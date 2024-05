Němci vyzkoušeli auto od Xiaomi se vzhledem i dynamikou Porsche za cenu Škody. Je prý jen dobře, že se sem nedováží včera | Petr Prokopec

Vzbudilo obrovská očekávání, od chvíle jeho uvedení do prodeje ale leccos v souvislosti s ním drhne. Němci to potvrzují, Xiaomi SU7 podle nich selhává v tom, v čem by mělo excelovat, a exceluje tam, kde se od něj mnoho neočekávalo.

Pro společnost Xiaomi byly poslední měsíce a týdny jednou velkou jízdou na horské dráze. Nejprve se musela vypořádat s enormním zájmem o její automobilovou prvotinu, model SU7, který za cenu Škody nabídl skoro totéž jako Porsche. Následně se však ukázalo, že auto není tak dobré, jak si lidé mysleli, navíc se na něj mělo čekat dlouho. Zákazníci tak objednávky zase začali rušit, neboť zrychlení už tak rychlé výroby je v dohledné době nemožné.

Šéf třetího největšího výrobce mobilních telefonů na světě Lei Jun přesto trvá na tom, že během maximálně 20 let se Xiaomi stane jednou z pěti největších automobilek planety. To je značně ambiciózní mise, jejíž úspěch bude pochopitelně záviset na tom, zda je klon Porsche Taycan a soupeř Tesly Model S, který ovšem stojí tolik co litrová Škoda Octavia, opravdu tak skvělý, jak jeho tvůrci popisují. S prvním testem nyní přicházejí kolegové z německého Auto Bildu, kteří jsou z auta v podobné míře nadšení jako zklamaní.

Začneme negativy, která jsou vlastně překvapivá. Jakožto výrobce chytrých telefonů by totiž Xiaomi mělo být v technologiích doslova kované. Jenže realita je opačná, hlavně v případě autonomního řízení. To lze aktivovat jen v určitých momentech, přičemž kontrolu nad vozem vám vrací prakticky kdykoli, kdy se mu něco znelíbí - třeba když na silnici chybí metr dopravního značení. Automatické předjíždění vyvolané páčkou směrových světel pak zabere tak dlouho, že v mezičase mizí mezera v koloně.

Čínská společnost nicméně doufá, že připojením systému k internetu se autonomní řízení bude postupem času zlepšovat. Na rozdíl od Tesly je navíc Xiaomi vládou vnímáno jako národní poklad, pročež se nemusí obávat žádných obstrukcí. Kamery tedy systém může využívat i tam, kam americká konkurence nemůže zamířit. Souběžně s tím by se pak měl pozvolného rozšíření dočkat i palubní systém, který lze nyní chválit pouze za to, že je kompatibilní pomalu se vším, co kdy Xiaomi vyrobilo.

Tím se dostáváme k pozitivům, tedy v podstatě ke zbytku vozu. Němci chválí jak kvalitu výroby, tak třeba řízení. Poukazují sice na to, že SU7 sice stále není tak pevné v kramflecích jako zmiňovaný Taycan či většina aut od BMW, nicméně mezi vozy postavenými v Číně tato novinka vyniká a dokáže zaujmout i nadšence. Zvláště poté, co se změní jízdní režim na sportovní a vůz začne reagovat mnohem ostřeji. Souběžně s tím se vylepší rovněž akcelerace či dynamika jako taková.

Trpět nebudou ani cestující, neboť Xiaomi dokáže využít pět metrů délky dokonce lépe než Porsche, a to se Němci snažili. I když tedy SU7 působí jako nízký sporťák, vpředu i vzadu můžete snadno narovnat hlavu a díky třímetrovému rozvoru nebudete mít problém ani s nohama. Tvary vozu pak sice omezují zadní zavazadelník, tomu však podává pomocnou ruku ten vpředu. Vše lze přitom pořídit od zhruba 700 tisíc korun, což je třetina ceny, na jakou vás vyjde Taycan.

Zdá se tedy, že prvotina Xiaomi má k úspěchu nakročeno, v tuto chvíli ale Němci nemají důvod litovat, že se auto kvůli obrovskému domácímu zájmu mimo Čínu nevyváží - pořád potřebuje doladit. Jakmile se však Číňané naučí vše zvládnout na jedničku, auto zamíří i za hranice. A poté se u Porsche či Tesly budou mít čeho bát.

SU7 vypadá dobře a dobře i jede, problémy jsou spojené hlavně s palubními systémy. Ty ovšem Číňané připojili k internetu, aby se mohly učit. Pokud vše klapne na jedničku, pak zde máme značku, která potrápí mnohou zavedenou konkurenci. Foto: Xiaomi

