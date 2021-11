Němci v půlce testu dieselového kombíku BMW museli přehodnotit svůj pohled na elektromobily před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Elektrická auta jsou mnohými označována jako jasná budoucnost, ačkoli nepřichází jako vysněné řešení osobní mobility, ale odpověď na snahy je nařídit. Problematicky se jeví už na papíře, Němcům otevřela oči zkušenost s moderním dieselem.

V poslední době jsou elektromobily prezentovány jako symbol pokroku, zatímco vozy se spalovacími motory jsou považovány za dinosaury, jejichž vymření by mělo proběhnout co nejrychleji. Těmto pohádkám ale příliš nevěřte, historický vývoj byl přesně opačný. Nejprve přišly automobilky poháněné elektřinou, které byly nahrazeny lépe použitelnými vozy se spalovacími motory. A tento stav trvá přes veškerý pokrok v obou případech dodnes - elektrický pohon ten benzinový či dieselový plně nahradit nedokáže, poměr schopností a ceny je pak ještě jinou kapitolou.

Stojí za tím hlavně fakt, že baterie dokážou pobrat jen velmi málo energie ve srovnání s palivovými nádržemi a jejich dobití zabere nesrovnatelně více času. Rozdíly jsou tak obrovské, že je nelze ani v jakkoli dohledné době eliminovat, mnozí nad tím ale zavírají oči. Platí to hlavně v zemích, kde pro elektrickou mobilitu až iracionálně hoří, o více ale může překvapit názor německých kolegů z Auto Bildu po polovině dlouhodobého testu BMW 320d Touring.

Ti tedy zatím s vozem ještě nenajeli obvyklých 100 tisíc kilometrů, po nichž se rozhoduje, zda zkoušený exemplář nechá rozmontovat do posledního šroubku, nebo jestli by měl zvládnout ještě další desetitisíce kilometrů. Místo toho je lehce za polovinou testu, přičemž s vozem byli konfrontováni i nadšenci do elektromobilů, kteří mnichovský dieselový kombík považovali za zástupce doby kamenné.

Mezi takové patřil i redaktor Malte Büttner, který s svozem vyrazil na cestu přes celé Německo. Tu zvládl na jeden zátah a tankovat musel až v Itálii po takřka tisíci ujetých kilometrech. V ten moment by veškeré konkurenční elektrické vozy trávily čas u dobíjecích stojanů po třetině či polovině cesty. Není tedy divu, že se pohled na zástupce doby kamenné a ztělesnění pokroku začal měnit, diesel zkrátka má pořád co nabídnout.

Právě na pohonnou jednotku, tedy na dvoulitrový čtyřválec naladěný na 190 koní a 400 Nm točivého momentu, pějí Němci nemalou chválu. Uznávají sice, že při studených startech nevydává zrovna oslnivou serenádu, nicméně je dostatečně výkonný na to, aby kombík dotlačil z klidu na stovku za 7 sekund. Kromě toho je také nadmíru úsporný, neboť v rámci výše zmíněného výletu si řekl pouze o 4,6 litru motorové nafty na 100 kilometrů. Dlouhodobý průměr pak činí 6,1 l/100 km.

Kde pak trojkové kombi získává trestné body, to jsou oblasti, na něž může dojet zástupce jakéhokoliv pohonu. Problémem je totiž rachtání v zavazadlovém prostoru a ne zrovna prvotřídní klimatizace. Poněkud překvapivá je mdlá reakce brzd, kterou bychom čekali spíše u elektrických aut. Jinak je ale vůz chválen za dobrou kvalitu zpracování a jednoduchou obsluhu palubního příslušenství.

Pozitivní dojmy kazí jen cena, která je na takto technicky disponovaný vůz docela vysoká. Se všemi příplatkovými prvky totiž vůz stál 66 626 Eur (cca 1 686 000 Kč), což je již suma, za kterou lze pořídit BMW 530d xDrive Touring. Tedy vůz o třídu výše. Sice bez příplatků, ovšem zároveň také s ještě výkonnějším motorem s šesti válci. Na finální verdikt, který přijde někdy příští rok, jsme tak skutečně zvědavi.

Na dlouhodobě testované BMW 320d Touring mají Němci velmi pozitivní pohled, zvláště díky jeho dieselovému ústrojí. Kvůli použitelnosti někteří redaktoři museli přehodnotit i svůj pohled na elektromobily. Ilustrační foto: BMW

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

