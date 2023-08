Německé srovnání prémiových SUV střední třídy vyhrál vůz s nejlepším turbodieselem pod kapotou před 7 hodinami | Petr Prokopec

Na diesely slýcháme už roky z různých stran různá nepěkná vyjádření, když ale přijde na lámání chleba v případě některých typů aut, je těžké je v celé jejich komplexitě nahradit čímkoli jiným. SUV střední třídy jsou jedněmi z takových aut.

Někteří lidé má pocit, že dieselový motor se v autech nikdy neměl objevit. Asi by ale mluvili jinak, kdyby motory označované zkratkami typu TDI, HDi či CRDi náhle zmizely ze světa. Veškeré zásobování by totiž bylo třeba řešit skrze benzinový či elektrický pohon, životní náklady by tak znovu letěly radikálně nahoru, neboť zvládat podobou manipulaci s jinak koncipovanými vozy by bylo nesrovnatelně dražší.

Nejde však pouze o nákladní vozy, diesely jsou vhodnější než cokoli jiného také pro řadu osobních aut, hlavně těch větších a těžších. Mezi ně patří SUV, u nichž je obvykle volit také pohon všech kol. Dá se totiž předpokládat, že tato auta se nebudou pohybovat pouze ve městech. Navíc si je pořizují lidé, kteří čas od času potřebují dozadu zaháknout přívěs. Ten pak slouží nejen k odvozu lodě k moři či jezeru, ale také k výletům do lesa, kde si naděláte zásobu topného dřeva na celou zimu.

Tím nechceme říci, že koupit SUV s čímkoli jiným než s dieselem je šílenství. Ostatně pokud skutečně počítáte pouze s městským provozem, je to celkem jedno, pokud se ale na věc podíváme širší optikou, většina lidí u SUV volí právě dieselový pohon zcela racionálně. Tedy pokud se k němu dotyčná automobilka ještě neobrátila zády. Z oficiálních prohlášení to může vypadat, že motorová nafta má u novinek utrum, jenže takové Audi Q5, BMW X3, Mercedes-Benz GLC a Volvo XC60 s dieselem koupit i nadále můžete. Jejich objem i výkon je navíc takřka stejný, což kolegy z Auto Bildu vedlo k uspořádání srovnávacího testu.

Největší stádo lze čekat u GLC220d. SUV třícípé hvězdy díky tomu zvládne utáhnout až 2,5tunový přívěs, zatímco Audi a Volvo jsou na tom o metrák a BMW dokonce o pět metráků hůře. Spotřebou 6,8 l/100 km však X3 xDrive20d svého soupeře ze Stuttgartu dorovnává, zatímco XC60 B4 je na tom o deci hůř. Q5 40 TDI je pak na tom nejhůř, při aktivnější jízdě si říká až o 10 litrů.

Se čtyřmi kruhy je nicméně spojeno nejlepší sezení, ať již na předních nebo na zadních sedadlech. Mercedes oproti tomu kontruje nejprostornějším zavazadelníkem, zatímco na BMW prší chvála v rámci multimédií. Volvo pak sice zabodovalo v srdcích kolegů a zároveň je rovněž nejlevnější, nicméně ani to jej nakonec na pódium nedostalo. Cenné body Švéd ztratil v rámci komfortu, v rámci dynamiky pak naráží na omezovač zasahující již při 180 km/h.

Ve hře o trůn tedy zůstala pouze německá produkce, přičemž lidé ze Stuttgartu nejspíše pomýšleli na první příčku. O tu je ovšem připravilo přílišné sebevědomí, za GLC je totiž třeba vysázet na stůl o takřka čtvrt milionu korun víc než za Q5. Jenže zástupce čtyř kruhů již v mnoha ohledech nedokáže utajit svůj věk. Lídrem se tedy stalo BMW, jenž zkrátka boduje v řadě ohledů. Jedním z nich je i nejlépe hodnocený dieselový motor, který i podle Němců u SUV v celé komplexitě jen těžko nahradíte.

