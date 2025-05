Němci srovnali Škody Elroq a Karoq. Elektromobilu nadržují, přesto neumí zastřít, že je skoro ve všem horší než dožívající spalovák včera | Petr Prokopec

Tohle očividně není výsledek, kterého se Němci chtěli v přímém srovnání dobrat a na řadě jejich stanovisek je to znát. Nakonec ale prostě musí konstatovat, že Karoq ve všech podstatných ohledech vládne na celé čáře, a to jde morálně o 7 let staré auto.

Ve světě automobilové novinařiny není ničím novým, že jsou otevřenost a kritický přístup trestány. Jasně, nikdo nechce, aby se o jeho produktu psalo špatně, ale automobilky jsou ješitné tak moc, že i když devět věcí z deseti upřímně pochválíte a jednu stejně upřímně pohaníte, předmětem dalšího zkoumání se stane vaše jediná kritika. Krásně čistý štít, to bylo to jediné, co tu výrobce zajímalo, vůbec je přitom nezajímá, že ryzí chvalozpěv stejně žádná auta neprodá, protože mu nikdo soudný nevěří.

S tím se ale dalo žít. Automobilky sice nakonec nikdy nebyly úplně spokojené s tím, co se o nich psalo, nějakou publicitu ale potřebovaly. A tak sice dělaly dusno, pokud nebylo po jejich, ve výsledku to ovšem musely přijmout. S příchodem elektromobility a jejího umělého vnucování všem ale nastaly úplně nové pořádky. Reakce automobilek jsou naprosto hysterické v souladu s tím, že samy dobře ví, že tlačí něco, co není tak dobré, jak to prezentují. A protože nechtějí, aby jejich přetvářka praskla, jdou agresivně po každém, kdo si dovolí cokoli jiného než pochlebovat.

Výsledkem jsou často tragikomické články, kdy z projevu autora cítíte, že by rád napsal něco trochu jiného, ale v obavách z následků pro něj samotného i médium, ve kterém pracuje, „vyvažuje”. Tedy v podstatě ohýbá realitu ve prospěch toho, co má být úspěšnější, aniž by vysloveně lhal. Demonstrovat to jde na přístupu Holgera Preisse z německého Auto Bildu, který srovnal Škody Elroq a Karoq.

V jeho článku je pomalu na každém řádku patrná snaha vykreslit elektrický vůz co nejlépe, působí to ale strojeně, neupřímně a neuvěřitelně. Jakmile jde o fakta, není moc s čím kouzlit. A tak nakonec kolega musel konstatovat, že „elektromobilita je modernější, digitálnější, ale stále hodně daleko od bodu, kdy by byla vhodná pro každodenní pohyb ve všech možných ohledech“.

Preiss dodává, že „Elroq jezdí dobře a nabízí dostatek prostoru pro děti, jenže dojezdem a dobíjením rozhodně neokouzlí. Také jeho cena je poměrně vysoká“. To jsou dlouhodobě známé problémy, které elektromobily trápí od chvíle, kdy je automobilka zkouší masově protlačit. Není tak divu, že Elroq není opěvován. Nabídnout ale v roce 2025 za 43 900 Eur (cca 1,1 milionu Kč) dobíjení výkonem maximálně 170 kW - tedy jen v ideálním případě - je ale spíš výsměch. Mimo jiné.

Kdyby navíc elektrické SUV bylo alespoň schopné takové úrovně dosáhnout standardně, člověk by nad tím možná přivřel jedno oko. Jenže jak Preiss zmiňuje, při testu u různých stojanů dosáhl jen na maximální výkon 95 kW. To zamrzí hlavně ve chvíli, kdy zjistíte, že udávaná spotřeba 15,2 kWh/100 km v reálu stoupá na 22,7 kWh. Na jedno nabití tedy Elroq neujede udávaný 580 km, nýbrž mizerných 359 km. A pak se nedobíjí pár desítek minut, jak by mohl, ale spíš k hodině.

Je pak sice hezké, že na stovku se může dostat již za 6,6 sekundy, jenže většina majitelů by z fleku vyměnila rychlejší akceleraci za pořádný dojezd - třeba takový, jaký má na kontě Karoq. Jeho přeplňovaná jedna-pětka si totiž v testu řekla o 7 litrů na sto kilometrů, pročež benzinové SUV s 50litrovou nádrží stačí natankovat jednou za 700 kilometrů. Vždy se přitom bude jednat jen o párminutové zdržení na čerpací stanici. Rozdíly jsou tady opravdu propastné.

I přes poloviční výkon (150 vs. 286 koní) má Karoq na kontě vyšší maximálku (210 km/h versus 180 km/h). A jakkoli je kratší (4 390 mm versus 4 488 mm), pobrat dokáže víc zavazadel (521 až 1 630 vs. 470 až 1 580 litrů). Přitom stojí méně, testované provedení v Německu vyšlo na 38 180 Eur neboli 952 tisíc korun. Ale Elroq se vyplatí dlouhodobě ne, však levné dobíjení? No, ani to ne.

Preiss totiž zařadit do hry také ztrátu hodnoty. Také v tomto případě bylo Elroqu podkuřováno, neboť s ohledem na rychlou ztrátu hodnoty elektromobilů - a Škody opravdu nejsou výjimkami - nevěříme tomu, že Elroq někdo po čtyřech letech a 60 tisících najetých kilometrech koupí pořád za 31 859,24 Eur (794 tisíc Kč). V případě Karoqu jde sumě 30 633,74 Eur (763 tisíc Kč) věřit. I tak ale náklady na jeden ujetý kilometr vychází u Elroqu hůř, je tedy pořád dražší. Takže ani tady nezaskóroval a realita bude skoro jistě podstatně horší.

Škoda totiž u svých elektromobilů nabízí u baterií garanci 8 let či 160 tisíc kilometrů, dle toho, co přijde dříve. Po čtyřletém provozu je tak Elroq v polovině záruky, a jakkoli paket nemusí po jejím konci ihned odejít, ta hrozba zde je. Přičemž za na nové baterie o kapacitě 77 kWh dáte přes 800 tisíc korun, jen to hvízdne. Dost by nás proto překvapilo, kdyby se čtyřletý Elroq prodával za více než půl milionu korun, pak jsme u ještě docela jiné ekonomiky provozu.

Je tak docela úsměvné, že i když se Auto Bild snaží, aby to Elroq dopadl dobře, skončí ve všem podstatném úplně naopak hůř. A to je elektrická Škoda úplnou novinkou, zatímco konkurenční spalovák je letos už morálně 7 let starým vozem na konci svého životního cyklu. Neukazuje to, jak ohromně nesouměřitelné tyto dvě koncepce pořád jsou?

Elroq sice na první pohled působí moderněji, ostatně na premiéru došlo loni, jenže to je vedle sprintu na stovku asi to jediné, čím se může chlubit. Foto: Škoda Auto



Karoq po stránce vizuální dnes již tolik neohromuje, přesto je však lákavějším zbožím, neboť obstojí v rámci použitelnosti i provozních nákladů. A to se dělá už 7 let. Foto: Škoda Auto

