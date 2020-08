Němci srovnali Dacii Duster s novým motorem Mercedesu s „lepší” konkurencí před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia, koláž Autoforum.cz

I když si Duster vydobyl dobré renomé v případě hodnoty za peníze, pořád na něj je pohlíženo jako na levnější alternativu dražších SUV zavedenějších značek. Co ale když mu dáte stejný motor, jako mají dostupnější Mercedesy?

Dacii bere spousta lidí pořád spíše jako alternativu k ojetinám než jako plnohodnotného soupeře zcela nových aut. Stojí za tím především velmi nízké ceny, se kterými je spojena spíše horší spolehlivost. Problémy nicméně přichází až po nějakých třech čtyřech letech, do té doby nelze na kvalitu rumunských aut nahlížet negativně. Nastal tedy čas, aby Dacia nastoupila do pravidelných srovnávacích testů proti vozům mnohem renomovanějších značek? To se rozhodl zjistit německý Auto Bild.

Naši sousedé sáhli po SUV Duster, které se loni dočkalo nového 1,3litrového přeplňovaného čtyřválce. Tedy té pohonné jednotky, jakou dostanete i pod kapotou vybraných Mercedesů. Rozhodně tedy nejde o motor, za který by se Dacia musela stydět, byť v jejím případě má nižší výkon. Zákazníci přitom mohou volit mezi 130 a 150 koňmi, jenž je možné párovat s předními či všemi čtyřmi koly. V rámci převodovek je nicméně k dispozici pouze šestistupňový manuál.

Duster do testu nastoupil se slabším výkonem a jako předokolka, tedy v konfiguraci, která vychází na německém trhu na 15 791,60 Eur (cca 414 tisíc Kč) a na tom českém na 394 900 Kč. To je výrazně nižší suma, než jakou dáte za Hyundai Kona, Opel Crossland X či Renault Captur. Tedy soupeře rumunského SUV, z nichž první zmíněný dorazil s litrovým tříválcem a 120 koňmi a druhý s 1,2litrovým tříválcem a 130 koňmi. Třetí pak disponuje tímtéž agregátem jako Duster.

Jakkoliv by nicméně Renault měl v rámci aliance stát hierarchicky výše, v tomto případě se tak neděje. Na francouzského zástupce zbylo s 476 body ze 750 možných až čtvrté místo v pořadí, neboť Captur má dlouhou 40metrovou brzdnou dráhu a malý 377litrový zavazadelník. Duster je na tom v druhém ohledu se 445 litry lépe, oproti svému příbuznému však nabízí horší sedadla. Ta totiž mají opravdu velmi špatné vedení a navíc jsou příliš měkká, což delší jízdu činí nepohodlnou.

Nicméně i tak se Dacia nakonec se 482 body dostala na třetí příčku v pořadí, deset bodů za stříbrný Opel. Ten nastavil laťku v rámci komfortu, ovšem pouze na předních sedadlech. Vzadu je totiž místa méně, což Crossland X nezvládá kompenzovat pohonnou jednotkou. Jedna-dvojka sice díky 230 Nm točivého momentu má dobrý zátah, ovšem zároveň je také z hlučnějšího ranku. Největším problémem je ale vysoká cena, neboť Opel tento motor páruje jen s vyšší výbavou.

Vítězství se tak nakonec dočkalo Hyundai Kona, jehož tříválec je nejméně výkonný a které kvůli kombinaci sportovně koncipovaného podvozku a 18palcových litých kol nabízí asi nejméně komfortu. Zajímavé přitom je, že korejské SUV je také velmi málo stabilní, hlavně na dálnicích. Pro Němce je nicméně podstatnější delší záruční lhůta.

Pokud si přitom uvědomíme, že rozdíl mezi nejlepším a nejhorším SUV v testu činí pouhých 24 bodů, pak je evidentní, že Duster se skutečně již dostal se svými soupeři do stejné ligy. A co více, zatápět dokáže i dražším příbuzným. Trochu nám to připomíná situaci u VW Group a Škody, jen s tím rozdílem, že v tomto případě asi mateřská společnost nebude své nízkonákladové pobočce zbytečně házet klacky pod nohy - sama se sebou má problémů více než dost.

Dacia Duster se pustila do souboje s Renaultem Captur, Opelem Crossland X a Hyundai Kona vybavená nový nejlepším motorem v nabídce. Svého příbuzného přitom porazila, za dalšími SUV pak příliš nezaostala. Foto: Automobilky

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec