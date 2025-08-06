Němci vzali Erdoganovu pýchu a zkusili s ní ujet 2 000 km z Turecka do Německa. Takto dopadli
Petr Prokopec
včera | Petr Prokopec
Když se v roce 2017 začalo mluvit o prvním tureckém „národním autě“, řada lidí a zejména pak mnozí zavedení výrobci něco takového nebrali vážně. Jakkoli je sice pravdou, že v zemi se vyrábí vozy mnoha značek, Turecko vždy bylo vnímáno jen jako montovna. Jenže nově založená automobilka Togg v roce 2019 přišla s hotovými prototypy, čímž světu ukázala, že vše myslí vážně. Na konci října 2022 pak vše jen stvrdila zahájením výroby svého prvního modelu, elektrického SUV T10X.
Tento vůz již loni otestovali kolegové z Focusu, kteří vyzdvihovali hlavně interiér. Přesto všechno se ovšem ptali, zda s cenou 1,65 milionu korun za vrcholnou verzi může být turecká novinka úspěšná. Nově za volant elektrického SUV usedl Thomas Geiger z Auto Bildu, který se rozhodl jeden z exemplář převézt přímo z továrny v Gemliku poblíž Istanbulu po vlastní ose až do Mnichova, kde bude Togg T10X v září debutovat na autosalonu IAA Mobility. Od příštího roku se pak SUV bude v Německu i prodávat.
Geiger po usednutí do Toggu rovněž velebí kabinu, což je zvlášť v dnešní době pozoruhodné. Palubní desku tvoří čtveřice displejů, která vám umožní vše, co potřebujete - kromě streamování hudby je tak možné hrát hry či využívat selfie kamery. Cestující vpředu a vzadu se pak budou cítit pohodlně, přičemž z vozu má být cítit i značná robustnost. Jeho zavazadelník pak dokáže pobrat až 1 515 litrů nákladu, při délce 4 599 milimetrů tak T10X dokáže plně zastat roli rodinného vozu, s nímž cestování může být velmi levné. Tedy alespoň pro Turky, kteří si vůz koupí mezi prvními.
Togg totiž nezůstal jen u národního vozu, pod vlastní značkou spustil i síť rychlodobíjecích stanic s názvem Trugo. Ta čítá víc než tisíc dobíjecích bodů na 600 místech ve všech 81 provinciích Turecka. Ceny u nich jsou pak vyloženě lidové, bez smlouvy a přímo u stojanu platíte okolo 5 korun za kilowatthodinu. T10X ve verzi s dlouhým dojezdem přitom s bateriemi o kapacitě 88,5 kWh zvládá až okolo 400 reálných kilometrů, každý z nich tak majitele vychází na „palivu” na korunu, což je zajímavá cena. Ale pochopitelně stále jen Turecku, jinde je to komplikovanější, byť ne nutně horší.
Geiger dodává, že během cesty z Turecka do Německa lze narazit i na dobíjení zdarma, kupříkladu v Srbsku. Jinde platí obvykle o hodně méně příznivé evropské ceny elektřiny. Těmi asi Togg u Němců nezaboduje, nicméně vzhled, za kterým stojí Murat Günak, který dříve pracoval pro VW, a studio Pininfarina, pár lidí oslovit může. Stejně jako třeba výkon až 435 koní, který je o takřka sto kobyl vyšší, než jaký Němci nabízí u ID.4 GTX.
Němci tak nakonec s vozem dva tisíce kilometrů zvládli bez větších problémů pouze s pravidelnými delšími zastávkami u nabíječek. Togg tak vážně nevypadá jako nehotový produkt, ale oprávněná pýcha prezidenta Erdogana, který se o rozjezd celého projektu zasloužil. Auto navíc v Turecku není drahé - s veškerou podporou dnes základní verze startuje v přepočtu na zhruba 762 tisících korunách. V zemích EU bude k mání jistě dráž, na finální ceny si ale musíme počkat. Přesto je Geiger přesvědčen, že Togg má v Německu nakročeno k úspěchu, a to i díky početné turecké menšině.
Togg T10X se zdá být přinejmenším funkčním autem schopným zdolávat i delší trasy. Od příštího roku bude se začne oficiálně prodávat v Německu, na jeho úspěch jsme zvědavi. Foto: Togg
