Německo se postavilo proti zákazu spalovacích aut pro firmy a půjčovny od roku 2030, pro jednou neříká nesmysly

/ Foto: Hertz, tiskové materiály

Netušíme, z čeho tento odpor pramení, neboť není v souladu s ničím, co jsme dosud od Německa a jeho zástupců slýchali. Ale to neznamená, že není správný, vítaný a hodný podpory.

S podobnými větami si člověk nevyhnutelně naběhne, ale nejsme tu proto, abychom zavírali oči před realitou. Německý kancléř Friedrich Merz je něco jako Petr Fiala - řekne cokoli, čím si zrovna může získat podporu té či oné části veřejnosti, a pak stejně udělá, co... No kdyby to bylo aspoň to, co sám chce. Ani tak to není, udělá nejspíš to, co po něm zrovna chce někdo jiný, lze s tím zabodovat u někoho jiného, dá se tím dosáhnou jiného cíle a tak pořád dokola.

Je to styl politiky, který se nám nelíbí, neboť postrádá jakoukoli konzistenci a vyzpytatelnost. A je nový. Ostatně měli jsme snad v Česku někdy premiéra, který před volbami říkal něco, po volbách se podílel na pravém opaku a ještě před koncem svého funkčního období se postavil proti tomu, co sám udělal? Merz jedná podobně, však vzpomeňme na jeho pohledy na migraci před volbami a po volbách. Neudivilo by nás, kdyby během následujících let znovu zaujal opačný postoj, klidně znovu bez skutečného záměrem se jím řídit.

S ohledem na zmíněné je třeba cokoli, co podobní lidé řeknou, vždy brát s nadhledem, neboť druhý den mohou říci nebo udělat něco jiného. Nemáme ale rádi argumentaci „ad hominem”, jakkoli brát v potaz osobu člověka, který něco říká, jistě není nemístné. I ten nejzlotřilejší člověk může v určitou chvíli říci něco, co je správné a co nemá smysl odmítat jen kvůli tomu, kdo to řekl. A Merz právě řekl něco, co považujeme za správné.

Ačkoli je to znovu značně nekonzistentní s dosavadními postoji Německa k obdobným věcem, tamní kancléř se podle kolegů z Auto News rázně a věcně postavil proti snaze EU zakázat používání spalovacích aut firmám a autopůjčovnám už od roku 2030. Je to samozřejmě devastující nesmysl pro všechny strany tohoto byznysu (firmy, půjčovny, automobilky, zaměstnanci, zákazníci autopůjčoven, tady vážně nikdo nevítězí), přesto jsme čekali, že zrovna Německo to podpoří, pokud to samo nevymyslelo jako domnělou pomoc domácím firmám. Ale není tomu tak.

Merz k věci řekl, že nápad EU „zcela míjí současné společné potřeb, které dnes v Evropě máme. Nesmíme dovolit, aby byly zničeny zaměřením na technologie, které by do určitého data nemusely být dostatečně připraveny na trh, abychom se mohli spoléhat výhradně na tuto jedinou technologii”. Marně přemýšlíme, které slovo z toho netesat.

Je to docela racionální shrnutí reality, problém je jen v tom, že... No že úplně to samé platí o jakémkoli podobném zákazu vztaženému k libovolnému datu. Zaměření na jedinou technologii a spoléhání se na ni k jakékoli chvíli v buducnosti bude pro Evropu vždy zničující, ale třeba Fredrich Merz - ať už mu tuto větu poradil kdokoli - pro jednou prozře a zjistí, že by ji mohl zopakovat třeba i v souvislosti s rokem 2035 a ještě plošnějšími omezeními, popř. v souvislosti s obecnějšími mechanismy EU, které dělají prakticky to samé ještě dřív. Tak do toho, pane Merzi, držíme vám palce, však to kdyžtak můžete o den později zase odvolat a nikdo se nebude ničemu divit...

Máme pocit, že stačí velmi málo inteligence a elementární znalost pozadí fiaska Hertzu, aby člověk pochopil, že nařízení elektrických aut půjčovnám je recept na katastrofu. Friedrich Merz to pochopil, aspoň teď. Foto: Hertz

Petr Miler

