Němci srovnali vrcholné BMW řady 1 s VW Golf. Skončilo to ostudou, jakou v Mnichově nepamatují
Petr ProkopecZnačky jako BMW kdysi vstoupily do segmentu kompaktních aut, aby v nich nabídly něco víc. A bodovaly. Postupem času ale ořezávaly svou nabídku takovým způsobem, až došly sem - nabízí v principu to samé co mainstreamové značky, akorát v horším provedení.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Němci srovnali vrcholné BMW řady 1 s VW Golf. Skončilo to ostudou, jakou v Mnichově nepamatují
včera | Petr Prokopec
Značky jako BMW kdysi vstoupily do segmentu kompaktních aut, aby v nich nabídly něco víc. A bodovaly. Postupem času ale ořezávaly svou nabídku takovým způsobem, až došly sem - nabízí v principu to samé co mainstreamové značky, akorát v horším provedení.
Volkswagen Golf R je nepochybně výjimečné auto. Už od dob jeho sedmé generace tomu tak je a ta současná osmá je její vlastně jen drobnou evolucí. Německá automobilka vůz osadila přeplňovaným dvoulitrem, který veškerý svůj výkon posílá na všechna čtyři kola. Ještě vcelku donedávna pak klientela mohla volit mezi manuální a automatickou převodovkou (v USA i v rámci osmé generace, pár kusů se dostalo také do Evropy), s faceliftem osmičky ale VW první zmíněný typ přes velký zájem nepochopitelně vyřadil.
Něco takového mu u věrných klientů plusové body nepřidalo, jak se ale ukazuje, snadno může být i hůř. Ještě víc než tato značka se totiž vlastním nadšeným fanouškům zpronevěřilo BMW, které jim sebralo prakticky všechno.
Pokud jste totiž v minulosti postavili libovolný Golf proti libovolné ekvivalentní verzi řady 1, z řidičského pohledu nebylo co řešit. První dvě generace jedničky totiž stály na platformě s pohonem zadních kol a bylo je možné osadit i šestiválcovým motorem. BMW 130i proti Golfu R32 nebo později M140i proti Golfu R... Erka byla vždy dobrá, ale bavoráky byly se svým rozložením hmotnosti a sofistikovanějším pohonem kol vždy jinde.
U třetí iterace řady 1 ale BMW zavelelo k razantnímu obratu, neboť přišlo s platformou UKL. Základem tak byla přední roztáčená kola, volit pak bylo možné už jen mezi tříválci a čtyřválci. A stejně tak se z nabídky muselo pakovat rovněž třídvířko. Pod stejným názvem tak BMW začalo prodávat naprosto odlišný vůz, který v nadšencích generuje emoce leda tak, že je rozpaluje doběla svou nemohoucností.
Nyní je v nabídce BMW čtvrtá generace jedničky, která je ale v podstatě jen faceliftem svého předchůdce. Pohon zadních kol u ní tedy nedostanete, stejně jako šestiválec. BMW navíc nemělo zrovna šťastnou ruku při volbě designu, načež nová řada 1 připomíná více než co jiného někdejší Kiu Ceed. A zatímco pro Korejce je to pochvala, jen málokterý zákazník mnichovské značky touží po tom, aby jeho drahé auto působilo jako Kia, kterou si někdo vytunil s pomocí ledvinek vytištěných na 3D tiskárně.
Že jsme moc příkří? Ale kdeže. Kolegové z Auto Bild nejenže neodporují, samo zkázu vrcholného BMW M135 xDrive dokonali, neboť ze souboje právě se zmíněným Golfem R vyšel skoro jako odpad. VW tedy vyhrál na celé čáře, když za sebou mnichovský kompakt nechal s 35bodovým rozdílem. Příliš radovat by se ovšem z tohoto výsledku neměli ani ve Wolfsburgu, neboť „eRko“ dosáhlo na 265 bodů ze 400 možných. Prostor pro zlepšení tedy je i zde, a to ve všech klíčových oblastech, ať již jde o jízdu, hnací ústrojí, emoce nebo cenu.
