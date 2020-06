Německá policie je stále svá, muže popotahuje kvůli povedené replice Ferrari před 9 hodinami | Petr Prokopec

Německá preciznost bývá žádoucí věcí, v případě některých zákroků policie ale přinejmenším zvedá obočí. Ne snad, že by Němci dělali formálně něco, co nemohou, autor této repliky si ale spíše zaslouží uznání.

Německá policie se aktuálně chlubí podivným úspěchem. Policisté z oddělení v Duisburgu toto pondělí během rutinní kontroly na Herzogstrasse zjistili, že červený supersport, který by dle log na kapotě, kolech a v interiéru měl být Ferrari, není ve skutečnosti originální italský supersport, ale jeho velmi povedená replika postavená na základech Toyoty MR2. Něco takového rozhodně není neobvyklé, na rozdíl od postupu policie.

Strážci zákona totiž celý případ předali výše a 45letého muže z Duisburgu čeká popotahování po úřadech. Mimo to nejspíše bude muset zaplatit pokutu a navrátit vůz do původního stavu, a to ještě za předpokladu, že úřady budou shovívavé. Klidně se totiž může stát, že dojde také na konfiskaci repliky a její následné sešrotování. A s ohledem na pověst Ferrari bychom se pomalu ani nedivili žalobě za poškození dobrého jména značky.

Všechny tyto formy trestu bychom pochopili, pokud by muž taková auta prodával, nebo stvořil něco, co ohrožuje okolí. Jenže nic z toho není předmětem sporu, autor repliky místo toho porušil ochranné známky Ferrari. Nejsme si jisti, zda německé zákony hledí na tuto věc tak přísně, auto nicméně nikoho znalého stejně neošálí, při prodeji vše odhalí technický průkaz a znovu - majitel si jej postavil pro sebe, nepřiživuje se na slávě italské značky.

Obecně vzato lze tedy konstatovat, že reakce německé policie je poněkud přehnaná, pro autora repliky ale není vše tak zlé. Její kvality totiž aktuálně oslovily ještě širší publikum, než by to na oné Herzogstrasse vůbec bylo možné. Nabízena je mu nyní práce v branži, která jistě nebude špatně placená. I kdyby tedy nakonec o vůz přišel, možná si jednou vydělá i na originál.

Němci bohužel dali do placu pouze jediný snímek repliky Ferrari. Již z něj je ovšem patrné, že tohle není nepovedená. Právě kvůli tomu ale má její autor problémy

Zdroj: Polizei NRW Duisburg@Facebook

Petr Prokopec