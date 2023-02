Němci srovnali Škodu Octavia s jejími sourozenci od VW a Audi, i je šokovala cena škodovky před 9 hodinami | Petr Prokopec

Je to fascinující, ale toto srovnání nejlépe ukazuje, do jakých sfér vylétly ceny nových Škod. Z levnější alternativy koncernových sourozenců se málem stal nejdražší vůz v testu. A nejlepší přesto není.

Říká se, že když dva dělají totéž, není to vždy totéž. A toto pořekadlo navíc platí i ve chvíli, kdy přibereme ještě třetího do party. Vztáhnout ho tedy lze i na koncernové vozy postavené na modulární platformě MQB. I když Audi A3, Škoda Octavia a Volkswagen Golf sdílí tentýž základ, ve finále každé auto dokáže oslovit někoho jiného. Nikoli však již šetřílky, neboť levné není ani jedno z těchto aut.

U nás můžeme aspoň říci, že škodovka je nejlevnější, i když je drahá. V kombinaci s motorem 1,5 TSI, mild-hybridní technikou a automatickou převodovkou DSG vychází i mladoboleslavský liftback minimálně na 669 900 Kč. Golf osazený toutéž technikou je k mání od 772 900 Kč, za A3 pak musíte dát dokonce 814 900 Kč. To jsou částky, ze kterých se skutečně protáčí panenky. Ještě sušeji ale musí polknout Němci.

Tam totiž nejlevněji - skutečně - vychází nejmenší auto z tohoto tria, tedy Audi, které pořídíte od 33 000 Eur. To je málo i optikou českých ceníků, neboť jde o asi 783 tisíc Kč. Za Škodu už musíte připlácet (33 260 Eur jako minimální cena znamená asi 790 tisíc) a nejdražší je VW Golf s cenou od 33 520 Eur (cca 795 tisíc Kč). Už tento aspekt naznačuje hodně o celém výsledku srovnání.

Inu, na investice do nerentabilní elektromobility je bohužel třeba někde vykompenzovat. Ještě horší ale je, že kvůli témuž došlo i k citelným úsporám. V tomto ohledu asi budete skrze prsty hledět především na Audi. Už snad ani nejde o prémiový Golf. Místo toho i ve voze z Ingolstadtu objevíte tvrdé plasty. A jakmile vjedete na vozovku z horším povrchem, uslyšíte zejména ze zadní části zvuky, jaké v minulosti byly maximálně tak doménou Škody. Octavia kvůli tomu šla ještě více dolů, uvnitř tak skutečně budete moci pořádat i festival ruchů. Ten se ovšem v menším provedení bude konat také v Golfu.

Dobrou vizitku nedává ani čalounění, přičemž také v tomto ohledu je český vůz až za svými příbuznými. Na druhou stranu nicméně v jeho případě můžete počítat s nejvýš ukotvenými předními sedadly. Z pohledu řidiče se nejedná o nějaký problém, i když sportovně laděná poloha v Audi nejvíce „ladí k pleti“. Kvitovat ovšem tento krok budou cestující vzadu, kteří si mohou lépe natáhnout nohy. V tomto ohledu ostatně Octavia překonává jak A3, tak i Golf.

Samotná sedadla jsou sice o chlup lepší v německých vozech, v jejich případě vás ale vzadu mohou opanovat i poněkud klaustrofobické pocity. Do jejich zavazadelníků navíc naložíte takřka dvakrát méně věcí, A3 má na kontě 380 litrů a Golf jen o litr více. Octavia oproti tomu disponuje 600 litry, které lze navíc sklopením zadních sedadel navýšit na 1 555 litrů. Dáno je to mimo jiné i tím, že své příbuzné překonává v případě délky i rozvoru.

Přesunout se můžeme pod kapotu, tedy k mild-hybridní jedna-pětce. Ta produkuje ve všech případech stejných 150 koní, v Audi vám nicméně toto stádo bude připadat nejkurážněji naladěné. Škoda je v tomto ohledu více rezervovaná, maximálka je díky příhodnější karoserii vyšší než u sourozenců (229 km/h versus 224 km/h). Golf pak na požádání nabízí oba protipóly. Můžete s ním tedy cestovat nenuceně, stejně jako vymetat zatáčky.

V tomto ohledu je vám nápomocen adaptivní podvozek, který ideálně vyhlazuje i hlubší díry nebo nerovnosti. Audi je na tom podobně, nicméně díky jeho sportovní nátuře budete mít občas pocit, jako by vůz byl naladěn prkenně. Není to nicméně nic oproti Škodě, která technologii DCC v tomto případě nedostala. To však znamená, že jakmile vjedete na horší povrch, nebudou pouze rachtat plasty, ale pasažérům vzadu se bude i obracet žaludek.

Může se zdát, že Octavia zatím hraje ty 3. housle, ovšem na své straně má program Simply Clever, který dokáže každodenní život značně zjednodušit. Tomu již nezvládají konkurovat ani lepší multimédia v Audi. A3 tak klesá až na třetí místo, což je vzhledem k nejnižší ceně zarážející. Škoda by měla šanci vyhrát, to by ale nesměla stát tak moc, vyšší cena než u Audi a skoro stejná jako u VW je až šokující. Octavia tak Golf přebíjí jen v praktičnosti, Golf je ale nadále tím nejucelenějším z celé trojice.

Němcům tedy pořád patří první příčka, ve srovnání s předchůdcem ale Golf 8 není tak přesvědčivý. A vzhledem k tomu, že u sourozenců si moc nepomůžete, nakonec nepřekvapí, pokud zamíříte ke konkurenci, která - zdá se - jde nadále kupředu a ne jeden krok vpřed a dva zpátky.

Golf nadále zůstává nejucelenějším z koncernových sourozenců. Ovšem i v jeho případě se již najde dost oblastí, na které míří kritika. Foto: Volkswagen



Octavia je sice nejpraktičtější, v jejím případě ale budete snahu ušetřit cítit asi nejvíce, její cena je přitom zejména v Německu až šokující. Foto: Škoda Auto



A3 dostalo do vínku rovněž tvrdé plasty, uvnitř tak již nedokáže obhájit prémiovou cenu. Foto: Audi

