Němci se svými auty podlézali Číňanům a ignorovali svět. Jejich auta teď Číňané nechtějí a zbytek světa také ne, továrny jedou na půl plynu
Petr ProkopecJestli se Němci chytili do dekády pečlivě chystané pasti, pak klobouk dolů před strategickým uvažováním a trpělivostí Číňanů. Spíš to ale vypadá, že se chytili do pasti vlastní neschopnosti a krátkozrakého uvažování. Chtěli mít Čínu a kašlali na zbytek světa, teď mají problémy všude.
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Němci se svými auty podlézali Číňanům a ignorovali svět. Jejich auta teď Číňané nechtějí a zbytek světa také ne, továrny jedou na půl plynu
včera | Petr Prokopec
Jestli se Němci chytili do dekády pečlivě chystané pasti, pak klobouk dolů před strategickým uvažováním a trpělivostí Číňanů. Spíš to ale vypadá, že se chytili do pasti vlastní neschopnosti a krátkozrakého uvažování. Chtěli mít Čínu a kašlali na zbytek světa, teď mají problémy všude.
Auta německých značek dlouho platila v Číně za vytoužené zboží. Vysoce žádoucími se tak nestaly jen modely Audi, BMW, Mercedesu nebo Porsche, ale i ty od Volkswagenu a dalších značek, které byly s německým koncernem spojené. A dá se to pochopit, šlo i naší optikou o mimořádné zboží, jemuž se nikdo ani v mainstreamovém segmentu, ani v tom prémiovém nemohl rovnat.
Nevíme, zda Číňany zajímala jejich faktická kvalita, nebo jim stačila image, kterou tím vytvářely, buď jako buď německé stroje kupovali ve velkém. Němci vycítili příležitost a do Říše středu a tamní výroby napumpovali miliardy, které se jim vracely dvakrát. A protože nechtěli, aby jim tento finanční zdroj vyschnul, začali svou produkci stále více přizpůsobovat Číně.
Už před mnoha roky jste se mohli ptát, proč německá auta tak či onak vypadají, proč mají tak či onak koncipované interiéry, proč sází na takovou techniku. Odpovědí obvykle bylo: Čína. Byl a je to tak velký trh, že pokud nějaké auto od německého výrobce bylo úspěšné tam, bylo vlastně jedno, jak moc úspěšné je jinde - čínský úspěch prostě stačil. Tahle zaslepenost - či přinejmenším běh s klapkami na očích - si ale brzy začal vybírat svou daň.
Číňané totiž na tohle všechno nekoukali s rukama v klíně, ve společných podnicích se Němcům dívali pod ruce a dělali si poznámky. A sami se učili. Zlomem se pak stalo, když Číňané zatroubili k podpoře elektromobility - i tady to byl důvod, proč se stejným směrem vydali Němci i ve zbytku světa, i když tam o elektrická auta nikdo nestál. Prostě měli pocit, že elektromobil je v Číně „příští velká věc”, a když budou schopní uspět s ním tam, zbytek světa si zase zvykne. Ale najednou to celé přestalo fungovat.
Jejich přátelé z Říše střed už nechtěli být jen tovaryši, chtěli sami být mistry. Se získaným know-how a lokálními přirozenými i umělými výhodami se naučili tato auta dělat mnohem efektivněji a často i lépe. Mnohem lépe také chápali preference domácí, zejména mladší klientely a čínský sen Němců se najednou začal měnit v noční můru, která trvá dodnes.
V Číně se z dříve vyzdvihovaných německých značek se stala spíš drahá alternativa, která postupně víc a víc zachází na úbytě. Nutně by to nemuselo vadit, problém je v tom, že Němci na Čínu vsadili prakticky všechno a zbytek světa ignorovali. Zůstaly jim tak v ruce modely, mj. ty elektrické, které vyvinuly na míru lidem žijícím okolo velké zdi. Ti je ale nekupují. A ostatní, kteří je měli brát ze setrvačnosti, jich také nechtějí dost. Je to vidět na nabídce VW, Audi, Porsche, Mercedesu... Všichni tihle výrobci skončili tak, že mají portfolio postavené kolem Číny, o tamní pozice ale přichází. A o zbytek světa s takovým zbožím přichází též.
Této perfektní bouře si všímá i Automobilwoche, který popisuje, s jak extrémní neefektivitou musí německé automobilky kvůli klesajícím prodejům bojovat. O evropské přezaměstnanosti, zbytečných zdejších továrnách VW, Audi apod. slýcháme pravidelně, v Číně je ale situace jen horší.
Tamní fabriky německých výrobců už dávno nejedou na plnou kapacitu, jako tomu bylo ještě v minulé dekádě. Místo toho jejich produktivita loni klesla na poprvé méně než 50 procent, přičemž pro letošek se očekává další pád, a to na 46 procent. A pokles má pokračovat přes veškerou snahu Němců chytit padající nůž. Němci totiž nebodují už ani s vozy ušitými přímo na míru Číně, auta jako Mercedes CLA L na fotkách okolo nekupuje skoro nikdo, stejně skončilo třeba Audi E5. Němci prostě pálí jen víc a víc mimo terč.
Sluší se poznamenat, že ani výrobci z Říše středu na tom nejsou s efektivitou svých továren tak dobře jako dřív, to je ale pro Němce nakonec jen další problém. Svou situaci se snaží vylepšit tím, že uplatňují svá auta v zahraničí, to nakonec vidíme dnes a denně kolem sebe. Zatímco tak loni mimo svou domovinu vyvezli 7 milionů vozů, letos by již mělo jít o 10 milionů aut. O takovém postupu uvažují i Němci, ale jsou „pružní” jako vždy - než to skutečně udělají, jejich auta vyrobená v Číně už tu zase nebudou zajímat nikoho.
V podstatě tak lze říci, že si to Němci svým postupem v Číně pohnojili hned dvakrát. V boji s čínskou konkurencí totiž prohráli v Říši středu, neboť si nezvládli ani udržet své pozice na trh, natož bodovat nových zákazníků. A i když se nakonec přizpůsobili čínském vkusu tak moc, že zbytek světa začali lámat do preference stejných aut, začali ztrácet i jinde. A i tam je teď dobíhají Číňané svou efektivitou.
Tento proces se dá zvrátit, to by ale Němci museli pochopit, u čeho vše začalo - u žádoucího produktu, kterým jsou jejich nové vozy stále méně. Komu tohle docvakne a vrátí se k uspokojování až předcházení přání zákazníků, zaboduje znovu a jeho pozice na trhu se bude zlepšovat. Kdo to nepochopí a bude dál ohýbat klientelu ve prospěch zboží, kterou nechce, a jakou jí případě Číňané nabídnou levněji, prohraje až do té míry, že se dříve nebo později stane filiálkou čínské značky. Chose your destiny, chce se dodat po vzoru jedné počítačové hry. Máme ale pocit, že Němci už si vybrali - chtějí pyšně zhynout ve své zabedněnosti, zatím to dělají na jedničku.
Mercedes CLA L je nejnovějším příkladem německého selhání. Mercedes speciálně pro Čínu stvořil prodloužené provedení beztak pro Čínu koncipovaného modelu, nakonec ale zjistili, že ho v Číně nechce tak moc, že dokonce musel zastavit výrobu. V Evropě či USA se ale takové zboží setkává s rozpačitými obličeji. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Automobilwoche
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