Pokud má ovšem VW zabrat, aby napříště fanouškům nadělil uspokojivější vůz, pak BMW musí popřít samo sebe. M135 totiž za Golfem zaostává ve všech ohledech, ať už jde o interiér, který je především frustrující, nebo o dynamiku na silnici i okruhu. Sachsenring totiž VW zvládl o 1,2 sekundy (!) rychleji. Stojí za tím jak vyšší maximálka (za příplatek může „eRko“ jet až 270 km/h), tak měkčí tlumiče, které řidiči umožňují lépe pracovat s podvozkem.
Po stránce motorické pak oběma vozům není mnoho co vytknout, ovšem jakmile u BMW začnete používat pádla řazení pod volantem, zjistíte, že jeho převodovka není z nejlepších a nesedí k charakteru divize M, jakkoli tohle je polovičaté M. Kromě toho je zjevné, že VW má lepší praxi s pohonem předních kol i přidaným pohonem všech kol, do jehož vývoje byl zapojen také někdejší technik Porsche Karsten Schebstadt. Golf R tak stále zůstává rodinným vozem, který ale během mrknutí oka proměníte na vyzyvatele supersportů, BMW 1... Zůstává jen stínem své okouzlující minulosti.
Je fascinující, jak se z vozu, jenž zesměšňoval Golf v očích nadšených řidičů, stala jednička autem, které sám Golf zesměšňuje. A není to žádná teorie, dojem, nic takového, sami to cítíme úplně stejně. Golf R je u nás pořád na seznamu žádoucích hot hatchů, BMW M135i xDrive vůbec není ve hře. A to jsme lidé, kteří kdysi auta jako 130i a M140i kupovali. Není ostuda, Mnichove?
VW Golf R je aktuálně o parník lepším vozem než BMW M135 xDrive, což může být překvapivé. Stejně jako to, že si za něj zájemci musí připlatit. Foto: Volkswagen
Vrchol řady 1 pak na svém kontě má třeba nižší spotřebu či větší zavazadelník. Jenže skutečně jsou tohle parametry, kvůli kterým nadšenci míří do showroomů mnichovské značky? Řidičsky nemá co říct a je pomalejší. Foto: BMW
Zdroj: Auto Bild
Bleskovky
- Ferrari Purosangue vlétlo i se svým V12 na motorovou brzdu a předvedlo takové představení, že mu odpustíte, že jde o SUV
před 5 hodinami
- „Bugatti pro chudé” si namazalo na chleba všechny a všechno na dalším okruhu, pomalejší je i McLaren za 20 milionů
před 10 hodinami
- Ryčící novinka bez turba předvádějící svůj zvuk v tunelu je něco, co v roce 2026 nečekáte, tím víc to chcete slyšet
včera
Nejnovější články
- Supervzácná Alfa Romeo za 700 milionů se po pochybném prodeji za 250 korun ztratila. A nikdo neví, kde je
před 3 hodinami
- Evropská firma odhalila nové velké „diesely budoucnosti”, pro Evropu ale samozřejmě určené nejsou
před 4 hodinami
- Ferrari Purosangue vlétlo i se svým V12 na motorovou brzdu a předvedlo takové představení, že mu odpustíte, že jde o SUV
před 5 hodinami
- Prodejní rozklad Audi pokračuje, po ztrátě desítek procent kupců během pár let se odbyt má někde propadnout až na úroveň roku 2012
před 6 hodinami
- Klání o automobilovou brutalitu roku má už v únoru svého vítěze, tohle auto má „mimo soutěž” zničit všechny a všechno
před 8 hodinami
Živá témata na fóru
- Onboard videa 02.26. 18:52 - řidičBOB
- Policejní kontroly a měření 02.26. 18:51 - řidičBOB
- Pneu koutek 02.26. 18:49 - M.Z.
- Rychlodotazy 02.26. 18:40 - rutak11
- Přituhuje 02.26. 18:40 - řidičBOB
- S větrem ve vlasech.... 02.26. 17:15 - pavproch
- Zajímavé nabídky / slevy 02.26. 16:36 - mattonecz
- BMW Divize 02.26. 15:43 - pavproch