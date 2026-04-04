Němci srovnali Mercedes třídy E s jeho zamýšleným elektrickým nástupcem, realitu nemohli ignorovat ani oni
Petr ProkopecNepochybujete o tom, že měli svého favorita, výsledek srovnání je ale tak jednoznačný, že ho ani protežování jednoho ze soupeřů nemohlo zvrátit. Po léta vychvalovaný elektrický pohon v reálném srovnání s klasikou v této třídě najednou nemá co říci.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
4.4.2026 | Petr Prokopec
Elektromobilita měla být podle některých klíčem k prosperitě starého kontinentu. Zjevně proto elektrický pohon obestřela řada pohádek, které měly vzbudit zájem o něj u automobilek i zákazníků. Výrobci se měli dočkat vyšších zisků, klientela pro změnu levného provozu, který měl navíc vést k čistějšímu ovzduší. Jenže i když je dnes elektromobilů na silnicích daleko víc než před pár lety, emise CO2 neklesají, což informované opravdu nepřekvapí.
Tento aspekt ale pro dnešek nechme stranou, více si posvítíme na elektrická auta jako taková a jejich konkurenceschopnost ve srovnání s údajně překonanými spalovacími modely. Kolegové z Auto Bildu se totiž rozhodli přímo srovnat elektrický Mercedes-Benz EQE 500, který byl zamýšlen jako nástupce klasického benzinového sedanu třídy E ve verzi 450. A posvítili si hlavně na provozní náklady.
Bez zajímavosti není, že k tomuto srovnání přistoupili už podruhé, to první se odehrálo před dvěma lety. Článek byl ale stažen a označen za neaktuální. Kolegové tento krok ospravedlňují tím, že EQE 500 se dočkal některých úprav, kdy kupříkladu došlo na posílení jeho hnacího ústrojí. To aktuálně produkuje 449 koní, tedy o jednačtyřicet víc než dřív. Lepší je tedy i jízdní dynamika, neboť zrychlení na stovku zabere jen 4,4 sekundy, tedy o tři desetiny méně než původně. Technici Mercedesu si ovšem vzali do parády i efektivitu obou jednotek a baterií. EQE 500 by si tak mělo každých 100 kilometrů říci pouze o 16,9 kWh elektrické energie, pročež se jeho udávaný dojezd zvednul na 622 km.
Realitou ovšem byla - jaké překvapení - zhruba polovina, neboť kolegové na své obvyklé testovací trase dosáhly průměru 30,5 kWh/100 km a tedy dojezdu 335 km. Ten je dokonce nižší než před dvěma lety, což úplně nekoresponduje s avízem Mercedesu, tehdy šlo o 407 km. Jenže v tu dobu šlo venku počítat alespoň s 8 stupni Celsia, zatímco během nového testu se teplota propadla o jeden stupeň pod bod mrazu, což stačilo k tomu, aby byly veškeré úpravy Mercedesu zvráceny v citelně horší realitu. Oproti tomu benzinová třída E neměla problém za jakýchkoli okolností při své 66litrové nádrži (jejím ekvivalentem by bylo 257 kWh a nikoliv 90 kWh, která má EQE k dispozici) zvládnout zhruba 700 km.
Právě reálný dojezd je tím, co elektromobilu ve srovnání hodně ubližuje. I při současných cenách elektřiny a pohonných hmot totiž náklady na provoz u obou vozů vychází prakticky nastejno, tedy při předpokládaném nájezdu 60 tisíc kilometrů na zhruba 200 tisíc korun. EQE 500 tak vlastně má výhodu jen v akceleraci, která je o desetinu lepší, pružném zrychlení a větším tichu na palubě. Jenže ve všech ostatních ohledech zaostává, ať už o praktickou využitelnou nebo o maximálku, která Němce pořád zajímá (ani verze EQE 500 nejede víc než 210 km/h). Menší pak ostatně elektromobil má i zavazadelník.
Pojištění je pak v případě elektromobilu o zhruba 50 procent dražší, dramatičtější je rovněž jeho propad hodnoty. Dle kolegů tak po najetí 90 000 km jeden kilometr ujetý v EQE 500 vychází na 1,14 Eur (28 Kč), společnost Schwacke pak dokonce mluví o 1,24 Eurech (30,50 Kč). Oproti tomu v případě E 450 můžete počítat s částkou 1,02 Eur (25 Kč). Rázem zde tak máme až 5 korun rozdílu, který může vyústit v úsporu skoro půl milionu korun, pokud nepodlehnete mýtům o elektrickém pohonu.
Nepochybujeme, že kolegové by raději vítězem vyhlásili EQE, ale tváří v tvář holé realitě to zkrátka nebylo možné. Z tohoto modelu se tak nástupce třídy E nestane, naopak sám skončí a Éčko ve své nové iteraci dostane jen elektrickou verzi navíc. Něco nám ale říká, že konkurenceschopnější nebude...
Spalovací třída E nemá problém zašlapat do země i svého protežovaného sourozence, který ji měl nahradit. Foto: Mercedes-Benz
Je to naopak podivně stylizované EQE, které se nástupce nedočká a bude nahrazeno elektrickou třídou E. Bez ohledu na jméno vozu ale o elektromobilech této třídy platí jedno - reálně moc daleko nedojedou, o to více se pak propadá jejich zůstatková hodnota. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Auto Bild
