Němci vyzkoušeli faceliftovanou Scalu a dali jí jen lepší trojku. Mají jasno v tom, proč neboduje tak, jak si Škoda přála včera | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Scala byla pro Škodu velkou nadějí, která měla stavět na základech úspěchů Rapidu a stát se levnější alternativou Volkswagenu Golf. Jenže právě v této pozici selhává, nabízí příliš málo za příliš mnoho.

S novodobou Škodou Rapid mladoboleslavská automobilka přišla v roce 2012. Zpočátku byl k dispozici pouze liftback, s ročním zpožděním dorazil také Spaceback, tedy jakýsi kříženec mezi hatchbackem a kombíkem. Žádané ovšem nebylo ani jedno provedení, minimálně ne tak, jak automobilka původně očekávala. Druhá generace proto nikdy nedorazila, místo ní přišel zcela nový model Scala. Ten byl ušit podle tradičnějšího střihu, v podstatě tak mělo jít o nepatrně menší Volkswagen Golf s o něco skromnější cenovkou. Z toho důvodu nebyla použita platforma MQB jako u německého vozu, nýbrž její levnější verze A0.

Spíše než s Golfem či Octavií je tedy Scala spřízněná s Polem či Fabií. Automobilka nicméně přidělenou architekturu natáhla, jak jen to bylo možné. Rozvorem 2 649 milimetrů je tak překonáno i větší ze zmíněných německých aut, které se ostatně nechytá ani zavazadlovým prostorem - Scala totiž nabízí 467 litrů v základu a 1 410 po sklopení zadních sedadel. To jsou dost dobré hodnoty i na kombík či SUV střední velikosti. Bylo by tedy logické očekávat, že Scala se chytí lépe než Rapid.

Ani tentokrát ale automobilka nestvořila bestseller, auto se naopak dlouho prodávalo ještě podstatně hůř než onen Rapid. Proč tomu tak je, částečně osvětlují kolegové z Auto Bildu po testu faceliftovaného provedení. Ti dostali k dispozici verzi osazenou 1,5litrovým čtyřválcem naladěným na 150 koní, automatickou převodovkou a výbavou Monte Carlo. Kromě toho pak mohli počítat ještě s celou řadou příplatkových prvků. V důsledku toho se ovšem cena vozu posunula na konečných 34 890 Eur (cca 865 tisíc korun), načež tu nemáme levnější alternativu ke Golfu, ale naopak ještě dražší vůz. Golf 1,5 TSI snadno pořídíte levněji.

Ve finále je tak jedno, jak moc je Scala prostorná. Stejně jako nebudete dávat až tak moc palec nahoru při jízdě, kdy vůz boduje především ve dvou oblastech - i když totiž standardně obouvá 17palcová litá kola, k pozadí cestujících se nedostanou žádné ostřejší nerovnosti. Mimo to je kabina velmi dobře odhlučněná i ve 180 km/h. Málokdo to však ocení, neboť Scala je zkrátka až přespříliš velkým soustem. Ostatně u nás by vám stačilo ke zmíněné ceně přihodit 60 000 Kč a máte klidně i na základní Superb.

Kolegové tak zmiňují, že víceméně jediné provedení, které stojí za zvážení, je základní model osazený litrovým modelem naladěným na 95 koní či 115 koní. Jenže to je tříválec se všemi svými neduhy a alespoň ucházející dynamiku od něj lze očekávat jen ve chvíli, kdy cestujete sami či maximálně ve dvou. A zavazadelník zatížíte víceméně jednou či dvěma taškami. Cokoli více ale vede jen ke strádání a vyšší spotřebě. Silnější jedna-pětka oproti tomu nemá problém jezdit za 5,9 l/100 km, i když dynamicky nezklame.

Rozuzlení, proč Scala není tak žádaná jako sourozenci, tedy nemůže být jednodušší. Kvůli až přehnanému sebevědomí automobilky, jejíž ceny vyhnaly nahoru i enormní investice do nikým nevyžádané elektromobility, se vůz dostává do hledáčku jen úzké skupiny zákazníků. Proto také dostala známku jen 3+, což z ní dělá lepší průměr. Bude zajímavé sledovat, jak tomu bude do budoucna, neboť motor 1,0 TSI u Volkswagenu končí. A jakkoli jej nahrazuje jedna-pětka naladěná na nižší výkon, jsou u toho ještě vyšší ceny. Scala tak ve finále nemusí bodovat ani v onom základu.

U nás Scala Monte Carlo s motorem 1,5 TSI a automatem vychází na 639 900 Kč, je tak dražší než Octavia v základu. I to je důvod, proč v testu Auto Bildu nijak zvlášť nebodovala. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

