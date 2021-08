Němci srovnali český kombík na chůdách s japonským, výsledek mnohé Čechy zklame před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Jsou auta, které v určitých třídách mají své renomé a pokud jde o terénní verze kombíků, Škodu Octavia Scout mezi významné veličiny opravdu nepatří. O to překvapivější může být, jak si vede proti ikoně typu Subaru Outback.

V poslední době se neroztrhl pytel pouze s SUV všeho druhu, nýbrž také s rozličnými kombíky na chůdách. Tím jsou míněny vozy, které se oproti svým regulérním příbuzným dočkaly zvýšení světlé výšky a plastových lemů ve spodní části karoserie. Kromě toho je většině vlastní i pohon všech kol a také vyšší úroveň výbavy. To ovšem sebou přináší také nepříjemnost v podobě ceny, kterou nemůže akceptovat kdokoliv. I proto na silnicích vídáme docela málo vozů jako Audi Allroad, Volvo V60 Cross Country či Mercedes E All-Terrain.

Pokud chcete ušetřit, nemáte mnoho dalších možností, byť nelze zapomenout, že na trh aktuálně míří čerstvá novinka v podobě Mercedesu C All-Terrain. Ovšem ani u toho nelze čekat příliš lidovou cenu. Tím se nám dostupný výběr zužuje na Škodu Octavia Scout a Subaru Outback, což jsou do jisté míry odlišní soupeři mířící primárně na jinou klientelu, to ovšem nezabránilo německému Auto Bildu, aby přistoupil k jejich přímému srovnání.

Rozdíl nakonec přiznávají i Němci, jejichž konečný verdikt jistě zklame Čechy, kteří nad škodovkami ohrnují nos, kde jen mohou - přednost by ve výsledku dali kombíku z Mladé Boleslavi. Byť jeho japonský konkurent je stoprocentně lepší v terénu. Octavia Scout se totiž vznáší pouhých 160 milimetrů nad zemí, což její využití mimo zpevněný asfalt značně limituje. Stejně tak výtky míří k ESP, které zasahuje později, než by dle názorů Němců mělo. To možná oceníte při sportovní jízdě, ovšem po takové asi ve zvýšeném kombíku málokdo touží.

Mimo to je Škoda kritizována také za mnohé levnější materiály, které nekorespondují s její cenou. A také za pneumatiky, jejichž nižší profil nevede při jízdě v terénu zrovna k excelentnímu komfortu. S tím Outback rozhodně nemá problém, nicméně kromě světlé výšky 213 mm dostal do vínku také automatickou převodovku CVT. A právě na té Němci nenechávají nit suchou, neboť vede jen k vyšší hlučnosti, nikoli vysoké dynamice ani nízké spotřebě.

Outback lze navíc spárovat pouze s 2,5litrovým benzinovým atmosférickým motorem, u nějž převodovka nedokáže využít veškerý potenciál. Čím více tedy tlačíte na pilu, tím větší vír máte v nádrži, závratné rychlosti se ale skutečně nedočkáte. Ve srovnání s tím je hnací ústrojí Octavie Scout 2,0 TSI 4x4 mnohem sofistikovanější a úspornější. Octavia Scout navíc disponuje hned šesti jízdními režimy, z nichž Offroad aktivuje mezinápravovou spojku a vůz přiblíží k Outbacku.

Suma sumárum si tak Škoda vybojovala 568 bodů z 800 možných, zatímco Subaru je spojeno pouze s 516. To je opravdu propastný rozdíl, který ovšem japonský kombík rozhodně neposílá do zapomnění. Němci totiž uvádí, že Octavia Scout je sice vyváženějším vozem, nicméně pokud potřebujete především terénní schopnosti, pak k dealerům mladoboleslavské značky nezamíříte ani náhodou. Spíše budete brát všema deseti Subaru.

I tak je nicméně výsledek zajímavý. Pokud byste totiž dříve měli odhadnout výsledek rozstřelu mezi Škodou a Subaru, tipovali byste jako vítěze Japonce. Fakt, že se ovšem na vrchol dostává Octavia, jen dokazuje, že mladoboleslavští ušli opravdu značný kus cesty. Jak jsme ale zmínili, každému Čechovi to po chuti. A nakonec možná ani tomu, který Škody „může” - po cestě nahoru česká automobilka nabrala snad až moc sebevědomí a její současné ceny jí posílají i mimo hledáček lidí, kteří by k ní pro nové auto klidně zamířili.

Škoda Octavia Scout je dle Němců ucelenějším „kombíkem na chůdách“... Foto: Škoda Auto



...zatímco Subaru Outback je ideálem hlavně v terénu. Řadu lidí tak může zaujmout více, z testu ale odchází jako jasně poražené. Foto: Subaru

Zdroj: Auto Bild

