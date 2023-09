Němec dochoval dodnes skoro nejetou Škodu Favorit už vylepšenou jeho krajany, levně může být vaše před 8 hodinami | Petr Miler

Škodu Favorit si většina lidí představí jako jedno jediné auto, ve své podstatě ale šlo o tři dost odlišné vozy. První byl ten původní vzniklý ještě v čistě československé Škodě, druhý ten už vylepšený Němci, další pak Volkswagenem značně překopaný stroj. Toto je ten prostřední.

Kdybyste někomu před 20 léty řekli, že se z tehdy pořád tuctové Škody Favorit stane jednoho dne sběratelský artikl, asi by se vám vysmál. Ale přesně tím se v posledních letech nevyhnutelně stává. Hranatý relikt revolučních dob, který se svého času v bazarech prodával za pár desítek tisíc i ve velmi dobrých stavech, je dnes jakkoli zachovalý raritou. A stojí podle toho. Dnes vám jednu z takových rarit ukážeme, pozoruhodná je ale nejen svou kondicí, kupodivu není ani tak drahá.

Není to vysloveně muzejní kousek, ovšem nemá k němu daleko. Jedná se o vývozní Favorit 135 L z roku 1991, který celých 32 let své existence strávil v Německu. Nedá se říci, že by auto jen postávalo v garáži, jiný program ale mělo na talíři zřídka. Za ony více jak tři dekády má totiž na tachometru jen 33 336 km a jeho stav bude pro obdivovatele dobových originálů pastvou pro oči.

Dobře, kvůli jeho rudé barvě a světle béžovému interiéru to asi nebude, ale podívejte se na jeho kondici. Vůz sice jezdil, v průměru asi 1 050 km ročně, ale nevypadá ani na to. A je podle prodávajícího dokonale původní. Není tedy přelakovaný, havarovaný, nic se neměnilo uvnitř, je to Favo z jedenadevadesátého přesně v tom stavu, ve kterém vyjelo z výroby. Přesto není zrezlé, poškozené, nic takového.

Pozoruhodný je i datum zrodu vozu, vyroben byl koncem roku 1991. To už Škoda patřila (ne zcela, ale ovládal ji hned) Volkswagenu, který pro ni tehdy klíčový model okamžitě modernizoval. Nejde o pověstných 548 vylepšení z roku 1993, ta z Favoritu udělala ještě jiné auto, ale dílčí přepracování zejména po kvalitativní stránce. Pozná se podle masky chladiče „bez díry”, při jízdě ji poznáte hlavně uvnitř. Auto je citelně kvalitnější, příjemnější, je to o dost jiný vůz než původní Favority. A právě teď vám takové může říkat pane.

Člověk by čekal, že bude stát spoustu peněz, ono je ale na poměry krásných Favoritů dost levné. Majitel žádá jen 3 500 Eur, tady asi 86 tisíc Kč. Jasně, někteří se vysmějí i takové ceně, však je to pořád „fako”, ale kdy jste naposledy viděli opravdu hezký vůz tohoto jména s tak malým nájezdem za méně než 100 tisíc Kč? My už dávno ne. Máme pocit, že u některého z fandů škodovek skončí tento kousek velmi rychle.

Stavem a historií mimořádný Favorit 135 L z roku 1991 se objevil na prodej v Německu. Až takhle zachovalý, dodnes zcela originální vůz se v prodeji nevídá, přitom stojí snadno přijatelných 86 tisíc Kč.

