Němci srovnali nejžádanější kombíky VW a BMW, ten lepší je ve skutečnosti i levnější

Tohle srovnání vám nakonec nejlépe vysvětlí, proč se z mainstreamových kombíků střední třídy stává druh zralý na vymření. Když si lepší vůz prestižní značky nakonec můžete koupit dokonce levněji, proč chtít cokoli obyčejného?

Ještě před několika málo lety byl Volkswagen Passat Variant vozem, na který mohlo dosáhnout docela velké množství zákazníků. Na trhu tak měl jasné místo, kde jej prakticky nikdo neohrožoval. Škoda Superb Combi byla totiž vnímána jako alternativa pro chudší, zatímco BMW 3 Touring bylo zástupcem prémiové třídy a jako takové stálo podstatně více. Jenže během velmi krátké doby došlo na trhu k takovým změnám, že rozdíly mezi mnoha segmenty vymizely. I kvůli tomu nakonec není Passat srovnáván třeba s Opelem Insignia, tento vůz ostatně již není k mání. Místo toho došlo na BMW.

Provedení 318d Touring sice v Německu startuje na 50 800 Eurech (cca 1 185 000 Kč), což je citelně vyšší suma, než s jakou je spojen Passat Variant 2,0 TDI (39 190 Eur/915 000 Kč), ovšem jakmile dojde k vyrovnání výbavy, je to dokonce „lidový vůz“, kdo kope za vyšší cenovou ligu. Za kombi s logem VW totiž po zaškrnutí adaptivního podvozku, lépe odhlučněných oken či automatu DSG totiž dáte 58 460 Eur (1 364 000 Kč). Vedle toho BMW se stejnými prvky vychází na 58 280 Eur (1 360 000 Kč), a to přesto, že jeho modrobílý emblém je pořád vnímán jako hodnotný.

Oba vozy disponují dvoulitrovým turbodieselem naladěným na 150 koní. Jakkoli na straně BMW najdeme nižší točivý moment (320 versus 360 Nm), je to bavorské kombi, jež nabízí lepší dynamiku. Na stovce je za 8,5 sekundy, maximálka pak činí 213 km/h. Zástupce VW nicméně v prvním případě vyžaduje o sekundu více, ve druhém je pak o tři kilometry v hodině pomalejší. Je pak navíc i žíznivější, a to jak během normální (5,7 versus 5,9 l/100 km), tak během sportovní jízdy (7,4 versus 8,3 l/100 km). Při padesátce i stotřicítce je pak i hlučnější.

Kde nicméně Passat tahá za silnější kus provazu, to je zavazadlový prostor. Za běžných okolností do něj naložíte 650 litrů, po sklopení zadních sedadel pak dokonce 1 780 l. Oproti tomu BMW pobere „jen“ 500 až 1 510 l. Jeho sedadla jsou však ukotvena níž, zároveň pak disponuje větším rozvorem (2 851 versus 2 780 mm). Uvnitř tak nabídne vyšší komfort, stejně jako modernější techniku. Multimédia se 14,9palcovou obrazovkou přitom lze intuitivně ovládat skrze iDrive či hlasem, zatímco u VW je hlasové ovládání omezené.

Kde se Passat vrací do hry, to je jeho akční rádius. Disponuje totiž 66litrovou nádrží, po jejímž naplnění vám palubní počítač ukáže dojezd až 1 200 kilometrů. Toho sice reálně nejspíše nedosáhnete, nicméně stále jde o značný rozdíl proti elektromobilům. S těmi totiž třeba z Prahy do Paříže na jeden zátah nedojedete ani náhodou. Dieselové kombi od VW s tím ovšem nemá nejmenší problém, stejně jako jeho bavorská konkurence, u které lze počítat s 59litrovou nádrží.

Lze už jen dodat finální poznámku, jež se týká podvozku. BMW totiž dostalo do vínku 19palcová kola s pneumatikami Michelin Pilot Sport o 40procentním profilu vpředu a 35procentním vzadu. Passat je oproti tomu osazen osmnáctkami, které jsou ve všech rozích spárovány s Continentaly EcoContact 6 o rozměru 235/45. I když tedy některé ostré příčné nerovnosti ucítíte, vaše pozadí se obecně bude cítit lépe. Řízení VW je nicméně méně přímé.

Ve finále si tedy zlato ze vzájemného souboje odváží BMW, VW by nicméně mohl vrátit úder již příští rok po příchodu nové generace Passatu. Ta nicméně bude tou vůbec poslední spalovací, následně značka hodlá přepřáhnout pouze na elektromobilitu. Mnichovští oproti tomu zůstávají otevřeni všem možnostem. Snadno tak zakrátko mohou konkurenci válcovat nejen vyššími kvalitami či nižší cenou, ale i početnějšími prodeji. Kdo by to před pár léty řekl...

V základu stojí BMW řady 3 Touring více, ovšem ve finále svou „lidovou“ konkurenci válcuje nejen vyššími kvalitami, ale dokonce i cenou. Foto: BMW



Na straně VW stojí vyšší praktičnost, ať již jde o zavazadelník či dojezd. Jenže doby, kdy šlo o dostupný vůz, jsou zjevně dávno pryč. Foto: Volkswagen

