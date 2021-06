Němci zkouší nový způsob, jak donutit lidi vzdát se svých aut, teď už úplně před 10 hodinami | Petr Prokopec

Němci dosud motivovali lidi hlavně k tomu, aby se vzdali aut se spalovacími motory a přesedli to elektromobilů, není je ale zkouší z aut vysadit úplně. Motivace ale asi nebude dost silná.

Němci v poslední době blázní a tváří se, že chtějí být snad zelenější než zelená. Zapojil se do toho i koncern Volkswagen, na kterém po zveřejnění kauzy Dieselgate zůstal velký škraloup. Toho se německá automobilka hodlá zbavit pomocí svého závazku elektromobilitě. A jelikož jde o opravdu velkou firmu, její lobbování dopadlo na úrodnou půdu. Momentálně proto Němci dělají vše proto, aby se zbavili nejen dieselů, ale spalovacích motorů obecně.

Až dosud byl elektrický pohon protěžován s pomocí dotací, stejně jako mu nahrával zákaz vjezdu starších benzinových a dieselových vozů do center některých měst. Jelikož však ta se stávají stále čistší, začal aktivistům i politikům docházet dech. A proto Denzlingen ležící v Badensku-Württembersku přišel s novou motivací, která jde proti autům úplně. Lidem, kteří se rozhodnou zbavit svého spalovacího vozu a zároveň svým podpisem stvrdí, že si žádné takové během tří let nekoupí, vyplatí radnice jednu ze tří možných kompenzací.

Němci si mohou zvolit, zda dostanou dotaci 500 Eur (cca 12 800 Kč) na zakoupení ročního kuponu na městkou hromadnou dopravu v hodnotě 630 Eur (16 100 Kč) nebo poukázku taktéž na 500 Eur na nákup elektrokola libovolné značky. Třetí možností je pak voucher na 200 Eur (5 200 Kč), kterým lze zaplatit jednu z veřejných služeb, třeba odvoz popelnice. Zrovna tato varianta je ovšem nejméně motivující, jakkoliv ani dvě zbývající asi nebudou lidé vítat s otevřenou náručí a bouřlivým potleskem.

Je proto otázkou, zda Denzlingenu vyjde jeho plán být klimaticky neutrální již v roce 2035, tedy patnáct let před zbytkem Německa. Jakkoliv může působit přátelštěji než zákazy těch či oněch aut, lidi motivuje k obětem jen málo. Koneckonců si jen stačí uvědomit, že s takovým autem může vyrazit kdykoliv kamkoliv, třeba na nákup nebo pro dítě do školky. V MHD se však musíte přizpůsobit řádu i trase a na cestách strávíte více času a na elektrokole toho moc neodvezete.

Pokud by tedy Denzlingen chtěl občany řádně namotivovat, musel by sáhnout hlouběji do kapsy. Jinak lidé raději využijí dotací spojených s elektromobily, které v Německu dosahují až absurdní výše a kterými lidé šetří životní prostředí maximálně tak na papíře, neboť i kdybychom pominuli emise spojené s výrobou těchto aut a produkcí elektrické energie, stále tu máme jemné prachové částice PM2.5, které jsou spojené i s elektrickým pohonem.

Elektrokola nabízí třeba Peugeot, přičemž ceny se pohybují okolo 100 tisíc korun. Občané německého Denzlingenu si tuto částku mohou snížit o 12 800 Kč, ovšem pouze za předpokladu, že se zbaví auta a žádné další si nekoupí. To není zrovna skvělá motivace. Foto: Peugeot

Zdroj: Focus

Petr Prokopec