Němci varují před čínským obutím nového VW Tiguan, dostává ho z továrny. Dealer musel stesky nad ním smazat
Petr ProkopecČekali byste na SUV s cenou začínající lehce pod 1 milionem Kč od značky, kterou někteří považují za prestižní, levné čínské pneumatiky? Asi ne, ale dostat je můžete. A běda, jak si budete stěžovat.
Výběru pneumatik vždy věnuji velkou pozornost. A pokaždé volím jen takové obutí, které ve srovnávacích testech skončí nejméně na pódiu. Důvod je prostý, nic jiného než černé sudy nezajišťuje kontakt vozu se silnicí. Navíc je třeba si uvědomit, že v každém rohu odpovídá styčná plocha zhruba velikosti dopisní obálky. Pokud se tedy na koupi pneumatik snažíte ušetřit, je to totéž, jako když se vydáte na tenký led - pár kroků vás nejspíše udrží, dříve nebo později se ale prolomí.
Z toho důvodu jsem vždy nechápavě koukal na lidi, kteří si koupí třeba BMW řady 5, ovšem pneumatiky na něj následně nakupují v obchodních řetězcích, které za pár stovek nabízejí čínské pláště. A jakkoli proti Říši středu jako takové nic nemám, tamní pneu se obvykle levnými nestaly jen tak. Místo toho byla veškerá měřítka co nejvíce posunuta, což sice srazilo výrobní i vývojové náklady dolů, menší je ovšem také přilnavost či výdrž. Hlučnost je ale naopak vysoká.
Může se zdát, že jde o pouhé mýty. Jenže za poslední dva roky jsem vyzkoušel řadu nových aut, které byly obuty do levnějších čínských pneumatik, a nadšením jsem do vzduchu opravdu neskákal. Spíš naopak jsem hlavně v zimě párkrát vystoupil, abych zkontroloval, že mi místní zastoupení té které značky skutečně auto přezulo. Po klouzání od jedné krajnice ke druhé jsem měl totiž pocit, že místo zimních běhounů s pořádným vzorkem jezdit na zcela hladkých slickách.
O to větším překvapením pro mě byla zpráva, že Volkswagen začal nový Tiguan již z výroby osazovat obutím čínské značky Linglong. Ze strany německé značky se jedná o jeden z velmi kontroverzních kroků, který již zpochybnili i jeden z jejích dealerů, díky kterému se o tomto kroku dozvěděli všichni. Nyní se díky Auto Bildu dozvídáme, že byl automobilkou donucen svůj příspěvek, ve kterém vyjádřil znepokojení nad vozem startujícím na 944 500 Kč a levným čínským obutím, smazat. Proč řešit podstatu špatné zprávy, že? Stačí zabít posla...
Sám Linglong se naopak neopomněl vychválit, obojí však jen přililo oleje do ohně. Před pneumatikami této značky se totiž nově rozhodli varovat právě i kolegové z Auto Bildu, kteří každoročně testují desítky typů letního i zimního obutí. V průběhu posledních dvou let pak získali i nemalé zkušenosti či čínskými sudy, u nichž je sice patrný postupný pokrok, nicméně i tak je jejich koupě drážděním hada bosou nohou. Zvlášť pokud skutečně na silnici nevyrážíte jen za ideálních podnebních a povětrnostních podmínek.
V případě letních gum o rozměru 205/55 R16 totiž Linglong loni skončil na 35. místě, načež se kvůli dlouhé brzdné dráze nedostal ani do druhého kola. Loňské celoroční pneumatiky o rozměru 225/50 R17 pak byly hodnoceny lépe, dosáhly na 15. příčku. Jakkoli ale na svém kontě měly pohodlí a výdrž, proti jejich koupi stál aquaplaning a ovladatelnost na sněhu. Pokud přitom volíte celoroční obutí, pak zrovna tyto dvě disciplíny jsou klíčové.
Letos se pak celoroční typ Sport Master 4S o rozměru 225/40 R18 postaral o překvapení, neboť dosáhl na čtvrtou příčku a skončil tak i před značkami jako Michelin, Dunlop a Continental. Tak tomu ovšem bylo jen v rámci brzdné dráhy, celkově totiž pneumatiky zamířily až na 19. místo, hlavně kvůli špatnému chování na sněhu. Celoroční a terénní typ Grip Master 4S pak pro změnu skončil 10. z jedenácti, a to kvůli nevyzpytatelnosti na mokru.
Jinými slovy, na obutí Linglongu si nebudete stěžovat ve chvíli, kdy je suchá vozovka a vy můžete venku chodit v triku. Stačí však, abyste se jakkoliv posunuli mimo tyto mantinely, a rázem musíte řízení věnovat veškerou pozornost. K VW ale lidé nechodí kvůli tomu, aby se prali o každý metr na silnici, tato značka je vnímána jako „blbuvzdorná“, což míním jako pochvalu. Protože ale hodlá šetřit, rozhodla se připravit o další ze svých kladů. Bylo nutné šetřit zrovna tady? U tak drahého a důležitého modelu?
I kdyby byl nový Tiguan sebelepším vozem, jeho kvality budou vždy srážet použité pneumatiky, které k těm nejlepším v branži mají očividně hodně daleko. VW problém neřeší, realitu se snaží zastřít, teď se to otočilo proti němu. Foto: Volkswagen
Zdroj: Auto Bild
