Mnichov nepřekračuje žádné emisní limity, ať již německé nebo evropské. Místo toho se pouze rozhodl, že ustoupí požadavkům DUH a zákaz uvede v platnost jako předběžné opatření, jež má zabránit zhoršení. Jak absurdní to je.

Ještě podivněji to zní v kontextu současného dění, kdy se Německo nevyhnutelně bude muset potýkat se zvýšením emisí všeho druhu. Za tím ovšem nestojí spalovací automobily, nýbrž samotní politici. Ti nedomysleli svou zelenou revoluci a nyní skončili v situaci, kdy nemají spolehlivé zdroje energie, odstavují jaderné elektrárny a nemají dost plynu. Prim tak znovu hraje uhlí.

Němci tedy budou elektřinu vyrábět hlavně tím nejméně čistým způsobem, přičemž jejich tlak na stále vyšší počet elektromobilů povede jen k její vyšší spotřebě. I kdyby tedy zákaz vjezdu starších dieselů skutečně měl nějaký efekt, uhelnými továrnami bude spolehlivě vymazán. Vůbec by nás ale nepřekvapilo, kdyby DUH dané situace hodlalo ještě využití a u soudu uvedlo, že ovzduší je ještě špinavější, a proto je třeba zákaz rozšířit i na normu Euro 6.

Když tedy čas od času zmiňujeme ztrátu zdravého rozumu, míníme tím přesně takové nesmysly, jaké předvádí DUH. Ta navíc požaduje, aby od roku 2024 mohli rezidenti provozovat svá auta ve městě, ve kterém bydlí, jen po zisku speciálního oprávnění. To přitom dostanou jen poté, co bude prokázáno, že takový vůz doopravdy nepřekračuje emisní limity. Totéž pak má čekat dokonce i veškeré zásobování, stejně jako vozy údržby.

Největším nebezpečím pro Evropu tak opravdu není Rusko, nýbrž aktivističtí šílenci, kteří vidí jen jeden cíl a neváhají mu obětovat cokoli. Zas a znovu je tak třeba vyzvat politiky, aby jednali v širších souvislostech. Jak se totiž ukazuje, jejich snahy o lepší budoucnost vedou jen ke stále větším škodám a omezením. Ostatně dle Michaela Haberlanda, šéfa autoklubu Mobil in Deutschland, má dosavadní zákaz vyjít lidi z Mnichova na dvě miliardy Eur (cca 48,59 miliardy korun), na které vyjde ztráta práce některých z nich a podobně.

Mnichov je dalším městem, kde hnutí DUH vyhlásilo válku starším spalovacím vozům. Je to opět zcela bezdůvodné, tentokrát se to ale aktivistům může vrátit. Ilustrační foto: Majiran Murat, DPA

Zdroj: Focus

Petr Prokopec

