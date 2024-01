Německé politiky už automobilky neberou vážně, přijde renesance spalovacích motorů, říká „automobilový papež” před 6 hodinami | Petr Miler

„Situace je příliš vážná, automobilový průmysl je životně důležitý pro přežití celé naší ekonomiky,” říká, když - vzhledem ke svým dlouhodobým názorům nepřekvapivě - volá po návratu dotací na elektromobily. Pochybujeme, že se to stane, právě to ale může průmysl zachránit.

Německý automobilový průmysl je na rozcestí, to je nepochybné. A snadno se může stát, že ať už se vydá jakoukoli nabízenou cestou, skončí ve slepé uličce. Politici i manažeři automobilek učinili několik podle nás velmi chybných rozhodnutí s mnohaletými přesahy. A výrobci si nyní mohou vybrat jen ze dvou řešení, z nichž obě lze označit za špatná - buď budou respektovat přání zákazníků a půjdou cestou, kterou penalizují politici, nebo budou respektovat přání politiků a půjdou cestou, kterou odsuzuje většina zákazníků. „Chose your destiny!” chce se říci po vzoru jedné legendární počítačové hry.

Která z těchto cest lepší? To je skutečně těžké říci, obě mohou být zhoubné. A zhoubný nakonec může být i jakýsi mezistav, který panuje nyní. Ani kovaní experti se tak nemohou shodnout, co má vlastně kdo dělat, což je patrné i na posledním vyjádření Ferdinanda Dudenhöffera, německého profesora ekonomie a experta přes automobilový průmysl. Ten na jednu stranu trefně popisuje současný stav věcí, pravděpodobný vývoj v brzké budoucnosti i jeho možné dopady. Vidí ale docela jiné řešení, než které spatřujeme my.

Dudenhöffer se - na své poměry - až rozvášnil v rozhovoru pro německou Ntv, když tvrdě kritizoval současnou vládní koalici a zejména jejího ministra hospodářství Habecka. Jeho slova si ale za rámeček nedají ani ostatní: „Habeck hodně mluví, ale málo toho říká,” naráží profesor D. na ministrovu zálibu v poskytování interview, ve kterých ale nezazní nic podstatného. Je to ale nakonec jedno: „Německé automobilky už stejně neberou žvásty Habecka a spol. vážně,” dodává bez skrupulí.

Dudenhöffer oprávněně kritizuje nevyzpytatelnost kroků tamní vlády, která loni neměla problém náhle úplně zrušit dotace na elektromobily, i když teoreticky měly platit až do konce letoška. „Je tu tisíc plánů, které se ukážou jako propadák, a tak jsou zase rušeny,” popisuje Ferdinand Dudenhöffer modus operandi německé vládní koalice. „Nyní je naléhavě nutné stabilizovat náš průmysl,” dodává.

V rozhovoru pro Ntv Dudenhöffer dále popsal, co po zrušení dotací bude následovat. Jednak to budou mohutné slevy. Ty nevyhnutelně přijdou jako reakce na přemíru nabídky, která po konci dotací nastane. „Není to nic, z čeho bychom měli mít radost,” říká ekonom. „Je zničující. Může to srazit na kolena jak německé výrobce automobilů, tak celou elektromobilitu v Německu,” dodává. Jeho prognózou je tak brzká renesance spalovacích motorů.

„Po pár měsících (marných snah prodávat elektromobily ve velkém - pozn. red.) se rozhodnou vložit veškerou svou energii zpět do vysoce ziskových spalovacích motorů. První výrobce automobilů, který znovu začne propagovat benzinové motory, prodá víc aut a rychle zvýší svůj podíl na trhu. Uvidíte, jak rychle jej ostatní budou následovat,” uvádí.

Podle nás je tohle přesně to, co potřebujeme - oprostit se od dotací a manipulací s trhem v maximální možné míře, nechat znovu prosadit se efektivní a žádaná řešení, a vrátit tak místním výrobcům náskok před konkurencí zejména z Číny, která umí vyrobit elektromobily dobře a přitom zásadně levněji. Dudenhöffer by ale vrátil do hry dotace a dál šel onou druhou cestou, proto volá po nových volbách. „Už nevěřím, že semafor (označení současné německé vládní koalice kvůli tradičním barvám jednotlivých stran - pozn. red.) zvládne nové výzvy," řekl Dudenhöffer. A předem vyzývá novou vládu, aby znovu zavedla finanční bonusy, v případě potřeby prostřednictvím zvláštního rozpočtu. „Situace je příliš vážná, automobilový průmysl je životně důležitý pro přežití celé naší ekonomiky,” uvádí.

S tím souhlasíme, právě proto ale potřebuje návrat k racionalitě, návrat k následování preferencí zákazníků a skutečných potřeb trhu. Nikoli dál skákat podle toho, jak začnou pískat politici skrze z prstu vycucané regulace. Jak jsme ale uvedli zkraje, automobilky před sebou dnes mají jen dvě problematické cesty, z nichž obě se mohou být ošidné. Až čas ukáže, po které se vydají. A kam je nakonec zavede.

Profesor Ferdinand Dudenhöffer silně kritizuje německou vládu za její chaotické kroky. A podle nás správně vidí, co je bude následovat. Proč volá po zvrácení tohoto vývoje, jde mimo nás. Foto: CAR Center Automotive Research, tiskové materiály

