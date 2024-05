Němci vyzkoušeli novou čínskou Škodu Fabia, v poměru schopností a ceny je pro ně v úplně jiné dimenzi před 11 hodinami | Petr Prokopec

Když výrobce, který dnes v Česku svými soukromými prodeji vyrovnává Volkswagen, přijde s takovým autem, něco to znamená. Test Němců si tak zaslouží pozornost, auto se ovšem z jejich pohledu jeví lépe než z toho našeho. Tedy alespoň zatím.

Za loňský rok u nás automobilka MG Motor prodala 2 609 nových vozů, z nichž 1 740 zamířilo k soukromým zákazníkům. Tím se z MG stal 9. vůbec nejúspěšnější výrobce na českém trhu právě mezi soukromými kupci, který jen o 9 aut zaostal za mocným Volkswagenem.

To je velký úspěch, ke kterému značce jistě dopomohla vstřícná cenová politika. Třeba takové SUV ZS si můžete pořídit od 399 900 Kč, což je za 4 323 milimetrů SUV auto, pod jehož kapotou pracuje 106 koní a které do zavazadelníku pobere 448 litrů ve standardu, velmi příznivá cena. Uvnitř navíc již v základu disponuje klimatizací, zvenčí jej pak zdobí 17palcová litá kola. Kdo by odolal?

Také proto byla s napětím vyhlížena třetí generace MG3, která se snadno mohla stát jedním z evropských bestsellerů. Nejen proto, že se část zavedených značek z tohoto segmentu stáhla, ale kvůli zbytku, který po stránce cenové zamířil hodně vysoko. Třeba nový Opel Corsa startuje dokonce o 90 korun výše než zmíněné MG ZS. Přitom jde o menší, méně výkonné i hůře vybavené mini. Britská značka spravovaná čínským SAIC tak mohla s výjimkou Dacie přetáhnout klientelu pomalu skoro všem.

Jenže MG3 se zatím ukázalo jen s plug-in hybridním pohonem, který produkuje 194 koní. To je na jedné straně pecka, na té druhé však jen málokdo mohl počítat s tím, že vůz bude tak jako jeho sourozenci za hubičku. Předtucha se naneštěstí vyplnila, neboť třeba v Německu je novinka k mání od 19 900 Eur (cca 501 tisíc korun). Z pohledu našince již jde o vysokou cenu, kvůli níž by ti MG3 bylo neprodejným zbožím. Možná i proto tuzemské zastoupení vůz stále neuvedlo a zřejmě dál jedná o vhodné ceně.

Na Němce, jejichž mzdy jsou o poznání vyšší než ty naše, ale vůz jako lákadlo působit může - vyjde je totiž levněji než zmiňovaná Corsa, která na západ od našich hranic startuje na 20 300 Eur (asi 509 tisíc Kč). A je také o poznání levnější než Volkswagen Polo, za které Němci musí dát dokonce minimálně 21 590 Eur (cca 541 tisíc Kč). Úplně bez šance tedy zjevně vůz nebude, ostatně kolegové z Auto Bildu jej projeli a následně ohodnotili známkou 2. Chybiček je tedy málo a nejsou nijak děsivé.

Interiér je podle nich místem, kde došlo na asi největší úspory. Očekávat tedy musíte záplavu plastů, vše ale na druhou stranu kompenzuje opravdu bohatá standardní výbava. Asistenční systémy je lepší spíše vypnout, zatímco zavazadelník vám bude dělat radost hlavně po sklopení opěrek zadních sedadel, kdy se kapacita navýší z 241 na 983 litrů. Po stránce jízdní tu ovšem máme chválu - řízení působí jistě a pohonné ústrojí zní velmi kultivovaně, navíc je rychlé i úsporné.

Kolegům se povedlo dosáhnout 5litrového průměru, a to přesto, že se pohybovali hlavně na dálnicích, kde hybridní část ústrojí byla pochopitelně upozaděna. Ve městě ale není problém srazit spotřebu dokonce na 4,4 l/100 km. To je dobrá vizitka pro vůz, který zvládá stovku za 8 sekund a z 80 na 120 km/h zrychlí za 5 sekund. Vůbec by nás tedy nepřekvapilo, kdyby MG3 na trzích jako je Německo, Nizozemsko či třeba Velká Británie překonávalo veškerou konkurenci.

V rámci Česka to zatím až tak hvězdně nevidíme, po letních prázdninách ale nejspíše bude lépe. Dorazit totiž má čistě benzinová verze, která si vystačí jen s atmosférickou jedna-pětkou. Její výkon přitom sice překoná 100 koní, ovšem pod 10 sekund či 5 litrů se asi s tímto provedením nedostanete. Cena by ale na německém trhu neměla překročit 17 000 Eur (426 tisíc korun), u nás pak zřejmě půjde ještě níže. A v té chvíli již MG3 třetí generace promarněnou příležitostí nebude.

MG3 působí zvenčí poněkud agresivně, což podtrhuje i 194 koní pod kapotou. A protože za nimi stojí hybridní pohon, lze počítat jak se zajímavou dynamikou, tak i nízkou spotřebou. A na západ od našich hranic vše navíc i stojí relativní láci, na českou nabídku vozu si musíme počkat. Foto: MG Motor

