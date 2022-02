Němci srovnali novou Škodu Fabia s odvěkými soupeři se stejnou technikou, je jasný vítěz před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Doby, kdy Škoda Fabia dotvářela peloton malých aut jsou dávno pryč, už v minulé generaci vyskočila na samotný vrchol třídy. A daleko k němu zjevně nemá ani ve své nové iteraci, třebaže je nutné si za ni řádně připlatit.

Asi před 15 lety začala Evropská unie tvrdě prosazovat stále přísnější limity spotřeby paliva resp. emisí CO2. Jelikož v té době byla v platnosti metodika měření spotřeby zvaná NEDC, přistoupili prakticky všichni výrobci k downsizingu, tedy zmenšování objemu motorů a snižování počtu jejich válců, kdy obojí nahrazovali přeplňováním. Zatímco tedy ještě na počátku milénia měla turba pod kapotou jen sportovní auta a turbodiesely, dnes jde o zcela běžnou záležitost. Doprovod pak dělá i tříválcovým jednotkám, ze kterých se staly základní motory skoro bez ohledu na značku. Najít je tedy pochopitelně můžeme i pod kapotou Škody Fabia čtvrté generace, která dokonce nic jiného nenabízí.

Právě mladoboleslavskou novinku si vzal na mušku německý Auto Bild, který ji srovnal s Kiou Rio a Peugeotem 208 - aktuálními generacemi dvou odvěkých soupeřů. Také v jejich případě došlo na sázku na stejnou techniku, tedy přední nápravu roztáčel přeplňovaný tříválec spojený s manuální převodovkou. U Škody tato kombinace již na první pohled slibuje o trochu více než u konkurence, neboť Fabia má k dispozici 110 koní a 200 Nm točivého momentu, zatímco soupeři disponují pouze 100 koňmi. A to přesto, že Peugeot má ze všech aut největší objem, tedy 1,2 litru.

Po motorické stránce nicméně v praxi jasně vládne Fabia, jejíž tříválec nemá problém ani s tiššími starty, ani s vytáčením až do maxima. V kombinaci s ručně řazenou převodovkou pak hatchback vrhá do ulic s alespoň nějakou vervou, díky čemuž si jízdu můžete i užít. U Kie se k něčemu takovému ovšem můžete jen přiblížit. Převodovka totiž zjevně nemá rychlou změnu stupňů v popisu práce, zatímco motor sice nikdy není otravný, do relativní jemnosti Škody má ale daleko. Stále je však na tom lépe než jedna-dvojka Peugeotu, která je až příliš letargická a doprovází ji nepřesná převodovka.

Zajímavé je, že celá trojice selhává přesně v tom bodě, kvůli kterému přeplňované tříválce o miniaturním objemu vznikly. Výrobci u nich totiž udávají zhruba pětilitrovou spotřebu, Němci se ovšem dostali o litr výše. Tím jsme se ovšem nedostali výrazně dále oproti atmosférickým jedna-čtyřkám či jedna-šestkám, jakkoliv je třeba dodat, že kvůli turbu tu pochopitelně máme o něco lepší dynamiku. Stejně tak ovšem nesmíme opomíjet také větší počet komponentů, které se navíc musí více namáhat - servisní náklady a spolehlivost ale předmětem testu pochopitelně nebyly.

Od motorů se tedy můžeme přesunout k jízdě, která rovněž vyznívá ve prospěch Škody. V případě Peugeotu totiž velmi často slyšíte, jak do podběhů naráží kamínky, stejně jako je daleko více patrný hluk od pneumatik. Kia pak pro změnu nemá ráda náhlé změny směru jízdy, stejně jako je znát nedostatek výkonu během pružného zrychlení na nejvyšší převodové stupně. Na zkoušku brzd pak kvůli špatnému počasí nedošlo.

Pokud pak zmíníme ještě interiér a s ním spojený komfort a praktičnost, pak znovu musíme mluvit o Škodě jako o vítězi. Kia má totiž nepohodlná zadní sedadla, zatímco u Peugeotu budete daleko více cítit špatný povrch vozovky. Kde nicméně Fabia strádá, to je multimediální systém. Důležité prvky jsou totiž pohřbené hluboko v menu, což znamená, že je skrze dotykový displej nemůžete ovládat za jízdy.

Mimo to je tu ještě jedna stinná stránka Škody, a to její stále vyšší sebevědomí projevující se na stále vyšších cenách. Při srovnání výbavy je tak Fabia nejdražším vozem z celé trojice, čímž mladoboleslavská automobilka přišla o jeden z nosných pilířů svého úspěchu. I tak je ale podle Němců jasně nejlepší, neboť dosáhla na 528 bodů z 800 možných, zatímco druhá Kia jich má na kontě jen 516. Třetí Peugeot s 487 body zaostává ještě více.

Srovnání malých tříválcových hatchbacků nakonec ovládla Škoda Fabia 1,0 TSI, ... Foto: Škoda Auto



...která skončila před Kiou Rio 1,0 T-GDI... Foto: Kia



...a Peugeotem 208 PureTech 100. Foto: Peugeot

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

