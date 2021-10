Německé autokluby už volají po urgentním řešení cen benzinu a nafty, VW dál provokuje před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: ADAC Presse

Za litru benzinu či nafty už se aktuálně platí pomalu nejvíce v historii a lidem to pochopitelně leze do peněz. Ještě horší než u nás je situace v Německu, kde už se motoristů zastává tamní autoklub i někteří politici, VW je ale proti jakýmkoli úlevám.

Spousta řidičů má zpočátku svého života za volantem pocit nesmrtelnosti. Z toho řadu z nich vyléčí první nehoda, někteří se však při pohledu na zmuchlané plechy a zároveň netknuté tělo utvrdí ve svém předchozím názoru. Hada pak dráždí bosou nohou častěji a s větší intenzitou, což nezřídka vede k tragédiím.

Jak se zdá, přesně takovým směrem v přeneseném smyslu slova míří koncern VW. Ten se v roce 2015 stal nejkontroverznější automobilkou světa, za čímž stál nelegální software dieselových aut. V reakci na to v Evropě kdysi favorizovaný pohon ztratil přízeň politiků, samotnému Volkswagenu ale kauza u zákazníků příliš neublížila. Jakkoliv se řada lidí na internetu zaklínala tím, že auto od podvodníků už si nikdy nekoupí, fakticky Němci až do loňského roku v prodejních statistikách jasně kralovali nejen Evropě, ale i celému světu.

Právě tato skutečnost je evidentně utvrdila v onom pocitu nesmrtelnosti a bez ohledu na postoje zákazníků začal celý koncern VW lidem vnucovat elektrický pohon jako ten jediný čistý. Činí tak ale značně kontroverzně, což řadu lidí pochopitelně dráždí. Oproti situaci před šesti lety tu totiž máme jeden zásadní rozdíl - podstatou kauzy Dieselgate nešel VW proti zájmům zákazníků, nesahal jim do peněženek. Naopak šel proti zájmům úřadů, obcházel striktnost normovaných testů spotřeby a emisí a lidem naopak šetřil peníze třeba nižší spotřebou nafty či AdBlue. Tlak na elektromobilitu ale vede k enormním zdražování čehokoliv jen a pouze pro zákazníky.

Jedním z těch produktů, jejichž ceny jdou v současné době enormně nahoru, jsou pohonné hmoty. Tento stav si přitom VW pochvaluje jako nikdo jiný, neboť mu hraje do karet. I proto šéf koncernu Herbert Diess volá po zvýšení emisních daní uvalených na palivo, kvůli kterým by se lidé přesunuli od benzinových a dieselových aut k těm elektrickým. Tím se ovšem staví proti vlastním zákazníkům, bez jejichž peněz by VW vývoj alternativního pohonu nemohl nikdy zaplatit. Navíc hraje dost ošidnou kartu, neboť elektřina se i bez jakkoli srovnatelné daňové zátěže stává stále dražší a lidem se už dnes tento pohon zase tak moc nevyplatí.

Německá automobilka a její šéf jsou navíc jedinými, koho stávající situace těší, všichni ostatní kopou za zákazníky. Autoklub Mobil in Deutschland tak kupříkladu vyrukoval s online peticí, v jejímž rámci volá po zastřešení cen pohonných hmot. Maximem by dle něj měla být v případě motorové nafty částka 1,80 Eur (cca 46,20 Kč), u benzinu pak 2 Eura (51,40 Kč). Petice má ovšem šanci uspět jen ve chvíli, kdy autoklub sežene dostatek podpisů.

Šéf autoklubu Michael Haberland přitom uvádí, že petice je tlakem zejména na politiky. Ti sice nemohou ovlivnit vše, hlavně pak zdražování ropy, nicméně i tak „stát s každým prodaným litrem benzinu či motorové nafty vydělává stále více. Až 70 procent ceny mohou tvořit daně. Je zde tedy očividně prostor, jak lidem a motoristům v této zemi ulevit.“ Oporu pak má v ministrovi dopravy Andreasi Scheuerovi, který se taktéž vyjádřil pro zastřešení cen.

Je nicméně třeba dodat, že Scheuer reprezentuje stranu CSU, která v koalici s CDU zavedení nové emisní daně a tedy zdražení pohonných hmot prosadila. V té době ovšem jen málokdo tušil, že za pár měsíců budou ceny atakovat historické rekordy. Další vývoj tedy ještě bude zajímavý. VW by si přitom měl uvědomit, že v době, kdy nemá čipy, zatímco konkurenční Hyundai ano, jsou hrátky se zákaznickou loajalitou velmi riskantní. Lidí, kteří v reakci na chování zejména Herberta Diesse říkají, že si od VW už nikdy nic nekoupí, známe též dost. A na rozdíl od těch zasažených kauzou Dieselgate se zatím tohoto odhodlání drží.

Ceny pohonných hmot rostou na rekordní úroveň, což takovému Volkswagenu hraje do elektrických karet. Volá proto po ještě vyšším zdražení, což jeho klientela jistě ráda neuslyší. Ilustrační foto: ADAC Press

Zdroj: Focus

