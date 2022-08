V Německu začaly docházet pohonné hmoty, Rusko s tím překvapivě nemá co do činění před 5 hodinami | Petr Prokopec

Po vypuknutí konfliktu na Ukrajině se trh s ropou i pohonnými hmotami ocitl pod tlakem, který způsobil jejich horší dostupnost a zvýšení cen. Fakt, že teď u některých stanic v Dolním Bavorsku a Horním Falcu již nenatankujete, ale nemá s touto situací nic společného.

Již několik měsíců Evropu trápí obavy, zda Rusko náhodou opravdu neutáhne kohoutky na ropovodech a plynovodech. Mnohé země jsou na právě na tomto dodavateli závislé a v nejbližší době nemají šanci jej jakkoli rozumně nahradit. Pro Rusko pak sice jde o cenný zdroj příjmů, nejistota však panuje i nadále, neboť alternativních zákazníků mají Rusové stále dost. To nepřekvapivě vyhnalo ceny ropy a ropných produktů v Evropě až k rekordním výšinám. Momentálně pak sice dochází na jejich pokles, přesto však mnohé motoristy může v některých částech Německa čekat překvapení - nemusí vůbec natankovat.

Rusko s tím ale nemá nic společného, problémem se stala současná vedra a sucha. V jejich důsledku totiž začínají vysychat řeky Rýn, Mohan a Dunaj, po nichž se pohonné hmoty přepravují. A jelikož klesla hladina, lze na lodě naložit méně nákladu. U některých pump v Dolním Bavorsku a Horním Falcu tak řidiči již nemusí najít to, pro co přijeli. Dokládá to i majitel jedné z nich, Günther Friedel, jemuž motorová nafta již zcela došla.

Dle Friedela navíc problém nelze vyřešit, dokud hladina opětovně nestoupne. „Nelze totiž využít ani silniční transport, neboť není dostatek kvalifikovaných řidičů,“ říká nešťastný majitel. Podobné je to pak i v případě železniční dopravy, která je navíc značně limitována - ať již kolejemi, které nejsou položené všude, tak kvůli bezpečnosti. Zapotřebí jsou totiž speciální vagony, kterých je rovněž nedostatek.

Situaci navíc ještě zkomplikovala odstávka hned dvou rafinerií v Rakousku, z nichž u jedné dochází na předem plánované práce, zatímco jinou zastavila nehoda. Vláda proto dokonce musela povolit kohoutek i na rezervních zásobách, jinak by nedostatek pohonných hmot zasáhl také tuto zemi. Zvláště poté, co svůj odběr zvýšilo kvůli zmíněným potížím právě Bavorsko.

Alexander von Gersdorff, mluvčí obchodní asociace pro paliva a energetiku, uvádí, že situace zatím není kritická, neboť problémem je logistika, ne nedostatek samotných pohonných hmot. Zároveň však připouští, že aktuálně nelze odhadnout, jak dlouho problémy přetrvají a zda se náhodou ještě nezhorší. To by logicky mohlo poslat ceny opět vzhůru, což je to poslední, co dnes potřebujeme.

U některých stanic v Dolním Bavorsku a Horním Falcu aktuálně nemusíte natankovat, kvůli snížení hladiny řek selhává zásobování. Ilustrační foto: ADAC Presse

Zdroj: Abendschau - der Süden

